О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.256499.html
Также: Политзеки, Тюрьма, Пытки, Право, Здоровье, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость Глас из каторжных нор

Опубликованы новые свидетельства Дадина о пытках в карельской колонии
11.11.2016
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
Реклама

Пытки и избиения заключенных в исправительной колонии №7 в Сегеже происходят практически ежедневно. Об этом рассказал политзек Ильдар Дадин в среду во время свидания со своей женой Анастасией Зотовой. Сделанную ей запись беседы публикует "Медуза".

"Это не исправительное учреждение, это концентрационный лагерь. Людей здесь держат не для того, чтобы они исправились, а для издевательств. Я прошу от моего имени направить заявление в Следственный комитет в связи с тем, что в ИК-7 к заключенным применяется целый комплекс пыток. Избиения и пытки не прекращаются даже сейчас, после вмешательства Татьяны Москальковой и приезда членов СПЧ Павла Чикова и Игоря Каляпина", - сказал Дадин.

По словам политзека, сам он не имеет возможности написать заявление. Сделать это можно только в предусмотренные распорядком полчаса свободного времени. Однако все оно уходит на поход на склад за личными вещами. Дадин подозревает, что даже эти полчаса сотрудники колонии сокращают - у заключенных нет часов.

В остальное время заключенные должны работать, например, убирать камеру. "При этом если ты убрался за полчаса, ты не можешь ничего не делать - подметай пол по второму, по третьему разу. Если увидят, что ты не работаешь, отправят в ШИЗО. Это напоминает мне истории, которые я читал про нацистские концлагеря: когда заключенных заставляли заниматься бессмысленным трудом - например, перетаскивать кирпичи с места на место", - рассказал Дадин.

В ИК-7 практикуются также пытки голодом. По словам Дадина, порции урезаны примерно вдвое по сравнению с нормативами питания по правилам внутреннего распорядка ФСИН.

Вновьприбывших заключенных помещают в камеру ШИЗО, причем тюремщики утверждают, что это карантинная камера. "В общей сложности я провел там 45 суток, и это были 45 суток ада. В этой камере отсутствует теплоизоляция. Если на улице минус десять градусов, в камере - тоже. При этом тебе выдают только одну робу, а все личные вещи забирают, согреться нельзя. Ночью я лежал под пледом, были судороги от холода, и я думал только о том, чтобы продержаться хотя бы неделю", - отметил Дадин.

Политзаключенный также рассказал о пытках, которым его подвергли, чтобы заставить прекратить голодовку. Дадина избили, заковали в наручники и подвесили за них. При этом тюремщики угрожали ему изнасилованием. Дадин согласился прекратить голодовку, но его оставили подвешенным. "Уже через полчаса мне хотелось кричать, но я понял, что не могу ничего сказать; когда пытался вдыхать и выдыхать, не хватало воздуха. Получалось дышать только быстро и нервно", - рассказал политзаключенный.

Пытки в отношении политзека прекратились только после того, как к ситуации в колонии было привлечено общественное внимание. "Сейчас меня лично не избивают, но продолжают издеваться. Например: "Вот и надо было тебе жаловаться? Ничего не добился, только на весь мир себя выставил петухом. И никого ты не спасешь". Еще говорят: "Ты политический, теперь до конца срока из ШИЗО не выйдешь", - сказал Дадин.

При этом проверки в колонии проводятся формально. "Тех, кто избит и у кого синяки остались, от всех проверок прячут в ШИЗО. А если разговариваешь с кем-то, то в присутствии тех же сотрудников ФСИН, которые тебя и пытали. И что, ты при них же будешь на них жаловаться? Они это запомнят и будут бить еще сильнее. Поэтому разговаривать с заключенными имеет смысл только наедине", - отметил Дадин.

В среду Зотова после краткосрочного свидания с мужем рассказала, что выглядит Дадин плохо - по ее собственным словам, "почти как мой дедушка после инсульта". Зотова сообщила, что у активиста развились тик и сильное заикание, которыми ранее он не страдал. "В какие-то моменты он начинает повторять одни и те же слова, как будто у него не хватает дыхания", - заметила Зотова.

