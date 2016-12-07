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В годовщину приговора гражданскому активисту Ильдару Дадину в Москве у здания Генпрокуратуры прошли пикеты в его поддержку. Об этом сообщает корреспондент "Граней".
Участники акции стояли с плакатами "Ты скажи мне гадина, русская Фемида, сколько ты за Дадина получила, гнида?", "Сидеть должен не Дадин - за пикеты, а Коссиев - за пытки заключенных", "ИК-7 Сегежа - это концлагерь", "Ильдар Дадин сидит за всех".
Полицейские переписывали паспортные данные участников акции, но ее проведению не препятствовали.
Акции в поддержку Дадина проходят сегодня и в других городах России и за границей. В Вильнюсе в пикетах у российского посольства участвовали политэмигранты Всеволод Чернозуб и Ирина Калмыкова. Она покинула Россию во время суда над ней по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Именно по ней был осужден Дадин.
В Сыктывкаре у здания горадминистрации на Стефановской площади во время проведения сменяемого одиночного пикета были задержаны активистки Марина Седова и Дарья Чернышева. Через десять минут после начала акции приехал наряд полиции, вызванный охранником администрации, и по очереди задержал обоих девушек.
"Стефановская площадь объявлена территорией, прилегающей к зданию Конституционного суда Республики Коми. И поэтому там запрещены и одиночные пикеты. Сам суд, который рассматривает пять дел в год, находиться в трех кабинетиках на самом верхнем этаже многоэтажного здания Госсовета Коми, от которого до Даши метров 90", - прокомментировал задержания юрист фонда "Общественный вердикт" Эрнст Мезак.
Акция у здания Генпрокуратуры. Фоторепортаж Юрия Тимофеева:вывесили растяжку "Свобода Дадина - свобода России". В акции участвовали семеро оппозиционеров. Вывесив баннер, активисты зажгли дымовые шашки. Полицейские на мосту не появились, и никто из протестующих задержан не был.
С сентября нынешнего года Дадин отбывал срок в ИК-7 Карелии в Сегеже. 1 ноября стало известно, что фсиновцы подвергали его жестоким пыткам. В дальнейшем появилась масса свидетельств о пытках и других заключенных колонии. Началась мощная общественная кампания в защиту Дадина и против пыток в целом. 24 ноября Европарламент потребовал немедленно освободить политзека.
В конце прошлой недели Дадина вывезли из Карелии в другой регион, предположительно в Кировскую область. Между тем кировские колонии тоже имеют репутацию пыточных.