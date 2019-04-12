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Днем начала войны в Донбассе считается 12 апреля 2014 года. Пять лет назад отряд из 52 российских спецназовцев во главе с бывшим (или все еще действующим?) полковником ФСБ Игорем Стрелковым (Гиркиным) захватил Славянск - стратегически важный узел железнодорожных и шоссейных дорог, откуда открывался путь как к Харькову, так и к Мариуполю и Днепру (Днепропетровску).

В тот момент новое правительство Украины, пришедшее к власти в результате Революции достоинства, пыталось найти компромисс с олигархами Донбасса, тесно связанными со свергнутым Виктором Януковичем, договориться об условиях признания ими результатов Евромайдана. И устроенные олигархами при помощи российской агентуры демонстрации сотрудников подконтрольных им предприятий, и даже провозглашение "народных республик" первоначально рассматривались только как лишние козыри в торге с Киевом.

С другой стороны, новый глава правительства Арсений Яценюк и исполнявший обязанности президента Украины Александр Турчинов надеялись, что о каком-то modus vivendi удастся договориться и с Кремлем. Поэтому российской военной оккупации и аннексии Крыма, включавшей захват административных зданий и разоружение украинских военных частей, не было оказано практически никакого сопротивления. В Киеве еще надеялись, что Путин удовлетворится Крымом и не будет пытаться оккупировать Донбасс. Однако в Кремле расценили сдачу полуострова без боя как очевидную слабость новой украинской власти и решили сыграть ва-банк, попытавшись расколоть Украину под флагом "федерализации".

Под присмотром кремлевских кураторов предполагалось создать "народные республики" во всех регионах востока и юга Украины, от Харькова до Одессы, - затем они вступили бы в Украинскую федерацию и полностью парализовали способность центрального правительства Украины проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. При этом российское вмешательство, помимо политической агентуры и консультантов, планировалось ограничить отправкой отдельных групп спецназа, вроде стрелковской, которые захватывали бы административные здания, в точности по крымскому сценарию. В Москве полагали, что украинская армия находится в плачевном состоянии в результате политики Януковича, расхищавшего военный бюджет, небоеспособна и после конфуза в Крыму сопротивления не окажет.

В таких условиях компромисс Кремлю был не нужен. Рейд Стрелкова призван был спровоцировать Киев на силовые действия. Впоследствии сам Игорь Иванович (Всеволодович) признал, что привел свой отряд из Крыма в Славянск через российскую территорию. Представить себе, что до зубов вооруженный отряд из нескольких десятков человек свободно перемещается по территории Ростовской области и на него не обращают никакого внимания ни военные, ни полицейские, можно только в одном случае - если операция осуществляется по команде из Москвы.

Но расчеты Кремля оказались ошибочными. После рейда Стрелкова Киев действительно начал против сепаратистов антитеррористическую операцию (АТО) - с зачисток Харькова и Днепропетровска. Первую провел министр внутренних дел Арсен Аваков, вторую - назначенный губернатором Днепропетровской области олигарх Игорь Коломойский. Достаточного числа защитников "русского мира" в этих городах не нашлось. Зато в распоряжении Киева оказалось достаточно военных и полицейских сил, чтобы подавить сепаратистские выступления в двух ключевых областях Украины, с которыми связывалась возможная победа "русской весны". А когда в мае начались активные боевые действия в Донецкой и Луганской областях, выяснилось, что и здесь явный дефицит тех, кто готов приливать кровь за "русский мир" и "Новороссию".

Пришлось с помощью Минобороны и ФСБ спешно вербовать в России добровольцев, чтобы отправить их воевать в Донбасс. Эти люди в значительной части были выходцами из ультранационалистических организаций и, как правило, не имели необходимой боевой подготовки, в том числе совершенно не умели вести бой в составе подразделений. Неудивительно, что в боях с регулярными украинскими войсками и неплохо подготовленными добровольческими батальонами они несли колоссальные потери. Это усугублялось тем, что в Донбассе не была развернута сеть полевых госпиталей, поскольку в Москве опасались, что это выдаст широкомасштабное российское участие в конфликте.

