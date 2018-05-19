О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Победобесие | Пропавшие за Крым | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.270046.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.270046.html
Также: Политзеки, Украина, Право, Здоровье, Тюрьма, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко

статья Голодовка Олега Сенцова

19.05.2018
Реклама

93661
Фото: Грани.Ру

Сегодня седьмой день бессрочной голодовки Олега Сенцова. Кинорежиссер, приговоренный к 20 годам строгого режима по сфабрикованному "делу крымских террористов", требует свободы не для себя, а для всех украинских политзаключенных в России. Он готовился к голодовке и намерен идти до конца.

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Разом та до кiнця! Слава Україні!"

10:56 | 20.05.2018
Рафис Кашапов, бывший политзаключенный, татарский активист, полиэмигрант

Призываю политзеков Олега Сенцова и Владимира Балуха прекратить голодовку!
Когда политические узники российского режима объявляют голодовку, тюремные надзиратели, просто им говорят: "Подохни".

Требую немедленно освободить из кремлевских фашистских концлагерей граждан России и Украины: Олега Сенцова, Владимира Балуха, Бориса Стомахина, Фазила Ибраимова, Даниса Сафаргали, а также других общественных деятелей, которых в России незаконно лишили свободы из-за использования гарантированного права на свободу выражения мнения и свободу собраний.
Фашизм не пройдет!

https://www.facebook.com/tatar.center/posts/10213694861463734

23:51 | 19.05.2018

В Москве на Пушкинской площади шестеро членов ассоциации "Свободное слово" провели одиночные пикеты за освобождение Олега Сенцова. Режиссера поддержали писательница Алиса Ганиева, журналистка Виктория Ивлева, переводчики Наталья Мавлевич и Мария Людковская, кинокритик Алексей Медведев, поэтесса Лина Старостина.

22:14 | 19.05.2018

В субботу в Киеве состоялось шествие за освобождение узников Кремля. Несколько сот человек прошли по Крещатику до посольств европейских стран. Они держали плакаты "Свободу Сенцову" и "Свободу всем пленникам Мордора". Активисты передали европейским дипломатам обращение с просьбой заставить Россию придерживаться международных норм и освободить украинских узников.
93662
Кадр ТСН

14:01 | 19.05.2018

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев призвал политзеков Олега Сенцова и Владимира Балуха прекратить голодовки. "Я горжусь тобой, но ты должен выйти оттуда живым", - сказал Джемилев Балуху. "То же я хочу сказать и Сенцову", - добавил он. Сенцов проводит бессрочную голодовку за освобождение всех украинских политзеков. новость Дальше →

13:41 | 19.05.2018

Глава МИДа Украины Павел Климкин зачитал на заседании Комитета министров Совета Европы письмо Олега Сенцова от 16 мая, в котором украинец объявляет о голодовке.
93655

Текст выступления Климкина. Фото: ФБ-страница постпреда Украины при СЕ Дмитрия Кулебы

Климкин призвал Совет Европы равняться в защите своих приниципов на украинских политзаключенных в России. "Надеюсь, наши дискуссии в Совете Европы и дальнейшие действия будут достойными тех людей, у кого достаточно смелости и преданности отвечать на вызовы беззакония и произвола, которые Россия принесла в Европу", - заявил дипломат.

10:07 | 19.05.2018

Освободить Сенцова потребовали члены ассоциации писателей, журналистов и блогеров "Свободное слово".
93657
Фото: ФБ-страница Ольги Дробот

19:15 | 18.05.2018

С речью в поддержку Сенцова на Каннском кинофестивале выступил украинский кинорежиссер Сергей Лозница. "С огромной болью и с огромным восхищением я заявляю свою солидарность с Олегом Сенцовым, со всеми режиссерами в разных частях света, борющимися за свободу, за честь и, в конечном итоге, за человечность, - сказал Лозница. - Как бы ни старались жестокие и деспотические режимы преследовать нас, затыкать нам рот и заставлять нас подчиняться их правилам, искусство кино останется свободным. Режиссеры продолжат ломать каноны и выходить за рамки - в поисках знания и правды".

