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Европейский Суд по правам человека коммуницировал жалобу политзаключенного Ильдара Дадина на пытки в колонии. Об этом сообщается на странице фонда "Общественный вердикт".
ЕСПЧ поставил перед Россией вопросы: было ли нарушено право на запрет пыток (статья 3 Европейской конвенции о правах человека) в период с 1 сентября по 18 ноября; был ли Дадин объектом жестокого и ненадлежащего обращения в этот период; был ли доступ к эффективному средству правовой защиты у Дадина. Ответ в Страсбургском суде ожидают до 16 декабря.
ЕСПЧ обращает внимание на противоречие: в датированным 2 ноября документе говорится, что представители ФСИН зафиксировали травмы Дадина. Но в другом документе заявлено, что в тот же день Дадина осмотрели врачи, и "никаких травм не обнаружили". Суд ставит отдельный вопрос, что было конкретной причиной происхождения травм Дадина.
ЕСПЧ констатирует, что предписанные им 3 ноября срочные меры не были исполнены Россией и потому остаются в силе. Суд обязал провести независимое медицинское обследование Дадина, причем врачи не должны иметь никакой связи со системой ФСИН. Кроме того, представитель политзаключенного Николай Зборошенко должен был получить к нему беспрепятственный доступ. Оба этих условия выполнены не были. Юриста не пустили в колонию, обследование делали врачи системы ФСИН. В связи с этим Страсбургский суд ставит еще один вопрос: была ли нарушена статья 34 Конвенции, а именно право Дадина на подачу жалобы в ЕСПЧ.
ЕСПЧ также потребовал от России предоставить всю медицинскую документацию о здоровье Дадина за период с 1 сентября по настоящий момент.
1 ноября было опубликовано письмо Дадина его жене Анастасии Зотовой, которое 31 октября записал с его слов адвокат Алексей Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в карельской ИК-7. Фонд "Общественный вердикт" обратился в ЕСПЧ на следующий день.
ЕСПЧ применил к заявлению о пытках Дадина в колонии срочные (обеспечительные) меры. Кроме того, ЕСПЧ по собственной инициативе присвоил жалобе приоритет. К 17 ноября Россия должна была предоставить в Страсбургский суд судебно-медицинские документы.
В этих правдах прямо тонешь, пытаясь постичь, что же действительно произошло с Ильдаром Дадиным. Кто прав? Кому верить? Или вот еще бывает так, что истина где-то посередине, при том что у каждого своя. Может быть, избивали зека, но не каждый день, как он говорит. Известно же, что дни и годы, проведенные в заключении, сливаются у арестантов в однообразное пятно.
Самое страшное произносится как бы вскользь. Вместе с очень важной для телезрителя информацией о том, что в багаже у политзека был "желто-синий рюкзак с украинским гербом", сообщается: "под нашивкой нашли лезвие". После чего "смотрители определили: Дадин склонен к суициду - и держали это во внимании".