О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.256177.html
Также: Мильштейн, Политзеки, Тюрьма, Право, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Ильдар Дадин, Дмитрий Песков, Владимир Путин

статья Он хотя бы пытался

Илья Мильштейн, 02.11.2016
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Реклама
статья Статья

Моменты истины и лжи

2015-й - год новых героев. Захваченные украинцы и российские одиночки бросили вызов системе, построенной на лжи и страхе. В течение года "Грани" вели твит-репортажи с политических процессов. В этой большой абсурдистской пьесе гнев сменялся хохотом, восторг - слезами. Вспомним лучшие моменты с участием Петра Павленского, Олега Сенцова, Ильдара Дадина и других. ВИДЕО.

30.12.2015
статья Статья

Удивительное рядом

Грешен, и сам использовал эти обороты, указывая читателям на то, что они проснулись в другой стране. По другому поводу писал, в числе многих, о том, что разучился удивляться. Сострадать, восхищаться, ненавидеть, горевать умею, а вот этот навык утратил, не взыщите. Пока наконец не обнаружил, что однообразная сия риторика по сути своей отчасти лукава, если не лжива.

Илья Мильштейн
25.12.2015
статья Статья

Вызов брошен

Первый приговор по уголовной статье одиночному пикетчику - новый этап репрессий. Чем ответит гражданское общество? Как добиться отмены антиправовой статьи 212.1 УК и освобождения узника совести Ильдара Дадина? На круглом столе в Сахаровском центре правозащитники и активисты высказались за международную кампанию и решительные протестные акции - реализацию конституционных прав явочным порядком. ВИДЕО.

Дмитрий Борко
16.12.2015

Правда, как все знают, у каждого своя, и они нередко конфликтуют между собой, эти правды. Порой непримиримо. Если это, допустим, правда жертвы и палача, зека и тюремщика. И вот свежий пример.

Ильдар Дадин, российский политический заключенный, утверждает в письме на волю, что подвергается систематическим пыткам и что его могут убить. Он подробно описывает методику провокаций, издевательств и наказаний в сегежской колонии ИК-7, обвиняя в садизме начальника колонии Коссиева и его подчиненных. Он рассказывает о своей жизни в лагерном аду, где, помимо прочего, отбыл подряд три 15-суточных срока в ШИЗО.

С ним полемизируют сотрудники УФСИН по Карелии. Не отрицая фактов грубоватого обращения с заключенным, то есть "применения физической силы и спецсредств", они указывают на то, что он сам во всем виноват. С их слов мы знаем, что Ильдар Дадин "в грубой форме отказался выходить из камеры, принимать положение для обыска, стал хватать руками сотрудников за форменную одежду", ну и поплатился за это. Короче, как по схожему поводу сказано у Войновича, заключенный "ведет себя нехорошо, не выполняет производственные задания, нарушает режим и зверски избивает лагерную администрацию". Давно сказано, про брежневские лагеря, а читается как современная диссидентская проза.

Между тем замдиректора ФСИН Валерий Максименко излагает еще одну версию происходящего. Он отрицает сам факт побоев, поскольку "не установлено ни единого телесного повреждения на Дадине" и сам избитый, вообразите себе, "это под видеозапись подтверждает". С тюремщиком солидарен и председатель карельской ОНК Александр Рузанов. Раньше, сообщает правозащитник, в ИК-7 да, пытали, но эти мрачные времена уже позади, а что зеки из местных колоний стараются перевестись "в другой регион", так это потому, что нигде так не соблюдают закон, как здесь. Вот и не выдерживают зеки. В отличие, кстати, от Ильдара Дадина, который наконец "понял, куда он попал". Понял, осознал и "поменял отношение".

Налицо, как видим, даже переизбыток правд, поскольку и тюремщики не в состоянии между собой договориться. А есть еще свидетельство адвоката Алексея Липцера, который обнаружил на руках политзека заживающие ссадины от наручников, а в глазах его - страх и подавленность. И правда самого Дмитрия Пескова, который, как обычно, мало что знает и мало что может сказать, однако обещает ознакомить Путина с письмом Ильдара и даже считает, что "случай" Дадина "заслуживает самого пристального внимания". Такого на нашей памяти не говорилось ни об одном несогласном, отбывающем свой положенный срок.

В этих правдах прямо тонешь, пытаясь постичь, что же действительно произошло в образцовой колонии, хранящей трепетную память о Михаиле Ходорковском. Кто прав? Кому верить? Или вот еще бывает так, что истина где-то посередине, при том что у каждого своя. Может быть, избивали зека, но не каждый день, как он говорит. Известно же, что дни и годы, проведенные в заключении, сливаются у арестантов в бесконечно однообразное пятно. Впрочем, и тут есть разные мнения, описал же классик один почти счастливый день из жизни посаженного ни за что.

