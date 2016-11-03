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Политзаключенный Ильдар Дадин подтвердил уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, что его избивали в карельской ИК-7. Об этом сообщает жена политзека Анастасия Зотова.

"Из ИК-7 вышла Татьяна Москалькова после беседы с Ильдаром. Он подтвердил ей факты избиения. По ее словам, Ильдара везут в Петрозаводск", - написала Зотова.

Как рассказала "Дождю" сама Москалькова, Дадин заявил, что к нему применялись "меры принуждения в виде наручников" и насилие. "Действия были по закону. Они (сотрудники колонии. - Ред.) стоят на пороге камеры и говорят, что сейчас будет проведен обыск, и просят покинуть камеру. Он говорит, что не будет покидать камеру. Тогда они были вынуждены применить наручники. Это выглядит корректно", - сказала омбудсмен.

Кроме того, по словам Дадина, к нему применяли насилие "вне камеры". Однако Москалькова отметила, что у нее нет доказательств, чтобы подтвердить или опровергнуть это. "Я верю и его словам, и словам сотрудников, которые показывают фотографии", - сказала она.

В эфире телеканала "Россия 24" Москалькова заявила, что Дадина следует перевести для отбывания наказания в другую колонию. По словам омбудсмена, после заявлений политзаключенного о применении к нему насилия "всегда будет некое подозрение в необъективности или субъективном подходе к человеку".

Между тем Европейский суд по правам человека применил к заявлению о пытках в колонии политзаключенного Ильдара Дадина срочные (обеспечительные) меры, сообщается на странице фонда "Общественный вердикт". Кроме того, ЕСПЧ по собственной инициативе присвоил жалобе приоритет.

К 17 ноября Россия должна предоставить в Страссбургский судебно-медицинские документы, для чего незамедлительно провести медицинское обследование Дадина независимыми от ФСИН врачами. Кроме того, ЕСПЧ обязал предоставить доступ к Дадину заявителю, юристу фонда Николаю Зборошенко.

В среду Зборошенко обратился в ЕСПЧ, чтобы этот суд обязал российские власти срочно перевести Дадина в другую колонию и провести эффективное расследование пыток оппозиционера. Юрист сослался на правило 39 регламента суда, которое предусматривает применение обеспечительных мер в случае опасности жизни или здоровью человека.

Между тем карельский главк СКР утверждает, что в ходе доследственной проверки факты пыток Дадина в ИК-7 "не находят своего подтверждения".

В среду вечером глава ОНК республики Карелия Александр Рузанов подтвердил в телефонном разговоре с журналистом Григорием Винтером, что у Дадина на руках есть следы от наручников. "Они образовались, когда к нему применяли физическое воздействие сотрудники колонии. У нас есть видеозаписи от 12 сентября, когда это произошло", - приводит журналист слова Рузанова.

В среду Дадину стало плохо во время встречи с чиновником аппарата карельского омбудсмена. С политзеком случился припадок, похожий на эпилептический. На воле подобных припадков с ним не происходило. Дадину вызвали медиков из региональной фсиновской больницы № 2.

Ухудшение состояния здоровья политзаключенного подтвердил адвокат Алексей Липцер. "У него там был чуть ли не эпилептический припадок. Это странно, надо уточнять информацию. Как бы не оказалось, что это следствие тех вещей, о которых Дадин писал", - сказал юрист. Липцер также рассказал, что с Дадиным встретились члены Общественной наблюдательной комиссии. Политзек подтвердил им все, о чем сообщил в письме про пытки и избиения в колонии.

Во вторник было опубликовано письмо Дадина Зотовой, которое 31 октября записал с его слов Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в ИК-7. Это сообщение вызвало бурную общественную реакцию. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил, что обратился во ФСИН с просьбой разрешить посещение сегежской ИК-7 двум членам совета - председателю Комитета по предотвращению пыток Игорю Каляпину и председателю "Агоры" Павлу Чикову.

Заявление с требованием расследовать пытки, а также немедленно освободить Дадина выпустили Amnesty International и правозащитный центр "Мемориал". Со схожим обращением выступила также группа писателей и журналистов. Среди подписантов - Лев Тимофеев, Александр Подрабинек, Лев Рубинштейн, Владимир Войнович, Людмила Улицкая, Светлана Алексиевич. Они призывают присоединиться к своем обращению всех неравнодушных граждан. К настоящему времени под обращением подписались более 1600 человек.

Во вторник вечером в Москве у центрального главка ФСИН на Житной улице несколько десятков активистов провели одиночные пикеты с требованием прекратить пытки Дадина и расследовать их. Активисты подготовили также соответствующие заявления и опустили их в ящик для корреспонденции в холле ведомства. Акции в защиту Дадина пришли и за рубежом.

В среду молодежное отделение Партии прогресса провело пикет у здания ФСИН в Москве. Ее участники стояли с плакатами "212.1 убивает", "ФСИН вредит вашему здоровью", "За пытки над Дадиным отвечаете вы". Акция прошла без задержаний

На сайте Change.org размещена петиция петиция к директору ФСИН Геннадию Корниенко. В документе содержатся требования провести расследование пыток Дадина, отстранив на время расследования начальника ИК-7 майора Сергея Коссиева от должности, а также направить в колонию представителей независимых правозащитных организаций и СМИ. К 17:00 ее подписали более 20 тысяч человек.

В четверг Газета.Ру со ссылкой на источники в центральном главке ФСИН сообщила, что Коссиев отстранен от работы на время расследования пыток Дадина. И.о. начальника колонии назначен один из заместителей Коссиева майор Александр Серов. Семью Коссиева взяли под охрану - как утверждается, в связи с угрозами, начавшими поступать как самому фсиновцу, так и его близким. Самому Коссиеву рекомендовали удалить из соцсетей всю информацию о себе и родственниках и передвигаться по Сегеже не иначе как в сопровождении коллег.

В УФСИН по Карелии, однако, заявили, будто начальник ИК-7 не был отстранен от должности, а ушел в отпуск за несколько дней до публикации сообщения о пытках Дадина.