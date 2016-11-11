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Пытки и избиения заключенных в исправительной колонии №7 в Сегеже происходят практически ежедневно. Об этом рассказал политзек Ильдар Дадин в среду во время свидания со своей женой Анастасией Зотовой. Сделанную ей запись беседы публикует "Медуза".

"Это не исправительное учреждение, это концентрационный лагерь. Людей здесь держат не для того, чтобы они исправились, а для издевательств. Я прошу от моего имени направить заявление в Следственный комитет в связи с тем, что в ИК-7 к заключенным применяется целый комплекс пыток. Избиения и пытки не прекращаются даже сейчас, после вмешательства Татьяны Москальковой и приезда членов СПЧ Павла Чикова и Игоря Каляпина", - сказал Дадин.

По словам политзека, сам он не имеет возможности написать заявление. Сделать это можно только в предусмотренные распорядком полчаса свободного времени. Однако все оно уходит на поход на склад за личными вещами. Дадин подозревает, что даже эти полчаса сотрудники колонии сокращают - у заключенных нет часов.

В остальное время заключенные должны работать, например, убирать камеру. "При этом если ты убрался за полчаса, ты не можешь ничего не делать - подметай пол по второму, по третьему разу. Если увидят, что ты не работаешь, отправят в ШИЗО. Это напоминает мне истории, которые я читал про нацистские концлагеря: когда заключенных заставляли заниматься бессмысленным трудом - например, перетаскивать кирпичи с места на место", - рассказал Дадин.

В ИК-7 практикуются также пытки голодом. По словам Дадина, порции урезаны примерно вдвое по сравнению с нормативами питания по правилам внутреннего распорядка ФСИН.

Вновьприбывших заключенных помещают в камеру ШИЗО, причем тюремщики утверждают, что это карантинная камера. "В общей сложности я провел там 45 суток, и это были 45 суток ада. В этой камере отсутствует теплоизоляция. Если на улице минус десять градусов, в камере - тоже. При этом тебе выдают только одну робу, а все личные вещи забирают, согреться нельзя. Ночью я лежал под пледом, были судороги от холода, и я думал только о том, чтобы продержаться хотя бы неделю", - отметил Дадин.

Политзаключенный также рассказал о пытках, которым его подвергли, чтобы заставить прекратить голодовку. Дадина избили, заковали в наручники и подвесили за них. При этом тюремщики угрожали ему изнасилованием. Дадин согласился прекратить голодовку, но его оставили подвешенным. "Уже через полчаса мне хотелось кричать, но я понял, что не могу ничего сказать; когда пытался вдыхать и выдыхать, не хватало воздуха. Получалось дышать только быстро и нервно", - рассказал политзаключенный.

Пытки в отношении политзека прекратились только после того, как к ситуации в колонии было привлечено общественное внимание. "Сейчас меня лично не избивают, но продолжают издеваться. Например: "Вот и надо было тебе жаловаться? Ничего не добился, только на весь мир себя выставил петухом. И никого ты не спасешь". Еще говорят: "Ты политический, теперь до конца срока из ШИЗО не выйдешь", - сказал Дадин.

При этом проверки в колонии проводятся формально. "Тех, кто избит и у кого синяки остались, от всех проверок прячут в ШИЗО. А если разговариваешь с кем-то, то в присутствии тех же сотрудников ФСИН, которые тебя и пытали. И что, ты при них же будешь на них жаловаться? Они это запомнят и будут бить еще сильнее. Поэтому разговаривать с заключенными имеет смысл только наедине", - отметил Дадин.

В среду Зотова после краткосрочного свидания с мужем рассказала, что выглядит Дадин плохо - по ее собственным словам, "почти как мой дедушка после инсульта". Зотова сообщила, что у активиста развились тик и сильное заикание, которыми ранее он не страдал. "В какие-то моменты он начинает повторять одни и те же слова, как будто у него не хватает дыхания", - заметила Зотова.

Дадин сообщил ей, что пытки в ИК-7 продолжаются. "Вещи рассказывает жуткие, в подробностях они еще хуже, чем в письме, - заметила Зотова. - Просит опять прийти Павла Чикова и Игоря Каляпина, чтобы конфиденциально сообщить, какие свежие видеозаписи искать (30 дней не прошло)".