И вот эти слова, про беззаконный арест, беззаконный суд, беззаконный приговор и пытку лагерем, пожалуй, следует как-то особо выделить, размышляя о судьбе Ильдара Дадина. Ибо в них правда как таковая, которую не надо искать, сопоставляя показания палачей и жертвы, тюремщиков и зека. Это правда простая, непротиворечивая, голая. Правда о чудовищном преступлении, совершенном против человека, которого приговорили сперва к трем, после к двум с половиной годам колонии по статье 212.1 УК.

Осужденный по заведомо антиконституционной, подлой, людоедской статье, карающей за "неоднократные нарушения на митингах", Ильдар Дадин вообще невиновен. Его индивидуальные пикеты превращала в нечто "массовое" сама власть - при помощи своих наемных провокаторов, нагло нарушающих юридические нормы полицейских, следователей, прокуроров, судей. Правда заключается в том, что он ни дня, ни часа, ни секунды не должен находиться за решеткой.

А там, в Сегеже или где-нибудь еще, в местах столь же неотдаленных, должны отбывать свои сроки те, кто его подставлял, арестовывал, допрашивал, обвинял, сажал. И с этой правдой не поспоришь, если судить их по другой, неоспоримой статье Уголовного кодекса. Собственно, сам Ильдар на нее и указывал, выступая с последним словом в суде в декабре прошлого года. Когда-нибудь, хочется верить, эта замечательная статья из раздела "Преступления против правосудия" будет задействована против них всех. И найдутся статьи для начальства и его подручных в тех многочисленных колониях, где творится произвол и людей пытают.

Это и станет торжеством правды во многих отдельно взятых залах суда, в одной отдельно взятой России. Когда она, что называется, станет свободной. И бывшие политзеки выступят в тех судах со своими правдивыми свидетельскими показаниями.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 02.11.2016
статья Статьи по теме
Генри Резник и Ильдар Дадин. Фото: Грани.Ру (Анна Карпюк, Дмитрий Борко)

Речь Генри Резника в защиту Ильдара Дадина

01.04.2016

Генри Резник подключился к защите политзека Ильдара Дадина на этапе апелляции. Мы публикуем полный текст выступления адвоката в Мосгорсуде 31 марта 2016 года. Суд снизил срок наказания Дадину, осужденному за пикеты, с трех до двух с половиной лет.
Задержание Ильдара Дадина. 2014 г. Фото: Е.Михеева/Грани.Ру

Последнее слово Ильдара Дадина

01.04.2016

Рассмотрев жалобу на приговор Ильдару Дадину, Мосгорсуд снизил срок наказания с трех до двух с половиной лет. Дадин осужден по статье 212.1 УК за одиночные пикеты. Мы публикуем полный текст его выступления по видеосвязи.


Loading...
новость Новости по теме
01.11.2016 ФСИН: Телесных повреждений у Дадина не обнаружено →
01.11.2016 Политзека Дадина систематически пытают в колонии →
16.10.2016 Политзек Дадин помещен в ОСУОН →
05.10.2016 Кассационная жалоба на приговор Дадину отклонена →
04.10.2016 Приговор Дадину обжалован в ЕСПЧ →
28.09.2016 Политзек Дадин доставлен в карельскую ИК-7 в Сегеже →
31.03.2016 Мосгорсуд на полгода сократил трехлетний срок заключения Дадину →
07.12.2015 Ильдар Дадин осужден к трем годам общего режима →
Фото и Видео
27608
Play own
"Возвращение имен"-2016
27609
Play own
Репрессии вчера и сегодня
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Зорькин против равноправия
Валерий Зорькин. Фото: ksrf.ru
новость Новая гумпауза в Алеппо
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
новость Поклонская против фильма о Кшесинской
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
новость Fancy Bear атаковали Windows
Логотип хакерской группы Fancy Bear
статья На грани войны с США
РЕКЛАМА
Loading...
новость Пробуксовки с "пакетом Яровой"
Сервер. Фото: ktelecom.by
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
статья Вызов и поклон
Илья Мильштейн
в блоге Америка без ретуши
383
новость Закон о "российской нации"
Будущая карта северной Евразии (фрагмент). Изображение: newzz.in.ua
новость Тарифы на "Платон" повысят дважды
Митинг дальнобойщиков. Кадр видеозаписи
новость Мэрия против дома Медведева
ЖК "Золотые ключи - 1". Фото: landmarkre.ru
новость Кадырова не устроил бюджет
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость Новое дело охранника Кадырова
Аюб Тунтуев. Источник: srji.org
новость Главу "Интеркоммерца" объявили в розыск
Банк "Интеркоммерц". Фото: rugrad.eu
новость Пропагандист во главе ОНК
Вадим Горшенин. Фото с личной ВК-страницы
в блоге Золотой мост для Райкина
383
новость Иракские войска вошли в Мосул
Иракские войска на подступах к Мосулу. Кадр Reuters
статья Медаль за Вашингтон
новость MI5: Агрессия России растет
Глава MI5 Эндрю Паркер. Фото: blogs.spectator.co.uk