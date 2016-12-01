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Все телесные повреждения образовались политзаключенного Ильдара Дадина "вследствие правомерного применения к нему физической силы и специальных средств" сотрудниками карельской ИК-7. К такому выводу пришли проводившие проверку следователи, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.
"Утверждения осужденного о том, что в ШИЗО он подвергался избиениям со стороны начальника колонии и других сотрудников, в том числе подвешивался на наручниках, также не нашли своего подтверждения. К осужденному применялась физическая сила и специальные средства - наручники, когда он отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения, отказываясь выходить из камеры при ее обыске и при проведении осмотра медицинским работником и вел себя агрессивно. Данный факт был зафиксирован видеорегистратором", - говорится в сообщении.
Также в СКР "не нашли подтверждений" заявлению Дадина, что ему подбросили бритвенные лезвия во время обыска по прибытию в колонию. Слова политзаключенного " опровергаются собранными материалами, в том числе видеозаписью, которая проводилась в ходе досмотра", отмечают в пресс-службе.
"Таким образом, в ходе проведенной доследственной проверки сообщение о совершении руководством и сотрудниками исправительного учреждения ФКУ ИК-7 каких-либо преступлений в отношении осужденного не подтвердилось", - - заявили в СКР.
За время нахождения в ИК-7 Дадин шесть раз привлекался к дисциплинарной ответственности. "Дисциплинарные взыскания признаны законными и обоснованными", - говорится в сообщении.
В понедельник заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что в ведомстве не нашли подтверждений применения пыток к Дадину и другим заключенным карельской ИК-7. "По результатам проверки факты недопустимых методов воздействия на Дадина, незаконного применения физической силы к осужденному, в связи с чем был причинен вред его здоровью, своего подтверждения не нашли, - сказал Максименко. - Все материалы служебной проверки переданы в следственные органы, осталось только дождаться принятия процессуального решения".
"Не найдено ни единого физического повреждения - ни врачами ФСИН, ни комиссией гражданских врачей районной больницы, ни врачами больницы в Петрозаводске", заявил замглавы ФСИН. Максименко также подчеркнул, что и рекомендованный правозащитным сообществом один из ведущих неврологов-эпилептологов России профессор Василий Генералов не выявил повреждений при осмотре политзаключенного.
1 ноября было опубликовано письмо Дадина его жене Анастасии Зотовой, которое 31 октября записал с его слов адвокат Алексей Липцер. В письме политзек рассказывал о пытках, которым подвергся в карельской ИК-7. Во ФСИН эти факты отрицают, но сам Дадин подтвердил их посетившим его правозащитникам. Заключенные ИК-7 также рассказали о пытках, которым подвергались в разное время другие осужденные.
В поддержку Дадина проходят акции протеста. В его защиту выступили правозащитники, политики, деятели культуры. 19 ноября Европейский Суд по правам человека коммуницировал жалобу Дадина на пытки в колонии. ЕСПЧ поставил перед Россией вопросы: было ли нарушено право на запрет пыток (статья 3 Европейской конвенции о правах человека) в период с 1 сентября по 18 ноября; был ли Дадин объектом жестокого и ненадлежащего обращения в этот период; был ли доступ к эффективному средству правовой защиты у Дадина. Ответ в Страсбургском суде ожидают до 16 декабря.
24 ноября Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить Дадина, а также всех осужденных "за реализацию права на свободу выражения мнения и свободу собраний". Депутаты также выразили "серьезную обеспокоенность" ситуацией с Дадиным и подчеркнули необходимость независимого расследования его сообщений о пытках в колонии. Издевательства над политзеком, отмечается в резолюции, - не единственный случай нарушения прав человека и бесчеловечного обращения с заключенными в учреждениях российской пенитенциарной системы. Евродепутаты подчеркнули, что причастные к пыткам Дадина должны понести наказание.
Сам Дадин сейчас содержится в одиночной камере в ПКТ - внутренней тюрьме колонии. Туда его отправили на полгода, обвинив в драке с сокамерником.
Бывшие зэки карельской ИК-7 и родственники заключенных рассказали о пытках в колонии. Подчеркивалось, что фсиновцы не боятся жалоб, поскольку уверены в своей безнаказанности. К Сахаровскому центру, где проходила конференция "Сегежа. ИК-7. Концлагерь", явились боевики НОД и SERB, однако внутрь их не допустили. В сегежской ИК-7 заключен Ильдар Дадин. ВИДЕО.
Из документального расследования, проведенного Денисом Карагодиным, она узнала, что ее дед участвовал в массовых убийствах, и вот откликнулась. В ее семье тоже есть погибший в ГУЛАГе, но она не желает закрывать "позорную страницу в истории своей семьи" и благодарит Дениса "за огромный труд, который проделан, за тяжелую, но правду".
Самое страшное произносится как бы вскользь. Вместе с очень важной для телезрителя информацией о том, что в багаже у политзека был "желто-синий рюкзак с украинским гербом", сообщается: "под нашивкой нашли лезвие". После чего "смотрители определили: Дадин склонен к суициду - и держали это во внимании".
В этих правдах прямо тонешь, пытаясь постичь, что же действительно произошло с Ильдаром Дадиным. Кто прав? Кому верить? Или вот еще бывает так, что истина где-то посередине, при том что у каждого своя. Может быть, избивали зека, но не каждый день, как он говорит. Известно же, что дни и годы, проведенные в заключении, сливаются у арестантов в однообразное пятно.