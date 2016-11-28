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Также: Пытки, Тюрьма, Право, Криминал, Партии, Общество, Происшествия, Россия, Политика | Персоны: Ильдар Дадин, Лев Пономарев, Юрий Тимофеев

статья Обсуждение по мукам

28.11.2016

Бывшие зэки карельской ИК-7 и родственники заключенных рассказали о пытках в колонии. Подчеркивалось, что фсиновцы не боятся жалоб, поскольку уверены в своей безнаказанности. К Сахаровскому центру, где проходила конференция "Сегежа. ИК-7. Концлагерь", явились боевики НОД и SERB, однако внутрь их не допустили. В сегежской ИК-7 заключен Ильдар Дадин.

Съемка Юрия Тимофеева:

Мария Архипова, член Комитета 6 мая

Свидетельства самих бывших осужденных, их матерей и жен описывают ужасный конвейер пыток - ШИЗО, растяжки, многочасовое оставление на морозе в одних трусах, специальный обтянутый кожей молоток для ударов по голове и пяткам. Отработанный годами профессиональный процесс постоянного истязания построен так, чтобы мучения были максимальными, а следы минимальными... Практически все выступавшие - мусульмане, их унижают дополнительно, запрещая намаз и заставляя есть свинину. Цель - уничтожить личность, сломать... "Животное" - самое частое обращение к заключенным.

Жалобы прокурору, который часть системы беспредела, бесполезны. Колония закрыта от глаз общественности, ОНК теперь, как известно, у нас уничтожена.

Ильдар Дадин - правозащитник, так считают все родственники зеков. Так и есть - благодаря его честности и мужеству чудовищная ситуация вышла за стены колонии и стала публичной. В публичности единственная защита.

https://www.facebook.com/maria.arhipova.14/posts/1103629936421663

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
28.11.2016
в блоге Блоги
465
Вера Лаврешина 27.11.2016
в блоге За непокоренных - в Крыму и в Карелии

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