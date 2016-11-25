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В Москве у здания ФСИН прошли одиночные пикеты с требованием обеспечить безопасность политзаключенному Ильдару Дадину и начать расследование в отношении начальника ИК-7 в Сегеже Сергея Коссиева. Об этом сообщает корреспондент "Граней".

Когда активисты пришли на место проведения акции, полицейские заявили, что именно здесь проводится некая спецоперация. Участники акции были вынуждены встать в стороне. При этом из-за перекрывших улицу полицейских автобусов протестующих было практически не видно.

В акции приняли участие около 20 человек. Они держали плакаты "Сидеть должен не Дадин за пикеты, а Коссиев за пытки заключенных", "ФСИН. Защиту - садисту Коссиеву, пытки - заключенным", "Остановите пытки в ИК-7, Карелия. Коссиева - под суд", "Свободу Ильдару Дадину". Полицейские переписали данные пикетчиков. Акция прошла без задержаний.

1 ноября было опубликовано письмо Дадина его жене Анастасии Зотовой, которое 31 октября записал с его слов адвокат Алексей Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в карельской ИК-7. Во ФСИН эти факты отрицают, но сам Дадин подтвердил их посетившим его правозащитникам. Заключенные ИК-7 также рассказали о пытках, которым подвергались в разное время другие осужденные.

В поддержку Дадина проходят акции протеста. В его защиту выступили правозащитники, политики, деятели культуры.

9 ноября группа активистов пришла к Генеральной прокуратуре, чтобы подать заявления о преступлении - пытках в отношении Дадина ( ВИДЕО). Кроме того, они требовали проверить законность статьи 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах), по которой Дадин был осужден. Во время сбора подписей у стен Прокуратуры проводились одиночные пикеты. Активисты стояли с плакатами "Стоп пыткам - свободу Дадину", "212.1 УК - издевательство над Конституцией", " Осудим Путина - очистим совесть".

Полицейские задержали троих участников акции - Марию Рябикову, Константина Цэльмса и Игоря Клочкова.