19:06 | 18.05.2018

Александр Кольченко написал из ИК-6 под Челябинском письмо Олегу Сенцову в связи с голодовкой, которую тот объявил в ямальской ИК-8. "Я очень обеспокоен", - пишет Кольченко. Он напоминает, что раньше Сенцов подобных акций не одобрял. "Хочу пожелать тебе сил - которые нам пригодятся в Украине", - заключил политзек. Сенцов голодает с 14 мая. Его требование - освобождение всех украинских политзаключенных. новость Дальше →

18:30 | 18.05.2018
Игорь Яковенко. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Игорь Яковенко, публицист
Наше дело, дело граждан России - ввести проблему Сенцова в повестку дня российской власти, сделать ее номером один в этой повестке, превратить ее в постоянную головную боль для Путина и его ублюдков... На любой пресс-конференции Путина или Лаврова, Медведева или Кудрина, любого из этой шайки, вне зависимости от профиля преступной деятельности, должен найтись хоть один журналист, который задаст вопрос о том, когда будет освобожден Олег Сенцов. Около здания Минюста РФ по адресу Житная, 14 должен встать круглосуточный сменяющийся пикет с требованиями освободить Сенцова. Российская оппозиционная эмиграция, вильнюсский Форум свободной России, избравший недавно свой постоянный координирующий орган, вполне в состоянии - там есть люди с мировой известностью - повлиять на власти США и стран Европы, чтобы каждая встреча Путина с главами государств начиналась с требования освободить Сенцова.

http://yakovenkoigor.blogspot.fr/2018/05/blog-post_18.html

16:50 | 18.05.2018

93663

Кинокритик Алексей Медведев проводит одиночный пикет у администрации президента и написал письмо Путину с просьбой помиловать Сенцова.

16:04 | 18.05.2018

Украинские активисты провели под российским посольством в Киеве читку документальной пьесы Елены Греминой "Помолвка" о суде над Сенцовым. В среду Гремина умерла в возрасте 61 года.
Съемка "Крым. Реалий":

03:10 | 18.05.2018

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт призвала Кремль немедленно освободить Сенцова. "Соединенные Штаты солидарны с Олегом Сенцовым и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - написала она в твиттере.

22:25 | 17.05.2018

К немедленному освобождению Олега Сенцова призвали в Ассоциации режиссеров Франции: "Мы торжественно призываем президента Франции вступиться за Сенцова во время переговоров с Владимиром Путиным". Обращение подписали Жак Одьяр, Бертран Бонелло, Робер Гедигян, Бертран Тавернье, Мишель Хазанавичус, Седрик Клапиш и другие французские режиссеры.

12:27 | 17.05.2018

В управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу заверили, что состояние здоровья Олега Сенцова в четверг "находится на том же уровне" и "не вызывает опасений". У режиссера взяли анализы, необходимые для контроля его здоровья, добавили в ведомстве.

03:25 | 17.05.2018

С заявлением в поддержку Сенцова выступил международный ПЕН-клуб. В организации призвали российские власти немедленно освободить режиссера и уважать его права, включая запрет на пытки и бесчеловечное обращение, а также право на медицинскую помощь. В ПЕН-клубе назвали "крайне несправедливым и омраченным обвинениями в пытках арестованного" суд над режиссером в 2015 году.

21:54 | 16.05.2018
Зоя Светова, правозащитник, журналист

Для меня очевидно, что отговорить его от голодовки невозможно. Я помню, как голодала Надежда Савченко и Сенцов переживал за нее, но тогда, а это было еще когда он сидел в "Лефортово", то есть на предварительном следствии, он для себя не рассматривал вопрос о возможности голодовки. А вот сейчас, через четыре года после ареста, по всей видимости, Олег отчаялся и не видит другого выхода. Я не знаю, слышал ли Сенцов об Анатолии Марченко и о его смертельной голодовке, но его требования об освобождении политических заключенных абсолютно совпадают с требованиями смертельной голодовки Марченко.

