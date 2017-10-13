О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.264757.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.264757.html
Также: Политзеки, Тюрьма, Украина, Война, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Олег Сенцов, Дмитрий Динзе

новость Сенцова доставили в ИК-8 на Ямале

13.10.2017
Олег Сенцов. Фото: Грани.Ру
Олег Сенцов. Фото: Грани.Ру
Реклама

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам лишения свободы по сфабрикованному делу о терактах в Крыму, этапирован в ИК-8 строгого режима "Белый медведь" в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на адвоката политзека Дмитрия Динзе.

"По некоторой информации, колония "красная", то есть там администрация строит свои порядки, чаще всего очень жесткие, без каких-либо скидок. Последние несколько лет неоднократно появлялась информация о жестоких избиениях заключенных, начальников колонии арестовывали за коррупцию, а в 2015-м там был пожар", отмечает правозащитница Яна Гончарова. Город Лабытнанги расположен немного севернее полярного круга на левом берегу Оби, напротив столицы ЯНАО Салехарда.

"Еще пока остается неясным вопрос, надолго ли он там и действительно ли это конечная точка", - добавил Динзе.

О том, что Сенцова везут в Лабытнанги, стало известно из письма режиссера, опубликованного в среду. Политзек отправил его 27 сентября из СИЗО-1 Кирова. "По пути осмотрел несколько считающихся "страшными" мест: Иркутск, Омск, вот теперь Киров. Кочек не собрал, ничего унижающего достоинство или физического воздействия не было замечено. Режим, но на "будьте любезны". Времена меняются или умело притворяются? Надеюсь, что все же первое, - писал Сенцов. - В целом у меня все хорошо, самочувствие нормальное, полет проходит благополучно".

10 сентября стало известно об этапировании Сенцова из якутской ИК-1, где с марта 2016 года содержался политзек. В это время политзек находился в СИЗО-1 Иркутска. Однако уже на следующий день Сенцова вновь отправили на этап.

17 сентября Сенцов из тюменского СИЗО-1 написал письмо журналистке Зое Световой, которое она получила 30 сентября. Тогда политзек сообщал, что его везут в колонию в поселке Харп за Северным полярным кругом. Там находится ИК-3 строгого режима и колония для отбывания пожизненного заключения "Полярная сова". "Ничего хорошего от этой командировки не жду. Тем более, проехав иркутский и омский централы, имею себе некоторое представление о том, как бывает плохо и не только по рассказам. Физически меня, конечно, никто не трогает, но ты прекрасно понимаешь, что эта система может извращенно наказывать и издеваться, не применяя грубую силу", - писал Сенцов.

В июле, после того как министр иностранных дел Украины Павел Климкин попытался дозвониться до Сенцова и поздравить с днем рождени, а также после акции Марии Алехиной в Якутске, политзека очередной раз отправили в ШИЗО. Приказ о переводе его в другую колонию тоже подписан в конце июля. При отправке на этап сотрудники якутской колонии отдали Сенцову около ста писем, которые приходили к нему за последние полгода, но оставались в оперчасти колонии.

Приговор Сенцову вынес 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Второй фигурант дела - левый активист Александр Кольченко - получил 10-летний срок. 24 ноября того же года Верховный суд оставил приговор политзекам без изменений.

Ни Сенцов, ни Кольченко вину не признали.

В октябре 2016 года сообщалось, что российский Минюст отказал Украине в выдаче политзеков. Чиновники сослались на то, что Сенцов и Кольченко после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому согласно российским законам даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны не подлежат. В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не становились гражданами России. Оба политзека неоднократно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство.

В якутской ИК-1 политзека неоднократно помещали в ШИЗО. Между тем Динзе, в декабре 2016-го посетивший своего клиента в колонии, сообщал, что у него "все нормально". Режиссер рассказал адвокату, что за время заключения написал пять сценариев и одну повесть.

Олег Сенцов, политзаключенный
Из письма правозащитникам Николаю и Татьяне Щур

...Я уже прикинул, что за эти три с лишним года благодаря этому российскому туроператору (ФСИН. - Ред.) смог посмотреть все большие реки России: Волгу, Каму, Обь, Енисей и Лену. Даже краем видел Байкал из окошка воздушной тюрьмы на рейсе чартером Якутск - Иркутск. Теперь снова намереваюсь не только посмотреть Обь, но и временно поселиться где-то в районе ее впадения в одноименную Губу! :))). Название места - Лабытнанги (надеюсь, что правильно написал), это где-то рядом с Харпом, "Полярной совой" и полярными медведями. Гарантируют полярную ночь и северное сияние. Как по мне, то было бы очень глупо отказываться от столь лестного предложения, тем более, что моего мнения никто особо не спрашивал:)).

Отправлено 27.09.2017 из кировского СИЗО

Оставить комментарий Обсудить
13.10.2017
новость Новости по теме
11.10.2017 Сенцов: Меня этапируют в Лабытнанги →
30.09.2017 Сенцова везут в колонию в заполярном поселке →
12.09.2017 Сенцова этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск →
11.09.2017 Сенцов этапирован из иркутского СИЗО-1 →
10.09.2017 Сенцов доставлен в иркутский СИЗО-1 →
07.08.2017 Алехину с коллегой задержали в Якутске после акции за освобождение Сенцова →
06.08.2017 В Якутске вывесили баннер в поддержку Сенцова →
26.04.2017 Сенцов получил премию американского ПЕН-центра →
06.02.2017 Россия повторно отказалась передать Украине Сенцова и Кольченко →
24.12.2016 Члены Русского ПЕН-центра призвали Путина помиловать режиссера Сенцова →
15.12.2016 Сенцов: Я написал в заключении пять сценариев и повесть →
02.12.2016 Путин отказался освободить украинского режиссера Сенцова →
22.10.2016 Сенцова посадили в ШИЗО →
22.03.2016 Сенцов доставлен в ИК-1 в Якутске →
Фото и Видео
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
Реклама
Выбор читателей
статья Голос "нации страха"
Виталий Портников
статья ЦРУ против РКН
Илья Мильштейн
новость МОК призвывют наказать Россию
Скотт Блэкман. Фото: teamusa.org
в блоге Сирийцы и ташкентцы
383
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
статья Путин раздвигает ноги
новость Аресты по бахчисарайскому делу
У здания суда в Симферополе. Фото Заира Смедляева
РЕКЛАМА
Loading...
новость Очередная голодовка строителей космодрома
Строительство космодрома Восточный. Фото: vostokdrom.ru
новость Израиль выходит из ЮНЕСКО
Биньямин Нетаньяху. Фото: gov.il
новость Хищения на пайках для Росгвардии
Кадр рекламного ролика Барышского мясокомбината
новость Убийство Немцова: слушания в ПАСЕ
Мать и дочь Немцова на могиле. Фото: А.Агеева/Грани.Ру
новость Жучок под видом антивируса
Логотип "Лаборатории Касперского"
новость Комиссия Госдумы пожурит Милонова
Виталий Милонов. Кадр видеозаписи
новость Тролли использовали покемонов
Заставка игры Pokemon Go
новость Профессора выслали из Польши
Гуманитарная академия в Пултуске. Фото: studyinpoland.pl
новость Пикеты в поддержку историка
Петр Рябов. Кадр видеозаписи
новость "Матильда" осталась без рекламы
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
новость СКР проверяет чиновников РКН
Роскомнадзор. Фото из Инстаграма @loveismonika
новость Большая банковская эвакуация
Офис Райффайзенбанка в Москве. Фото: wikimapia.org
новость Скандал из-за снятых флагов
Здание закрытого генконсульства России в Сан-Франциско. Фото: facebook.com/RusEmbUSA