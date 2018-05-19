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Фото: Грани.Ру
Сегодня седьмой день бессрочной голодовки Олега Сенцова. Кинорежиссер, приговоренный к 20 годам строгого режима по сфабрикованному "делу крымских террористов", требует свободы не для себя, а для всех украинских политзаключенных в России. Он готовился к голодовке и намерен идти до конца.
"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Разом та до кiнця! Слава Україні!"
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В Москве на Пушкинской площади шестеро членов ассоциации "Свободное слово" провели одиночные пикеты за освобождение Олега Сенцова. Режиссера поддержали писательница Алиса Ганиева, журналистка Виктория Ивлева, переводчики Наталья Мавлевич и Мария Людковская, кинокритик Алексей Медведев, поэтесса Лина Старостина.
В субботу в Киеве состоялось шествие за освобождение узников Кремля. Несколько сот человек прошли по Крещатику до посольств европейских стран. Они держали плакаты "Свободу Сенцову" и "Свободу всем пленникам Мордора". Активисты передали европейским дипломатам обращение с просьбой заставить Россию придерживаться международных норм и освободить украинских узников.
Кадр ТСН
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев призвал политзеков Олега Сенцова и Владимира Балуха прекратить голодовки. "Я горжусь тобой, но ты должен выйти оттуда живым", - сказал Джемилев Балуху. "То же я хочу сказать и Сенцову", - добавил он. Сенцов проводит бессрочную голодовку за освобождение всех украинских политзеков. Дальше →
Глава МИДа Украины Павел Климкин зачитал на заседании Комитета министров Совета Европы письмо Олега Сенцова от 16 мая, в котором украинец объявляет о голодовке.
Текст выступления Климкина. Фото: ФБ-страница постпреда Украины при СЕ Дмитрия Кулебы
Климкин призвал Совет Европы равняться в защите своих приниципов на украинских политзаключенных в России. "Надеюсь, наши дискуссии в Совете Европы и дальнейшие действия будут достойными тех людей, у кого достаточно смелости и преданности отвечать на вызовы беззакония и произвола, которые Россия принесла в Европу", - заявил дипломат.
Освободить Сенцова потребовали члены ассоциации писателей, журналистов и блогеров "Свободное слово".
Фото: ФБ-страница Ольги Дробот
С речью в поддержку Сенцова на Каннском кинофестивале выступил украинский кинорежиссер Сергей Лозница. "С огромной болью и с огромным восхищением я заявляю свою солидарность с Олегом Сенцовым, со всеми режиссерами в разных частях света, борющимися за свободу, за честь и, в конечном итоге, за человечность, - сказал Лозница. - Как бы ни старались жестокие и деспотические режимы преследовать нас, затыкать нам рот и заставлять нас подчиняться их правилам, искусство кино останется свободным. Режиссеры продолжат ломать каноны и выходить за рамки - в поисках знания и правды".
Александр Кольченко написал из ИК-6 под Челябинском письмо Олегу Сенцову в связи с голодовкой, которую тот объявил в ямальской ИК-8. "Я очень обеспокоен", - пишет Кольченко. Он напоминает, что раньше Сенцов подобных акций не одобрял. "Хочу пожелать тебе сил - которые нам пригодятся в Украине", - заключил политзек. Сенцов голодает с 14 мая. Его требование - освобождение всех украинских политзаключенных. Дальше →
Кинокритик Алексей Медведев проводит одиночный пикет у администрации президента и написал письмо Путину с просьбой помиловать Сенцова.
Украинские активисты провели под российским посольством в Киеве читку документальной пьесы Елены Греминой "Помолвка" о суде над Сенцовым. В среду Гремина умерла в возрасте 61 года.
Съемка "Крым. Реалий":
Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт призвала Кремль немедленно освободить Сенцова. "Соединенные Штаты солидарны с Олегом Сенцовым и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - написала она в твиттере.
The United States stands with Oleh Sentsov and calls on #Russia to release all Ukrainian political prisoners immediately. #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh #Injustice30Stories— Heather Nauert (@statedeptspox) 17 мая 2018 г.
