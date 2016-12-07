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Также: Акции протеста, Партии, Политзеки, Тюрьма, Пытки, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин, Ирина Калмыкова, Всеволод Чернозуб

новость Невеселая годовщина

В Москве у здания Генпрокуратуры прошла акция в годовщину приговора Дадину
07.12.2016
Алексей Никитин на акции в поддержку Ильдара Дадина. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Алексей Никитин на акции в поддержку Ильдара Дадина. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
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В годовщину приговора гражданскому активисту Ильдару Дадину в Москве у здания Генпрокуратуры прошли пикеты в его поддержку. Об этом сообщает корреспондент "Граней".

Участники акции стояли с плакатами "Ты скажи мне гадина, русская Фемида, сколько ты за Дадина получила, гнида?", "Сидеть должен не Дадин - за пикеты, а Коссиев - за пытки заключенных", "ИК-7 Сегежа - это концлагерь", "Ильдар Дадин сидит за всех".

Полицейские переписывали паспортные данные участников акции, но ее проведению не препятствовали.

Акции в поддержку Дадина проходят сегодня и в других городах России и за границей. В Вильнюсе в пикетах у российского посольства участвовали политэмигранты Всеволод Чернозуб и Ирина Калмыкова. Она покинула Россию во время суда над ней по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Именно по ней был осужден Дадин.

В Сыктывкаре у здания горадминистрации на Стефановской площади во время проведения сменяемого одиночного пикета были задержаны активистки Марина Седова и Дарья Чернышева. Через десять минут после начала акции приехал наряд полиции, вызванный охранником администрации, и по очереди задержал обоих девушек.

"Стефановская площадь объявлена территорией, прилегающей к зданию Конституционного суда Республики Коми. И поэтому там запрещены и одиночные пикеты. Сам суд, который рассматривает пять дел в год, находиться в трех кабинетиках на самом верхнем этаже многоэтажного здания Госсовета Коми, от которого до Даши метров 90", - прокомментировал задержания юрист фонда "Общественный вердикт" Эрнст Мезак.

Акция у здания Генпрокуратуры. Фоторепортаж Юрия Тимофеева:

Накануне в Петербурге на Царскосельском мосту через Обводной канал активисты молодежного демократического движения "Весна" вывесили растяжку "Свобода Дадина - свобода России". В акции участвовали семеро оппозиционеров. Вывесив баннер, активисты зажгли дымовые шашки. Полицейские на мосту не появились, и никто из протестующих задержан не был.

"Мы хотим напомнить о происходящей несправедливости и привлечь внимание как к истории незаконного осуждения Ильдара Дадина, так и к нечеловеческому обращению в исправительных учреждениях ФСИН, - говорится в заявлении активистов. - Мы, движение "Весна", не можем оставаться в стороне и хотим выразить свою солидарность и поддержку Ильдару и другим жертвам пыток".

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах) к трем годам общего режима ( Видео ВИДЕО). При этом прокурор запрашивала для активиста лишь два года общего режима. Дадин был объявлен виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Сам оппозиционер вину не признал. Это первый и на сегодня единственный приговор по статье 212.1, включенной в кодекс в 2014-м.

31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу активиста, сократила ему срок на полгода.

С сентября нынешнего года Дадин отбывал срок в ИК-7 Карелии в Сегеже. 1 ноября стало известно, что фсиновцы подвергали его жестоким пыткам. В дальнейшем появилась масса свидетельств о пытках и других заключенных колонии. Началась мощная общественная кампания в защиту Дадина и против пыток в целом. 24 ноября Европарламент потребовал немедленно освободить политзека.

В конце прошлой недели Дадина вывезли из Карелии в другой регион, предположительно в Кировскую область. Между тем кировские колонии тоже имеют репутацию пыточных.

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07.12.2016

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