Есть ли сегодня в российской элите человек, который смог бы объяснить президенту Путину, как ему было бы выгодно освободить Сенцова и украинских политзаключенных? Как повысился бы его имидж в глазах многих людей и в России и на Западе. И не говорите мне, что электорат Путина не поймет этого поступка. Еще как поймет. У каждого третьего, четвертого, не знаю, пятого из этого электората кто-то сидит или может сесть. Проявлять милосердие - это не слабость. Это сила. И это очень прагматично. Кто бы объяснил это Владимиру Путину?

https://www.facebook.com/zoiasvetova/posts/1834327093300007

19:42 | 16.05.2018

ФСИН официально подтвердила, что Сенцов держит голодовку. "В настоящее время он находится под постоянным контролем работников медицинской части учреждения (ИК-8 строгого режима в городе Лабытнанги. - Ред.). При дальнейшем отказе от приема пищи динамическое наблюдение за Сенцовым О.Г. медицинскими работниками будет продолжено, а также проведены общеклинические анализы для наблюдения за состоянием его здоровья".

12:03 | 16.05.2018

Президент Украины Петр Порошенко в связи с голодовкой Олега Сенцова призвал международное сообщество бороться за украинских политзаключенных в России. "Я призываю международное сообщество усилить давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно скорее вернулись домой, к своим семьям", - написал президент в Фейсбуке.

10:00 | 16.05.2018
Дмитрий Динзе, адвокат

Он (Сенцов. - Ред.) отказался от продуктовых передач, от магазина в колонии, перешел на баланду и ел минимальное количество еды, готовя организм к голодовке, которую объявил после подготовки.

В колонии его уговаривали прекратить голодовку, приезжали представители Совета по правам человека при ФСИН. Он заявил в ответ, что голодовка будет идти до победного конца: либо он погибнет, либо его требования начнут исполняться. Cобственного освобождения он не требовал. Речь идет исключительно об освобождении политзаключенных.

https://zona.media/article/2018/05/16/sntsv

09:58 | 16.05.2018

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам строгого режима по сфабрикованному делу "крымских террористов", в понедельник объявил бессрочную голодовку за освобождение всех украинских политзаключенных в России. Он заявил, что готов погибнуть, если это требование не будет выполнено. Сенцов не требует свободы для себя лично. "Слава Украине! Вместе и до конца", - написал режиссер. новость Дальше →

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
19.05.2018
в блоге Блоги
12461
Дарья Костромина 02.03.2016
в блоге Секретные лжесвидетели
25439
Валерия Приходкина 27.02.2016
в блоге Сенцов на пересылке: ВИДЕО
12461
Дарья Костромина 24.08.2015
в блоге Латынина против Сенцова
12461
Дарья Костромина 06.08.2015
в блоге Парад лжесвидетелей
12461
Дарья Костромина 01.08.2015
в блоге Дело Сенцова развалилось
12461
Дарья Костромина 30.07.2015
в блоге Бомбисты за 150 гривен
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Челобитная в лоб

Илья Мильштейн, 05.12.2016

Отваживаясь слегка перечить президенту, Сокуров не забывал о самом важном. "Умоляю вас, - повторял он как заклинание, - помогите... пожалуйста". И еще о том говорил, что освободить оступившегося документалиста - это будет "по-русски, по-христиански". И о том, что "милосердие выше справедливости".
Мария Томак. Courtesy photo

Заложенная традиция

Мария Томак, 16.08.2016

Грубо сляпанное дело "крымских диверсантов" - новая страница в истории похищений, беззаконных преследований и пыток украинцев в России и аннексированному Крыму. Пока публике предъявлены трое "диверсантов" из "группы Евгения Панова". Правозащитница Мария Томак, координатор кампании в защиту украинских заложников, испытывает дежавю.