В июне же, после избрания Петра Порошенко президентом, украинские войска начали наступление и дела сепаратистов стали совсем плохи. В середине июля 2014 года, когда стало ясно, что российские вооруженные гражданские добровольцы и немногочисленные группы спецназа не в состоянии сдержать украинское наступление, в Донбасс были направлены первые два российских мотострелковых батальона. А после 10 августа начался широкомасштабный ввод российских войск в Украину с тяжелым вооружением, то есть реализация сценария, которого Москва ранее всячески пыталась избежать. В результате начатого 23 августа контрнаступления, в котором решающую роль играла регулярная российская армия, украинские войска были оттеснены от Донецка и Луганска. В разгар боев в Донбассе находилось до 20 тысяч российских солдат и офицеров.

Но сил российских войск и сепаратистов не хватило даже для оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей, и пришлось пойти на заключение компромиссных и невыполнимых минских соглашений.

Вот что писал по поводу последнего крупного сражения в этой войне - захвата российскими войсками и сепаратистами Дебальцевского выступа в январе-феврале 2015 года - бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис, обращаясь к своим соратникам в ДНР и ЛНР: "Пора осознать, что еще год назад Украина действительно была несостоявшимся государством, не имевшим боеспособной армии. И на тот момент для России особых проблем для реализации любых проектов типа Новороссии (Малороссии и т.п.) на территории Украины не было... Но нынешние кремлевские вожди, никогда не отличавшиеся особой политической волей в отстаивании национальных интересов страны, вдохновившись успехом в Крыму, с облегчением посчитали, что теперь можно не предпринимать никаких активных действий и Украина сама по себе развалится. Ну а Россия будет просто подбирать ее осколки. Но этого не произошло... Украинское общество консолидировалось под лозунгом "Отечество в опасности!", и сегодня с горечью приходится признавать, что многие граждане Украины считают Россию агрессором. А это значит, что они готовы и воевать с ней. Причем не только чистокровные украинцы, но и русские, проживающие там... За год украинская армия приобрела качества настоящей армии, научилась воевать и сегодня представляет реальную силу. Не оправдались надежды, что граждане Украины не будут воевать за свою Родину. Выяснилось, что будут... Украинская армия представляет из себя реальную силу, и это она продемонстрировала уже зимой этого года в боях за Дебальцево. Она сумела вывести большинство своих частей из котла и при этом нанести тяжелые потери бойцам Новороссии. Об этом мало кто говорит, но в тех боях в Дебальцево только ополченцев с Луганщины погибло 1126 человек, а общие потери вместе с ДНР составили около трех тысяч человек. Учитывая человеческие ресурсы ДЛНР, подобные потери являются катастрофическими и называются пирровой победой".

В данном случае с Виктором Имантовичем можно согласиться. По моей оценке, основанной на демографических данных, только за 2014-2015 годы в Донбассе погибло около 32,5 тысячи российских добровольцев и военнослужащих регулярной российской армии, причем последних - не более 2 тысяч человек. Это при том, что украинская сторона с начала боевых действий и до 23 февраля 2019 года потеряла погибшими только 4129 военнослужащих. Число же гражданских жертв превышает 3 тысячи человек.

Сейчас российская власть оказалась в тупике. Зачистив всех более или менее популярных полевых командиров сепаратистов, вплоть до главы ДНР Александра Захарченко, Кремль теперь не понимает, что делать с марионеточными республиками в Донбассе. Впихнуть их в Украину для паралича ее внешней политики и усиления там хаоса не удается и не удастся в ближайшее время. А содержание ЛНР и ДНР вряд ли стоит дешевле содержания Крыма. Формально аннексировать их или хотя бы перевести в статус "частично признанных" Абхазии и Южной Осетии в Москве боятся из-за предсказуемой жесткой международной реакции. Польза же от них более чем сомнительна.

Не позволив украинской армии занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку.