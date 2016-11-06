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Сотрудники ИК-7 общего режима в карельском городе Сегежа утверждают, что политзек Ильдар Дадин склонен к суициду. Об этом говорится в репортаже "Вестей".

Склонность Дадина, заявляется в сюжете, фсиновцы "легко определили", обнаружив в личных вещах активиста, с которыми тот прибыл в колонию, лезвие.

В действительности, как сообщал политзек в своем письме жене, опубликованном во вторник, два лезвия ему подбросили сразу по прибытии в колонию, 10 сентября. "Обнаружение" этих лезвий и стало поводом для первой отправки активиста в ШИЗО.

Кроме того, 7 декабря 2015 года, непосредственно перед оглашением приговора, Дадин заявил "Граням": "Небольшая ремарочка - если со мной что-то там произойдет. Я жизнь очень люблю, я борюсь, и я хочу выйти, чтобы посадить этих бандитов, которые меня незаконно привлекают. Так что, если со мной что-то произойдет, это явно по чьей-то инициативе. Я ни перед кем на колени вставать не собираюсь и сам уходить из жизни не собираюсь. Я буду бороться".

Съемка Юрия Тимофеева:

Интервью Дадина перед приговором (7 декабря 2015 года) https://t.co/Aouroy2Xhg

"Я жизнь люблю и сам уходить из жизни не собираюсь" pic.twitter.com/mB41nunjcZ — Грани.Ру (@GraniTweet) 1 ноября 2016 г.

Известие о жестоких пытках, которым подвергся Дадин, вызвало волну возмущения в обществе. На этом фоне была начата доследственная проверка. До ее окончания начальника ИК-7 майора Сергея Коссиева отстранили от работы; при этом его семью взяли под охрану - как утверждалось, из-за поступающих угроз.

3 ноября в ИК-7 побывала омбудсмен Татьяна Москалькова. После встречи с Дадиным она заявила, что политзека следует перевести в другую колонию.

На другой день 12 активистов из Петербурга, прибыв в Сегежу, провели у входа в ИК-7 серию одиночных пикетов. Они держали плакаты "Россия будет свободной", "Нет пыткам заключенных", "Садистов из тюрьмы - в тюрьму", "Свободу Ильдару Дадину, защитнику Конституции".

Прибывшая полиция задержала восьмерых активистов и фотографа. Большинство из них были в тот же день отпущены с протоколами по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Между тем на активистку Анастасию Андрееву сфабриковали протокол по части 1 статьи 19.3 кодекса (неповиновение законному требованию полицейского) и оставили в отделе на ночь до суда. В субботу судья Сегежского горсуда Наталья Ткачук оштрафовала Андрееву на 700 рублей.

Сам Дадин в пятницу был доставлен в республиканскую больницу Карелии в Петрозаводске на обследование. Известно, что после пыток и избиений здоровье политзека серьезно пошатнулось. Вечером 2 ноября во время беседы с членами ОНК у активиста случился припадок, напоминающий эпилептический. Ранее подобных припадков у Дадина не бывало. Инцидент подробно описал на своей ФБ-странице один из наблюдателей, побывавших в колонии, - Сергей Раецкий.