День Олега

13.07.2016

Украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову исполнилось 40 лет. В России он приговорен к 20 годам по сфабрикованному делу о терроризме. Сенцов отбывает срок в ИК-1 строгого режима в Якутске. В Киеве на площади Независимости прошла акция в его поддержку с участием освобожденных заложников Геннадия Афанасьева и Надежды Савченко. ВИДЕО.
Олег Сенцов и Александр Кольченко на оглашении приговора. Фото Игоря Хорошилова/Грани.Ру

Приговор Сенцову и Кольченко

25.08.2015

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил кинорежиссера Олега Сенцова к 20 годам строгого режима, а левого активиста Александра Кольченко - к 10 годам строгого режима. Оба гражданина Украины были признаны виновными как участники "диверсионно-террористической группы", которая якобы устроила в Симферополе поджоги и готовила взрыв. ВИДЕО. ОТКЛИКИ.
новость Новости по теме
12.05.2018 Крымский политзек Кольченко провел еще 13 суток в ШИЗО →
13.03.2018 Адвокат: Сенцов готов подписать прошение о помиловании →
27.02.2018 Фсиновцы: Сенцова в ямальской ИК-8 нет →
27.02.2018 Алехина провела в Крыму акцию в поддержку Сенцова →
16.02.2018 Украинцев Сенцова и Сущенко могут обменять на крымских дезертиров →
05.02.2018 Париж: в посольство России передано более 3500 подписей за освобождение Сенцова →
20.11.2017 Французские интеллектуалы призывают освободить Сенцова к выборам 2018 года →
13.11.2017 Сенцова по прибытии в ямальскую ИК-8 посадили в ШИЗО →
24.10.2017 Алехина провела в башне Трампа акцию в поддержку Сенцова →
13.10.2017 Сенцова доставили в ИК-8 на Ямале →
11.10.2017 Сенцов: Меня этапируют в Лабытнанги →
26.05.2017 Правозащитники призвали Макрона помочь в освобождении украинских политзеков в России →
06.02.2017 Россия повторно отказалась передать Украине Сенцова и Кольченко →
Фото и Видео
43013
Play own
ФСБ охотится на ваших детей
43011
Play own
Матери "террористов"
40290
Play own
Приговор Дмитрию Борисову
40291
Play own
Футбол принес нам пытки
Реклама


Выбор читателей
новость Правда о мигрантах в Москве
"Айка": фрагмент афиши к фильму
новость ИГ ушло из Дамаска
В лагере беженцев Ярмук, 2015. Фото: news.un.org
статья Казус Вышинского
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Как подкупают Европу
Виталий Портников. Courtesy photo
статья Путин во плоти
новость Омск: дело активиста Корба
Виктор Корб. Источник: bk55.ru
РЕКЛАМА
в блоге Добраться до Скрипаля
383
новость Грозный: перестрелка у церкви
Церковь Архангела Михаила в Грозном. Фото: Википедия
новость Дело Богатова: новый фигурант
Владислав Кулешов. Фото с личной ОК-страницы
новость Техас: теракт в школе
Димитрос Пагурцис. Фото: usatoday.com
новость Спасти Сенцова и Балуха
Мустафа Джемилев. Фото: ukrinform.ru
новость Трамп: Сделка или смерть
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость Иранский шантаж
Али Акбар Салехи. Фото: info.planalto.gov.br
новость Дело о "крысе": новый поворот
Владимир Егоров. Фото с личной ФБ-страницы
новость Дело о бомбежке Крымского моста
Том Роган. Кадр WPBS
новость "Артдокфест" эмигрирует
"Артдокфест" в Риге, 2017. Фото: artdocfest.com
новость Блокировки не по-детски
Депутат Ирина Яровая
новость Авиакатастрофа в Гаване
Пожар после авиакатастрофы в Гаване. Фото из твиттера @blakeley1990
новость Германские дома Ротенберга
В квартале Кудамм-Карре. Источник: berlin.de
в блоге Такой уже не Бальзак
383