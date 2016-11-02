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Независимая врачебная комиссия не обнаружила следов побоев у политзаключенного Ильдара Дадина. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.

В среду в карельской ИК-7 общего режима в Сегеже осмотр Дадина провели врач-терапевт, психиатр и хирург-травмотолог Сегежской центральной районной больницы.

"По результатам осмотра врачей состояние Дадина расценивается как удовлетворительное, следов побоев на его теле не обнаружено, также как и признаков ранее полученных травм. Состояний и заболеваний, в том числе хронических, требующих лечения, у осужденного Дадина независимой комиссией не обнаружено. В настоящее время организован выезд Дадина в Петрозаводскую городскую больницу для проведения дополнительного инструментального обследования, в том числе проведения электроэнцефалографии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что для освидетельствования состояния здоровья Дадина планируется пригласить независимого врача-эксперта, рекомендованного правозащитным сообществом.

Во вторник было опубликовано письмо Дадина его жене Анастасии Зотовой, которое 31 октября записал с его слов адвокат Алексей Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в ИК-7. Юрист встречался с Дадиным несколько раз, после того как оппозиционер 26 октября вышел из ШИЗО, где отбывал третий 15-суточный срок подряд. "Он выглядит несколько напуганным и подавленным, - рассказывал Липцер "Граням". - На руках заметны заживающие ссадины от наручников".

В письме политзек сообщил, что его по нескольку раз в день избивали, сковывали за спиной руки и подвешивали за наручники, угрожали изнасиловать. Один раз его окунули головой в унитаз. Причиной пыток стала голодовка, объявленная Дадиным 11 сентября в знак протеста против первой незаконной отправки в ШИЗО. В первом избиении, произошедшем в тот же самый день, принимал участие лично начальник ИК-7 Сергей Коссиев.

После двух дней пыток Дадина привели в кабинет к Коссиеву, и тот в присутствии подчиненных прямо заявил политзеку: "Тебя еще мало били. Если я отдам распоряжение сотрудникам, тебя будут избивать гораздо сильнее. Попробуешь пожаловаться - тебя убьют и закопают за забором". Затем избиения продолжились.

"Время играет против меня, - отмечал политзек. - Видеозаписи с камер наблюдения доказали бы и пытки, и избиения, но на то, что они сохранились, остается все меньше и меньше шансов. Если меня сейчас снова подвергнут пыткам, избиениям и изнасилованиям, я вряд ли продержусь больше недели".

После публикации письма карельское УФСИН подтвердило "применение физической силы и спецсредств" к Дадину. Причиной, по утверждению тюремщиков, стало то, что 11 сентября политзек "в грубой форме отказался выходить из камеры, принимать положение для обыска, стал хватать руками сотрудников за форменную одежду".

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что взяла ситуацию на личный контроль. В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что его шефу доложат о письме Дадина. "Это случай, который заслуживает самого пристального внимания", - заметил чиновник.

Позже в среду замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил, что в ходе предварительной проверки по сообщению Дадина о пытках никаких телесных повреждений у политзека не обнаружено. По словам тюремщика, сам Дадин под видеозапись также заявил, что телесных повреждений у него нет. Кроме того, Максименко рассказал, что комиссия ФСИН изучает записи с видеокамер, относящиеся ко времени, в которое, как указал Дадин в своем ранее распространенном сообщении, его пытали.

Между тем глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил, что обратился во ФСИН с просьбой разрешить посещение сегежской ИК-7 двум членам совета - председателю Комитета по предотвращению пыток Игорю Каляпину и председателю "Агоры" Павлу Чикову. Правозащитники намерены побывать в колонии 7-8 ноября.

Во вторник вечером в Москве у центрального главка ФСИН на Житной улице несколько десятков активистов провели одиночные пикеты с требованием прекратить пытки Дадина и расследовать их. Активисты подготовили также соответствующие заявления и опустили их в ящик для корреспонденции в холле ведомства. Между тем попытки протестующих связаться по телефону с кем-либо из руководства ФСИН успехом не увенчались. Акции в защиту Дадина пришли и за рубежом.

Заявление с требованием расследовать пытки, а также немедленно освободить Дадина выпустили Amnesty International и правозащитный центр "Мемориал". Со схожим обращением выступила также группа писателей и журналистов. Среди подписантов - Лев Тимофеев, Александр Подрабинек, Лев Рубинштейн, Владимир Войнович, Людмила Улицкая, Светлана Алексиевич. Они призывают присоединиться к своем обращению всех неравнодушных граждан. Сбор подписей ведется на ФБ-странице Тимофеева.

На сайте Change.org размещена петиция петиция к директору ФСИН Геннадию Корниенко. В документе содержатся требования провести расследование пыток Дадина, отстранив на время расследования начальника ИК-7 от должности, а также направить в колонию представителей независимых правозащитных организаций и СМИ.