В Москве у здания Генпрокуратуры задержаны участники акции в поддержку политзаключенного Ильдара Дадина. Об этом сообщает корреспондент "Граней".

Группа активистов пришла к Генеральной прокуратуре, чтобы подать заявления о преступлении - пытках в отношении Дадина. Кроме того, они требовали проверить законность статьи 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах), по которой Дадин был осужден.

Во время сбора подписей у стен Прокуратуры проводились одиночные пикеты. Активисты стояли с плакатами "Стоп пыткам - свободу Дадину", "212.1 УК - издевательство над Конституцией", " Осудим Путина - очистим совесть".

Сначала полицейские задержали активистку Марию Рябикову. Причин задержания ей не объяснили. Спустя несколько минут были задержаны Константин Цэльмс и Игорь Клочков.

Между тем в среду Дадина в сегежской исправительной колонии №7 посетили его жена Анастасия Зотова и сестра Лиля. "Вышли со свидания. Пока в шоке от вида Ильдара. Он все такой же решительный и смелый, но ломали его там сильно, это видно, - пишет Зотова. - Главная новость от Ильдара - людей там продолжают бить, несмотря на шумиху в прессе".

Съемка Дмитрия Борко/Грани.Ру:

1 ноября было опубликовано письмо Дадина Зотовой, которое 31 октября записал с его слов адвокат Алексей Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в карельской ИК-7. Во ФСИН эти факты отрицают, но сам Дадин подтвердил их посетившим его правозащитникам. Заключенные ИК-7 также рассказали о пытках, которым подвергались в разное время другие осужденные.

В поддержку Дадина проходят акции протеста. В его защиту выступили правозащитники, политики, деятели культуры.

4 ноября 12 активистов из Петербурга приехали к ИК-7 и провели серию одиночных пикетов. Они держали плакаты "Россия будет свободной", "Нет пыткам заключенных", "Садистов из тюрьмы - в тюрьму", "Свободу Ильдару Дадину, защитнику Конституции". Акция продолжалась 15 минут, после чего по требованию сотрудников ФСИН была прекращена. Однако подъехавшими полицейскими были задержаны Андреева, Вадим Суходолький, Варвара Михайлова, Мария Лакертиан, Ярослав Путров, Илья Смирнов и Константин Похильчук, а также фотожурналист Давид Френкель.

Задержанных доставили в городской отдел полиции Сегежа. Семерых отпустили после составления протоколов по части 5 статьи 20.2 (нарушение установленного порядка проведения митинга; штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы до сорока часов).

Андрееву, которая снимала на камеру пикет возле колонии, оставили в полиции на ночь. 5 ноября Судья Сегежского городского суда Наталья Ткачук оштрафовала активистку на 700 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского; штраф от 500 до тысячи рублей или административный арест до пятнадцати суток).