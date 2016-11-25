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Также: Политзеки, Тюрьма, Пытки, Интернет, Здоровье, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость Мать Дадина госпитализирована после ложного сообщения о гибели сына

25.11.2016
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
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Мать политзека Ильдара Дадина попала в больницу с подозрением на инсульт, после того как прочла присланное ей ложное сообщение о гибели сына. Об этом в четверг вечером написала на своей ФБ-странице жена политзека Анастасия Зотова.

"Неизвестные персонажи в соцсетях начали рассылать родным Ильдара сообщения о том, что он "найден повешенным в своей камере", - говорится в публикации. - Прочитала мама. У которой, как уже известно всем, слабое сердце. Итог – скорая помощь и больница".

Зотова также поместила ссылку на сообщение, присланное матери Дадина. Пост появился еще 18 ноября. ВК-страница автора публикации, некоего Сергея Леонова, по состоянию на 11 утра 25-го числа удалена.

В четверг Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить Дадина, а также всех осужденных "за реализацию права на свободу выражения мнения и свободу собраний". Депутаты также выразили "серьезную обеспокоенность" ситуацией с Дадиным и подчеркнули необходимость независимого расследования его сообщений о пытках в колонии.

Издевательства над политзеком, отмечается в документе, - не единственный случай нарушения прав человека и бесчеловечного обращения с заключенными в учреждениях российской пенитенциарной системы. Евродепутаты подчеркнули, что причастные к пыткам Дадина должны понести наказание.

Между тем адвокат политзека Наталья Василькова обратилась в администрацию карельской ИК-7 общего режима в Сегеже с ходатайством о комплексном медицинском обследовании своего доверителя, указав, что его здоровье сильно ухудшилось. Также адвокат добивается, чтобы к Дадину допустили медкомиссию в составе терапевта, невролога и кардиологом, чтобы она составила заключение о здоровье политзека и дала рекомендации относительно стационарного или амбулаторного лечения.

Сам Дадин сейчас содержится в одиночной камере в ПКТ - внутренней тюрьме колонии. Туда его отправили, обвинив в драке с сокамерником. На какой срок политзек помещен в ПКТ, неизвестно.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
25.11.2016

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