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новость Заполярные взгляды

Сенцов: Меня этапируют в Лабытнанги
11.10.2017
Олег Сенцов читает письмо в СИЗО, 2016. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
Олег Сенцов читает письмо в СИЗО, 2016. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
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Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам лишения свободы по сфабрикованному делу о терроризме в Крыму, этапируют в город Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает правозащитница Татьяна Щур, получившая письмо политзека, отправленное 27 сентября из СИЗО-1 города Кирова.

"По пути осмотрел несколько считающихся "страшными" мест: Иркутск, Омск, вот теперь Киров. Кочек не собрал, ничего унижающего достоинство или физического воздействия не было замечено. Режим, но на "будьте любезны". Времена меняются или умело притворяются? Надеюсь, что все же первое, - пишет Сенцов. - В целом, у меня все хорошо, самочувствие нормальное, полет проходит благополучно".

Город Лабытнанги расположен немного севернее полярного круга на левом берегу Оби, напротив столицы ЯНАО Салехарда. В городе находится исправительная колония строгого режима №8 "Белый медведь".

10 сентября стало известно об этапировании Сенцова из якутской ИК-1, где с марта 2016 года содержался политзек. В это время политзек находился в СИЗО-1 Иркутска. Однако уже на следующий день Сенцова вновь отправили на этап.

17 сентября Сенцов из тюменского СИЗО-1 написал письмо журналистке Зое Световой, которое она получила 30 сентября. Тогда политзек сообщал, что его везут в колонию в поселке Харп за Северным полярным кругом. Там находится ИК-3 строгого режима и колония для отбывания пожизненного заключения "Полярная сова". "Ничего хорошего от этой командировки не жду. Тем более, проехав иркутский и омский централы, имею себе некоторое представление о том, как бывает плохо и не только по рассказам. Физически меня, конечно, никто не трогает, но ты прекрасно понимаешь, что эта система может извращенно наказывать и издеваться, не применяя грубую силу", - писал Сенцов.

В июле, после того как министр иностранных дел Украины Павел Климкин попытался дозвониться до Сенцова и поздравить с днем рождени, а также после акции Марии Алехиной в Якутске, политзека очередной раз отправили в ШИЗО. Приказ о переводе его в другую колонию тоже подписан в конце июля. При отправке на этап сотрудники якутской колонии отдали Сенцову около ста писем, которые приходили к нему за последние полгода, но оставались в оперчасти колонии.

Приговор Сенцову вынес 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Второй фигурант дела - левый активист Александр Кольченко - получил 10-летний срок. 24 ноября того же года Верховный суд оставил приговор политзекам без изменений.

Ни Сенцов, ни Кольченко вину не признали.

В октябре 2016 года сообщалось, что российский Минюст отказал Украине в выдаче политзеков. Чиновники сослались на то, что Сенцов и Кольченко после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому согласно российским законам даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны не подлежат. В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не становились гражданами России. Оба политзека неоднократно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство.

В якутской ИК-1 политзека неоднократно помещали в ШИЗО. Между тем адвокат Дмитрий Динзе, в декабре 2016-го посетивший своего клиента в колонии, сообщал, что у него "все нормально". Режиссер рассказал адвокату, что за время заключения написал пять сценариев и одну повесть.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
11.10.2017
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