Дадин сообщил ей, что пытки в ИК-7 продолжаются. "Вещи рассказывает жуткие, в подробностях они еще хуже, чем в письме, - заметила Зотова. - Просит опять прийти Павла Чикова и Игоря Каляпина, чтобы конфиденциально сообщить, какие свежие видеозаписи искать (30 дней не прошло)".

Оставить комментарий Обсудить
11.11.2016
в блоге Блоги
26
Дерьмометр 05.11.2016
в блоге Пыток без вины не бывает
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Лезвием по глазам

Илья Мильштейн, 07.11.2016

Самое страшное произносится как бы вскользь. Вместе с очень важной для телезрителя информацией о том, что в багаже у политзека был "желто-синий рюкзак с украинским гербом", сообщается: "под нашивкой нашли лезвие". После чего "смотрители определили: Дадин склонен к суициду - и держали это во внимании".
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Он хотя бы пытался

Илья Мильштейн, 02.11.2016

В этих правдах прямо тонешь, пытаясь постичь, что же действительно произошло с Ильдаром Дадиным. Кто прав? Кому верить? Или вот еще бывает так, что истина где-то посередине, при том что у каждого своя. Может быть, избивали зека, но не каждый день, как он говорит. Известно же, что дни и годы, проведенные в заключении, сливаются у арестантов в однообразное пятно.

новость Новости по теме
10.11.2016 Адвокаты Дадина обжаловали его приговор в Верховном суде →
09.11.2016 Дадин: Пытки в ИК-7 продолжаются →
09.11.2016 У здания Генпрокуратуры задержаны участники акции в поддержку Дадина →
08.11.2016 Заключенные колонии Дадина подтвердили информацию о пытках →
08.11.2016 Москалькова назвала сроки подведения итогов проверки по жалобам Дадина →
07.11.2016 Правозащитники Каляпин и Чиков встретились с политзеком Дадиным →
06.11.2016 Фсиновцы: Дадин склонен к суициду →
05.11.2016 Задержанная в Сегеже на акции в поддержку Дадина оштрафована →
04.11.2016 Возле колонии в Сегеже задержаны участники акции в защиту Дадина →
03.11.2016 Дадин подтвердил омбудсмену Москальковой факты примененных к нему пыток →
03.11.2016 Начальник сегежской колонии Коссиев отстранен от работы →
02.11.2016 Дадину вызвали врачей во время встречи с чиновником аппарата омбудсмена →
02.11.2016 ФСИН: Врачи Сегежской больницы не нашли у Дадина следов побоев →
01.11.2016 ФСИН: Телесных повреждений у Дадина не обнаружено →
01.11.2016 Политзека Дадина систематически пытают в колонии →
Фото и Видео
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья За Трампа и скрепы
статья ФСБ и работа на евреев
Виталий Портников
новость The Guardian: Патрушев извинился
Визит в Сербию Николая Патрушева. Фото: danas.rs
статья Два Трампа
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Убийство Немцова: сенсация в суде
Убийство Немцова
РЕКЛАМА
Loading...
статья Чего ждать от Трампа
Владимир Абаринов
новость Портленд против Трампа
Акции протеста в Портленде. Кадр видеоролика
статья Крымские матроны
Илья Мильштейн
новость Наставления Трампу
Урсула фон дер Ляйен. Фото: n24.de
новость Новое дело "диверсантов"
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
новость Акции к годовщине "Платона"
Акция дальнобойщиков в Петербурге. Фото: "Росбалт"
новость Иск к РБК увеличен
Логотип РБК
в блоге "Мемуары Серова" перед судом
196
в блоге Дело лежачего террориста
12461
статья Трамп и конец света: мнения
Граффити в Вильнюсе. Фото: @svabodka
новость Умер Леонард Коэн
Леонард Коэн. Фото: popmatters.com
новость Заказ на лидеров "ан-нусры"
Боевики "Джабхат фатах эш-Шам". Фото: medyascope.tv
новость Как Тимченко уходит от санкций
Геннадий Тимченко. Фото: ccifr.ru
в блоге Трамп, Путин и мы
59
новость С продлением санкций поспешат
Флаг Евросоюза