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Бывшая участница группы Pussy Riot Мария Алехина вместе с товарищами провела акцию внутри небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке в поддержку политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. Про акцию Алехина написала в Фейсбуке.

Трое активисток в цветных балаклавах вывесили внутри здания сшитый из простыней баннер с надписью "Free Sentsov" и разбросали листовки с информацией о политзаключенном. Сенцов приговорен к 20 годам строгого режима по сфабрикованному делу о терактах в Крыму. Кольченко получил 10 лет.

"За эти дни, что мы в Нью-Йорке, мы познакомились с крутыми активистами, которые знают про Сенцова, и поняли, что если мы делаем одно дело, то никаких границ между нами не существует. Мы должны продолжать говорить о деле Сенцова и Кольченко. Башню после нашей акции перекрыла полиция на полчаса, но самый крутой момент, конечно, - охранники, передающие друг другу, как позывной, "free sentsov" - текст с наших листовок", - написала Алехина.

"Защита политзаключенных - вопрос международный. Мы солидарно выступаем против таких лидеров, как Путин, применяющий авторитарную силу, и Трамп, проявляющий авторитарные тенденции, - потому что нам всем вместе нужно повсюду бороться за диссидентов",- говорится в заявлении на английском, размещенном на странице Pussy Riot в Фейсбуке. Активисты призывают "задавать вопросы политикам, пожимающим руку Путину на международных форумах", и проводить акции в защиту политзеков.

В августе Алехина вместе со своими товарищами Ольгой Борисовой и Александром Софеевым устроили акцию за освобождение Сенцова в Якутске, где режиссер отбывал наказание на тот момент. Протестующие вывесили на мосту через озеро Сайсары растяжку с надписью "Free Sentsov" и зажгли дымовые шашки. На другой день Алехину и Борисову задержали полицейские и составили на них протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия). Однако в тот же день суд вернул протоколы в полицию для устранения недостатков, после чего активистки были отпущены.

Приговор Сенцову и Кольченко вынес 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону ( ВИДЕО, ОТКЛИКИ). 24 ноября того же года Верховный суд оставила приговор политзекам без изменений.

До сентября Сенцов содержался в якутской ИК-1. В начале сентября политзека вывезли из колонии и октябре доставили в ИК-8 строгого режима "Белый медведь" в городе Лабытнаги Ямало-Ненецкого автономного округа. Город находится за полярным кругом. ИК-8 имеет репутацию "красной", в прошлом там несколько раз случались избиения заключенных сотрудниками учреждения.

В конце апреля 2017 года Американский ПЕН-центр вручил представителям Сенцова премию "Свобода писать", присужденную за короткометражные фильмы "Хорошо ловится рыбка-бананка" и "Рог быка" и полнометражную ленту "Гамер".