К немедленному освобождению Олега Сенцова призвали в Ассоциации режиссеров Франции: "Мы торжественно призываем президента Франции вступиться за Сенцова во время переговоров с Владимиром Путиным". Обращение подписали Жак Одьяр, Бертран Бонелло, Робер Гедигян, Бертран Тавернье, Мишель Хазанавичус, Седрик Клапиш и другие французские режиссеры.
В управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу заверили, что состояние здоровья Олега Сенцова в четверг "находится на том же уровне" и "не вызывает опасений". У режиссера взяли анализы, необходимые для контроля его здоровья, добавили в ведомстве.
С заявлением в поддержку Сенцова выступил международный ПЕН-клуб. В организации призвали российские власти немедленно освободить режиссера и уважать его права, включая запрет на пытки и бесчеловечное обращение, а также право на медицинскую помощь. В ПЕН-клубе назвали "крайне несправедливым и омраченным обвинениями в пытках арестованного" суд над режиссером в 2015 году.
Есть ли сегодня в российской элите человек, который смог бы объяснить президенту Путину, как ему было бы выгодно освободить Сенцова и украинских политзаключенных? Как повысился бы его имидж в глазах многих людей и в России и на Западе. И не говорите мне, что электорат Путина не поймет этого поступка. Еще как поймет. У каждого третьего, четвертого, не знаю, пятого из этого электората кто-то сидит или может сесть. Проявлять милосердие - это не слабость. Это сила. И это очень прагматично. Кто бы объяснил это Владимиру Путину?
ФСИН официально подтвердила, что Сенцов держит голодовку. "В настоящее время он находится под постоянным контролем работников медицинской части учреждения (ИК-8 строгого режима в городе Лабытнанги. - Ред.). При дальнейшем отказе от приема пищи динамическое наблюдение за Сенцовым О.Г. медицинскими работниками будет продолжено, а также проведены общеклинические анализы для наблюдения за состоянием его здоровья".
Президент Украины Петр Порошенко в связи с голодовкой Олега Сенцова призвал международное сообщество бороться за украинских политзаключенных в России. "Я призываю международное сообщество усилить давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно скорее вернулись домой, к своим семьям", - написал президент в Фейсбуке.
В колонии его уговаривали прекратить голодовку, приезжали представители Совета по правам человека при ФСИН. Он заявил в ответ, что голодовка будет идти до победного конца: либо он погибнет, либо его требования начнут исполняться. Cобственного освобождения он не требовал. Речь идет исключительно об освобождении политзаключенных.
Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам строгого режима по сфабрикованному делу "крымских террористов", в понедельник объявил бессрочную голодовку за освобождение всех украинских политзаключенных в России. Он заявил, что готов погибнуть, если это требование не будет выполнено. Сенцов не требует свободы для себя лично. "Слава Украине! Вместе и до конца", - написал режиссер. Дальше →
Отваживаясь слегка перечить президенту, Сокуров не забывал о самом важном. "Умоляю вас, - повторял он как заклинание, - помогите... пожалуйста". И еще о том говорил, что освободить оступившегося документалиста - это будет "по-русски, по-христиански". И о том, что "милосердие выше справедливости".
Грубо сляпанное дело "крымских диверсантов" - новая страница в истории похищений, беззаконных преследований и пыток украинцев в России и аннексированному Крыму. Пока публике предъявлены трое "диверсантов" из "группы Евгения Панова". Правозащитница Мария Томак, координатор кампании в защиту украинских заложников, испытывает дежавю.
Украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову исполнилось 40 лет. В России он приговорен к 20 годам по сфабрикованному делу о терроризме. Сенцов отбывает срок в ИК-1 строгого режима в Якутске. В Киеве на площади Независимости прошла акция в его поддержку с участием освобожденных заложников Геннадия Афанасьева и Надежды Савченко. ВИДЕО.
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил кинорежиссера Олега Сенцова к 20 годам строгого режима, а левого активиста Александра Кольченко - к 10 годам строгого режима. Оба гражданина Украины были признаны виновными как участники "диверсионно-террористической группы", которая якобы устроила в Симферополе поджоги и готовила взрыв. ВИДЕО. ОТКЛИКИ.