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Также: Россия, Политзеки, Тюрьма, Пытки, Здоровье, Мир, Политика, Общество | Персоны: Ильдар Дадин, Игорь Каляпин

новость Замглавы ФСИН: В деле Дадина поставлена "окончательная точка"

12.12.2016
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
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статья Статья

Обсуждение по мукам

Бывшие зэки карельской ИК-7 и родственники заключенных рассказали о пытках в колонии. Подчеркивалось, что фсиновцы не боятся жалоб, поскольку уверены в своей безнаказанности. К Сахаровскому центру, где проходила конференция "Сегежа. ИК-7. Концлагерь", явились боевики НОД и SERB, однако внутрь их не допустили. В сегежской ИК-7 заключен Ильдар Дадин. ВИДЕО.

28.11.2016
статья Статья

Иск по деду

Из документального расследования, проведенного Денисом Карагодиным, она узнала, что ее дед участвовал в массовых убийствах, и вот откликнулась. В ее семье тоже есть погибший в ГУЛАГе, но она не желает закрывать "позорную страницу в истории своей семьи" и благодарит Дениса "за огромный труд, который проделан, за тяжелую, но правду".

Илья Мильштейн
23.11.2016

ФСИН поставила окончательную точку в деле Ильдара Дадина, не обнаружив никаких нарушений со стороны службы. Как передает ТАСС, об этом заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

"Ни служебная проверка ФСИН, ни доследственная проверка Следственного комитета никаких фактов применения к нему незаконных мер воздействия сотрудниками ИК-7 не выявила, в возбуждении уголовного дела - отказано. И сейчас Дадин следует к новому месту отбывания наказания", - сообщил Максименко.

Он отметил, что по прибытии Дадин по своему желанию проинформирует одного из родственников о новом месте своего пребывания.

"Могу добавить, что чувствует он себя хорошо, пребывает в бодром расположении духа, имеет завидный аппетит и усиленно питается. Безопасности его ничто не угрожает", - добавил замглавы ФСИН.

Также Максименко счел бездоказательной информацию о существовании неких закрытых приказов, якобы ограничивающих работу правозащитников в местах лишения свободы. Ранее об этом на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека выступил один из его участников Игорь Каляпин.

"Заявляю абсолютно прямо: таких приказов просто нет в природе. Сотрудники уголовно-исполнительной системы руководствуются положениями Уголовно-исполнительного кодекса и федеральными законами, регламентирующими работу в местах лишения свободы, в том числе членов наблюдательных комиссии", - подчеркнул Максименко.

"В качестве примера господин Каляпин привел свое посещение колонии №7 в Сегеже для проверки информации об осужденном Дадине. Хочу сказать сразу: ни господин Каляпин, ни господа Чиков и Борщев (члены СПЧ. - Ред.) даже близко не имели никакого права посещать указанную колонию. Колония - это не ботанический сад и не прогулочный дворик, а исправительное учреждение, где строгая пропускная система и посторонним людям вход воспрещен", - отметил Максименко.

"Но учитывая резонанс, который вызвало письмо Дадина, и обращение лично председателя СПЧ, было принято решение пропустить этих правозащитников на территорию колонии. Более того, мы обратились к ним с просьбой помочь найти факты нарушений или злоупотреблений сотрудниками ИК-7, если они есть, вскрыть недостатки", - рассказал Максименко. Но за два дня работы в колонии они, по его словам, "ничего не нашли, абсолютно ни единого факта, после чего начались придумки и домыслы, какие-то голословные обвинения".

Максименко также напомнил заявление Каляпина о том, что ему не дали пронести в колонию диктофон. "На самом деле это был телефон, который он хотел использовать в качестве диктофона. А это уже средство связи, оно является запрещенным предметом в местах лишения свободы", - пояснил замглавы ФСИН, заметив, что пронос в колонию телефона или сим-карты влечет административную ответственность, а сотрудникам ФСИН за это грозит увольнение со службы.

"Каляпин пожаловался на отказ ознакомить его с личными делами осужденных. Но эти личные дела подпадают под действие закона о защите персональных данных, на основании этого им действительно присваивается гриф "ДСП" и наши сотрудники не вправе знакомить с ними посторонних лиц", - подчеркнул замглавы ФСИН.

"К сожалению, такие беспочвенные обвинения и несколько своеобразная интерпретация вводят в заблуждение наше общество, а самих правозащитников уводят от реальной работы, где они действительно могли бы решать проблемы содержания заключенных", - добавил замглавы ФСИН.

В начале декабря стало известно, что проведенная СКР доследственная проверка не выявила совершения сотрудниками ИК-7 каких-либо преступлений в отношении Дадина. Следователи сочли "правомерным" применение к политзеку физической силы и наручников. В СКР также отрицают, что найденные у Дадина лезвия политзеку подбросили. Наложенные на Дадина шесть взысканий признаны "законными и обоснованными".

1 ноября было опубликовано письмо Дадина его жене Анастасии Зотовой, которое 31 октября записал с его слов адвокат Алексей Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в карельской ИК-7. Во ФСИН эти факты отрицают, но сам Дадин подтвердил их посетившим его правозащитникам. Заключенные ИК-7 также рассказали о пытках, которым подвергались в разное время другие осужденные.

В поддержку Дадина проходят акции протеста. В его защиту выступили правозащитники, политики, деятели культуры. 19 ноября Европейский Суд по правам человека коммуницировал жалобу Дадина на пытки в колонии. Ответ в Страсбургском суде ожидают до 16 декабря.

24 ноября Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить Дадина, а также всех осужденных "за реализацию права на свободу выражения мнения и свободу собраний". Депутаты также выразили "серьезную обеспокоенность" ситуацией с Дадиным и подчеркнули необходимость независимого расследования его сообщений о пытках в колонии. Издевательства над политзеком, отмечается в резолюции, - не единственный случай нарушения прав человека и бесчеловечного обращения с заключенными в учреждениях российской пенитенциарной системы. Евродепутаты подчеркнули, что причастные к пыткам Дадина должны понести наказание.

Сам Дадин до этапирования содержался в одиночной камере в ПКТ - внутренней тюрьме колонии. Туда его отправили на полгода, обвинив в драке с сокамерником.

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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Лезвием по глазам

Илья Мильштейн, 07.11.2016

Самое страшное произносится как бы вскользь. Вместе с очень важной для телезрителя информацией о том, что в багаже у политзека был "желто-синий рюкзак с украинским гербом", сообщается: "под нашивкой нашли лезвие". После чего "смотрители определили: Дадин склонен к суициду - и держали это во внимании".
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Он хотя бы пытался

Илья Мильштейн, 02.11.2016

В этих правдах прямо тонешь, пытаясь постичь, что же действительно произошло с Ильдаром Дадиным. Кто прав? Кому верить? Или вот еще бывает так, что истина где-то посередине, при том что у каждого своя. Может быть, избивали зека, но не каждый день, как он говорит. Известно же, что дни и годы, проведенные в заключении, сливаются у арестантов в однообразное пятно.

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