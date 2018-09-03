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Состоявшиеся вчера похороны Александра Захарченко примечательны одним. Малой скорбью, считаным числом некрологов, скупыми словами. А все потому, что он - крыса.

Моторола - сумаcшедший шепелявый малый, командир мелкой и не слишком успешной группировки - после своей заслуженной смерти во взорванном лифте получил гигантскую волну соболезнований от фанатов "русской весны". А все потому, что его медийный образ и стиль жизни не слишком расходились. Бегал парень с гранатометом со своими идеями, живенький такой, и вполне логично добегался. Захарченко тоже вроде был на передовой, под обстрелами, тоже дружил с журналистами - однако всем и единомышленникам и врагам было ясно: он - крыса.

Крысой в его криминальном мире называют того, кто втихаря ворует у своих. У честных блатарей.

Захарченко не был в авангарде антиукраинской кампании - "русской весны". Он в первые месяцы был всегда где-то позади, в надежном тылу. Бывший торговец куриными окорочками, никогда не служивший в армии, но поучившийся в милицейском вузе, создал подразделение по "охране тыла". И пока энтузиасты гибли на передовой, он раскармливал свой батальон в тылу, в Донецке, используя поставки из России. Как крыса в китайской пытке, он выедал тело ДНР изнутри. Сначала сожрал поставки, потом переманил к себе дееспособные части оставшейся без надежного снабжения "Славянской бригады" Игоря Гиркина. Потом подъел мелких конкурентов. Потом поставил на место самого крупного - командира бригады "Восток" Ходаковского. И наконец доказал кремлевским кураторам, что способен лучше всех остальных руководить всей ДНР, заменив московских назначенцев. Так, "полевой командир", не выигравший ни одного боя, торговец окорочками с манерами блатаря, но без навыков публичной политики и делового администрирования в мгновение ока стал "главой" ДНР.

На этом посту он продолжил "хомячить": сгрыз все доходные бизнесы, прежде всего продуктовую розницу, сжевал "политический спектр" ДНР, уничтожив или изгнав всех политических единомышленников, не входящих в его команду, тех, кто и начинал эту "русскую весну", потом подмял под себя все группировки, включив их в систему своих силовых министерств, и наконец плотно сел на все финансовые потоки, идущие из России на поддержку местной социальной сферы и армии. Помогал ему в этом Александр Тимофеев по кличке Ташкент - бывший офицер российской армии, выходец из криминального бизнеса, ставший "министром по налогам и сборам". Вместе они курочили уже остатки донецкой промышленности, разрезая и вывозя в Россию на металлолом заводы и промышленное оборудование. Аппетиты парочки вызывали праведный гнев местных предпринимателей и связанных с ними полевых командиров. На Захарченко и Тимофеева не раз покушались, однако многослойная охрана до поры до времени спасала.

31 августа не спасла. По иронии судьбы - или, быть может, абсолютно логично - Захарченко и Тимофеева (которому удалось выжить) взорвали в ресторане начальника охраны "президента". Кто устроил этот взрыв, гадать бессмысленно до появления сколько-нибудь весомых доказательств. Однако кто бы это ни сделал - СБУ, высокие чиновники ФСБ или ГРУ, не поделившие с Захарченко "потоки", руководители распущенной им недавно Республиканской службы государственной охраны (его личной ФСО), наследник в должности главы ДНР Дмитрий Трапезников, тайный сторонник одного из убитых или засаженных Захарченко в подвал "полевых командиров" или наемник хозяина отжатого или отжимаемого бизнеса - вряд ли можно было предположить другой вариант развития отношений с человеком, совершенно опьяненным пролитой (в подвалах ДНР) кровью и нахапанными в ходе крупнейшего европейского ограбления ХХI века сотнями миллионов долларов.

Понятно, чем это все кончится. Жена с детьми сбегут в Крым или Подмосковье, под крыло Владислава Суркова - единственного покровителя покойника. Хорошо если успеют вывезти чемоданы с наличностью и золотом. Их "собственность" будет переделена между выжившими в кровавой междоусобице. Тимофеев, вероятно, вскоре сгинет в очередном "подвале".

Другой "гарант минских соглашений", ненавидимый еще больше, чем Захарченко, - Игорь Плотницкий - наверное будет радоваться, глядя на эту картину. Сидя не в ресторане "Сепар", а в питерских "Крестах", но пока живой. Пока.