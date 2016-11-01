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В ходе предварительной проверки по сообщению политзека Ильдара Дадина о пытках никаких телесных повреждений у оппозиционера не обнаружено. Как передает Интерфакс, об этом заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

По словам тюремщика, сам Дадин под видеозапись также заявил, что телесных повреждений у него нет.

Кроме того, Максименко рассказал, что комиссия ФСИН изучает записи с видеокамер в карельской ИК-7 общего режима в Сегеже, относящиеся ко времени, в которое, как указал Дадин в своем ранее распространенном сообщении, его пытали.

Фсиновец также подтвердил, что 12 сентября Дадина заковали в наручники. "Этот факт запротоколирован в соответствующих журналах и, как и положено в таких случаях, по нему, проведена служебная проверка, результаты которой были направлены в прокуратуру", - заметил Максименко.

Между тем корреспондент "Граней" передает, что в Москве у центрального главка ФСИН на Житной улице несколько десятков активистов проводят одиночные пикеты с требованием прекратить пытки Дадина и расследовать их. Активисты подготовили также соответствующие заявления и опустили их в ящик для корреспонденции в холле ведомства. Между тем попытки протестующих связаться по телефону с кем-либо из руководства ФСИН успехом не увенчались.

Акции в защиту Дадина проходят и за рубежом.

Заявление с требованием расследовать пытки, а также немедленно освободить Дадина выпустили Amnesty International и правозащитный центр "Мемориал".

Со схожим обращением выступила также группа писателей и журналистов. Среди подписантов - Лев Тимофеев, Александр Подрабинек, Лев Рубинштейн, Владимир Войнович, Людмила Улицкая, Светлана Алексиевич. Они призывают присоединиться к своем обращению всех неравнодушных граждан. Сбор подписей ведется на ФБ-странице Тимофеева.

Житель Петрозаводска Виталий Флеганов поместил на Change.org петицию к директору ФСИН Геннадию Корниенко. В документе содержатся требования провести расследование пыток Дадина, отстранив на время расследования начальника ИК-7 Сергея Коссиева от должности, а также направить в колонию представителей независимых правозащитных организаций и СМИ.

Ранее "Радио Свобода" сообщило, что заявление Дадина о пытках опроверг председатель карельской ОНК Александр Рузанов. По словам Рузанова, ИК-7 "славилась такими делами (пытками. - Ред.) последний раз, наверное, лет 8-10 назад" - теперь же "этого нет в колонии, по крайней мере мы не видели". Многие осужденные, продолжил Рузанов, добиваются перевода из Карелии в другой регион, однако объясняется это тем, что "нахождение здесь (в карельских колониях. - Ред.) строго соответствует тем нормам и законам, которые есть в Российской Федерации, с соблюдением правил внутреннего распорядка и так далее".

30 октября, продолжил Рузанов, он обсуждал случай Дадина с замначальника ИК-7 по воспитательной работе и фсиновец заверил председателя ОНК, что у политзека "поменялось отношение к нахождению там". "Если вначале это было отторжение всего, что есть, то сейчас... я не могу сказать, что он смирился - нет, - но он просто понял, куда он попал, - заключил Рузанов. - Он очень грамотный человек, и он начал понимать, как нужно действовать в данной ситуации, и сейчас, по словам сотрудника колонии, вообще все вопросы о его поведении и нахождении там сняты".

Сообщение Дадина о пытках появилось во вторник утром в "Медузе". Издание распространило письмо политзека своей жене Анастасии Зотовой, которое 31 октября записал с его слов адвокат Алексей Липцер.

Юрист встречался с Дадиным несколько раз, после того как оппозиционер 26 октября вышел из ШИЗО, где отбывал третий 15-суточный срок подряд. "Он выглядит несколько напуганным и подавленным, - рассказывал Липцер "Граням". - На руках заметны заживающие ссадины от наручников".

В письме политзек сообщил, что его по нескольку раз в день избивали, сковывали за спиной руки и подвешивали за наручники, угрожали изнасиловать. Один раз его окунули головой в унитаз.

Причиной пыток стала голодовка, объявленная Дадиным 11 сентября в знак протеста против первой незаконной отправки в ШИЗО. В первом избиении, произошедшем в тот же самый день, принимал участие лично начальник ИК-7 Коссиев.

После двух дней пыток Дадина привели в кабинет к Коссиеву, и тот в присутствии подчиненных прямо заявил политзеку: "Тебя еще мало били. Если я отдам распоряжение сотрудникам, тебя будут избивать гораздо сильнее. Попробуешь пожаловаться - тебя убьют и закопают за забором".

Затем избиения продолжились.

Обвинения, по которым Дадина отправляли в ШИЗО в дальнейшем, также были сфабрикованы. "Все видеозаписи, на которых мне объявляли взыскания, - постановочные: перед тем, как их снимать, мне говорили, как себя вести и что делать - не спорить, не возражать, смотреть в пол", - говорилось в письме.

"Время играет против меня, - также отмечал политзек. - Видеозаписи с камер наблюдения доказали бы и пытки, и избиения, но на то, что они сохранились, остается все меньше и меньше шансов. Если меня сейчас снова подвергнут пыткам, избиениям и изнасилованиям, я вряд ли продержусь больше недели".

После публикации письма карельское УФСИН подтвердило "применение физической силы и спецсредств" к Дадину. Причиной, по утверждению тюремщиков, стало то, что 11 сентября политзек "в грубой форме отказался выходить из камеры, принимать положение для обыска, стал хватать руками сотрудников за форменную одежду".

Между тем омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что взяла ситуацию на личный контроль. В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что его шефу доложат о письме Дадина. "Это случай, который заслуживает самого пристального внимания", - заметил чиновник.