Для меня очевидно, что отговорить его от голодовки невозможно. Я помню, как голодала Надежда Савченко и Сенцов переживал за нее, но тогда, а это было еще когда он сидел в "Лефортово", то есть на предварительном следствии, он для себя не рассматривал вопрос о возможности голодовки. А вот сейчас, через четыре года после ареста, по всей видимости, Олег отчаялся и не видит другого выхода. Я не знаю, слышал ли Сенцов об Анатолии Марченко и о его смертельной голодовке, но его требования об освобождении политических заключенных абсолютно совпадают с требованиями смертельной голодовки Марченко.

Есть ли сегодня в российской элите человек, который смог бы объяснить президенту Путину, как ему было бы выгодно освободить Сенцова и украинских политзаключенных? Как повысился бы его имидж в глазах многих людей и в России и на Западе. И не говорите мне, что электорат Путина не поймет этого поступка. Еще как поймет. У каждого третьего, четвертого, не знаю, пятого из этого электората кто-то сидит или может сесть. Проявлять милосердие - это не слабость. Это сила. И это очень прагматично. Кто бы объяснил это Владимиру Путину?

https://www.facebook.com/zoiasvetova/posts/1834327093300007