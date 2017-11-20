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Десятки французских интеллектуалов призвали Владимира Путина к президентским выборам 2018-го освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного к 20 годам строгого режима по сфабрикованному делу о терроризме. Петицию, опубликованную на Change.org, в воскресенье перепечатала Libération.

В числе подписантов обращения - директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, кинорежиссеры Бернар Тавернье и Мишель Хазанавичус, философы Бруно Латур и Эдгар Морен, писатель и философ Паскаль Брюкнер, писатель Эмманюэль Каррер, эссеист Рафаэль Глюксманн, посол МИД Франции по вопросам прав человека Франсуа Крокет, бывший евродепутат Даниэль Кон-Бендит. К петиции присоединились выдающийся словенский философ Славой Жижек, ряд украинских (кинорежиссер Сергей Лозница, русскоязычный писатель Андрей Курков, философ Владимир Ермоленко) и польских деятелей культуры.

На Change.org по состоянию на 18:40 понедельника обращение подписали еще около 200 человек.

Напоминая, что в июне - июле 2018 года в России должен пройти мундиаль, авторы обращения отмечают: "Испортить этот праздник - было бы неуместно, но нужно, наверное, напомнить каждому - футболистам, болельщикам, зрителям, - куда они намереваются поехать или обратить свои взгляды. В Россию, где царит коррупция, где политическая игра - фарс, потому что оппозиционные партии подвергаются преследованиям и не могут участвовать в выборах, свободная пресса является исключением, цензура царит в области искусства".

Противников режима, говорится в обращении, убивают либо преследуют. Упоминается, в частности, дело о мошенничестве, возбужденное против режиссера Кирилла Серебренникова.

"Владимир Путин готовится к четвертому мандату, - продолжают авторы. - Он почти наверняка будет избран. Таким образом, он будет президентом до 2024 года. Что касается Олега Сенцова, то он брошен тюрьму, к северу от полярного круга, - до 2034 года".

Между тем, подчеркивается в обращении, обвинения против Сенцова сфабрикованы.

"Только что узнали, что его здоровье ухудшается, - отмечают подписанты. - Мы должны действовать быстро. Мир мирового кино, даже Россия, призывает освободить этого несправедливо осужденного. Настало время расширить этот круг. Мы требуем его освобождения из тюрьмы".

"Накануне вероятного переизбрания Владимира Путина и великого футбольного праздника пришло время дать ему свободу", - заключают авторы обращения.

В середине октября стало известно, что после полутора лет, проведенных в ИК-1 в Якутске, Сенцова доставили в ямальскую ИК-8 в Лабытнанги. 13 ноября адвокат политзека Дмитрий Динзе, посетив своего клиента на новом месте, сообщил, что здоровье 41-летнего Сенцова ухудшилось. Климат Ямала, заметил адвокат, для политзека непривычно влажный. Кроме того, на этапе из-за пребывания в неотапливаемых автозаках у Сенцова обострился ревматизм, а также появились проблемы с сердцем. Наконец, политзек сильно похудел. "В Якутии и сейчас - это два разных человека", - заметил Динзе.

Юрист добавил, что обмена и выдачи на Украину Сенцов ждать перестал.