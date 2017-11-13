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Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный к 20 годам строгого режима по сфабрикованному делу о терроризме в Крыму, после доставки в ямальскую ИК-8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги был помещен в ШИЗО. Об этом сообщил в своем telegram-канале председатель "Агоры" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе, который в понедельник посетил политзека в колонии.

"Здоров, передавал всем привет!" - добавил Чиков о Сенцове.

Сам Динзе в переписке с блогером, выступающей в Твиттере под ником Непогана Тетяна, пояснил, что взыскание политзеку назначили в иркутском СИЗО-1, в котором он пробыл несколько дней во время этапа из ИК-1 в Якутске на Ямал. В чем фсиновцы обвинили политзека, юрист не пояснил. Сам политзек в письме правозащитнице Татьяне Щур, отправленном 27 сентября, уже после отъезда из Иркутска, писал: "Ничего унижающего достоинство или физического воздействия не было замечено. Режим, но на "будьте любезны".

Не уточнил Динзе и срок, на которой Сенцова отправили в изолятор. Максимальный срок заключения в ШИЗО составляет 15 суток.

К моменту приезда адвоката политзек уже был переведен в общий отряд.

Из Якутска Сенцов забрали примерно в начале сентября. О прибытии политзека в Лабытнанги Динзе сообщил 13 октября. Сенцова везли через Иркутск, Омск, Тюмень, Челябинск, Киров. Во всех этих городах он на некоторое время задерживался в СИЗО. Причину перевода политзека из Якутии на Ямал фсиновцы не уточняли.

Приговор Сенцову вынес 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Второй фигурант дела - левый активист Александр Кольченко - получил 10-летний срок. 24 ноября того же года Верховный суд оставил приговор политзекам без изменений.

Ни Сенцов, ни Кольченко вину не признали.

В октябре 2016 года сообщалось, что российский Минюст отказал Украине в выдаче политзеков. Чиновники сослались на то, что Сенцов и Кольченко после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому согласно российским законам даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны не подлежат. В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не принимали гражданства России. Оба политзека неоднократно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство.

По информации двоюродной сестры Сенцова Натальи Кочневой (Каплан), в якутской ИК-1 политзека также неоднократно помещали в ШИЗО.