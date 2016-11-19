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Европейский Суд по правам человека коммуницировал жалобу политзаключенного Ильдара Дадина на пытки в колонии. Об этом сообщается на странице фонда "Общественный вердикт".

ЕСПЧ поставил перед Россией вопросы: было ли нарушено право на запрет пыток (статья 3 Европейской конвенции о правах человека) в период с 1 сентября по 18 ноября; был ли Дадин объектом жестокого и ненадлежащего обращения в этот период; был ли доступ к эффективному средству правовой защиты у Дадина. Ответ в Страсбургском суде ожидают до 16 декабря.

ЕСПЧ обращает внимание на противоречие: в датированным 2 ноября документе говорится, что представители ФСИН зафиксировали травмы Дадина. Но в другом документе заявлено, что в тот же день Дадина осмотрели врачи, и "никаких травм не обнаружили". Суд ставит отдельный вопрос, что было конкретной причиной происхождения травм Дадина.

ЕСПЧ констатирует, что предписанные им 3 ноября срочные меры не были исполнены Россией и потому остаются в силе. Суд обязал провести независимое медицинское обследование Дадина, причем врачи не должны иметь никакой связи со системой ФСИН. Кроме того, представитель политзаключенного Николай Зборошенко должен был получить к нему беспрепятственный доступ. Оба этих условия выполнены не были. Юриста не пустили в колонию, обследование делали врачи системы ФСИН. В связи с этим Страсбургский суд ставит еще один вопрос: была ли нарушена статья 34 Конвенции, а именно право Дадина на подачу жалобы в ЕСПЧ.

ЕСПЧ также потребовал от России предоставить всю медицинскую документацию о здоровье Дадина за период с 1 сентября по настоящий момент.

1 ноября было опубликовано письмо Дадина его жене Анастасии Зотовой, которое 31 октября записал с его слов адвокат Алексей Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в карельской ИК-7. Фонд "Общественный вердикт" обратился в ЕСПЧ на следующий день.

ЕСПЧ применил к заявлению о пытках Дадина в колонии срочные (обеспечительные) меры. Кроме того, ЕСПЧ по собственной инициативе присвоил жалобе приоритет. К 17 ноября Россия должна была предоставить в Страсбургский суд судебно-медицинские документы.