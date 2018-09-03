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Также: Митрохин, Украина, Спецслужбы, Криминал, Война, Экономика, Колонки, Европа, Россия, Происшествия, Мир, Политика | Персоны: Николай Митрохин, Игорь Гиркин (Стрелков), Владислав Сурков

статья Конец главы

Николай Митрохин, 03.09.2018
Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода
Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода
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статья Статья

Ликвидация для эскалации

Ликвидация Захарченко - это провокация, дающая повод для запуска совсем другого плана - "сбрасывания минских оков". Сценарий с официальным признанием Москвой "независимости" ДНР-ЛНР по образцу Южной Осетии и Абхазии был за пазухой у Кремля всегда. Есть фактор, подталкивающий Кремль к тому, чтобы пренебречь издержками. Это внутриполитическая ситуация в РФ.

Александр Скобов
01.09.2018
статья Статья

Дырка от республики

Теперь предатели выявлены в окружении самого руководителя ЛНР, сразу после того как он пожелал уволить своего министра внутренних дел Игоря Корнета. Министр взбунтовался, и в ходе полемики, длившейся четыре дня, русская весна Корнета при поддержке бронетехники из ДНР одолела русскую весну Плотницкого.

Илья Мильштейн
24.11.2017
статья Статья

Гроб награбленного

Грядущая участь изъятых предприятий - смерть под автогеном. Перспектива их сотрудников - безработица. Так что острый социальный кризис в ЛДНР неминуем. Власти России и "республик" постараются его смягчить. Москве придется за дополнительные пособия и расширять штаты вооруженных формирований ЛДНР, чтобы погасить недовольство.

Николай Митрохин
16.03.2017

Состоявшиеся вчера похороны Александра Захарченко примечательны одним. Малой скорбью, считаным числом некрологов, скупыми словами. А все потому, что он - крыса.

Моторола - сумаcшедший шепелявый малый, командир мелкой и не слишком успешной группировки - после своей заслуженной смерти во взорванном лифте получил гигантскую волну соболезнований от фанатов "русской весны". А все потому, что его медийный образ и стиль жизни не слишком расходились. Бегал парень с гранатометом со своими идеями, живенький такой, и вполне логично добегался. Захарченко тоже вроде был на передовой, под обстрелами, тоже дружил с журналистами - однако всем и единомышленникам и врагам было ясно: он - крыса.

Крысой в его криминальном мире называют того, кто втихаря ворует у своих. У честных блатарей.

Захарченко не был в авангарде антиукраинской кампании - "русской весны". Он в первые месяцы был всегда где-то позади, в надежном тылу. Бывший торговец куриными окорочками, никогда не служивший в армии, но поучившийся в милицейском вузе, создал подразделение по "охране тыла". И пока энтузиасты гибли на передовой, он раскармливал свой батальон в тылу, в Донецке, используя поставки из России. Как крыса в китайской пытке, он выедал тело ДНР изнутри. Сначала сожрал поставки, потом переманил к себе дееспособные части оставшейся без надежного снабжения "Славянской бригады" Игоря Гиркина. Потом подъел мелких конкурентов. Потом поставил на место самого крупного - командира бригады "Восток" Ходаковского. И наконец доказал кремлевским кураторам, что способен лучше всех остальных руководить всей ДНР, заменив московских назначенцев. Так, "полевой командир", не выигравший ни одного боя, торговец окорочками с манерами блатаря, но без навыков публичной политики и делового администрирования в мгновение ока стал "главой" ДНР.

На этом посту он продолжил "хомячить": сгрыз все доходные бизнесы, прежде всего продуктовую розницу, сжевал "политический спектр" ДНР, уничтожив или изгнав всех политических единомышленников, не входящих в его команду, тех, кто и начинал эту "русскую весну", потом подмял под себя все группировки, включив их в систему своих силовых министерств, и наконец плотно сел на все финансовые потоки, идущие из России на поддержку местной социальной сферы и армии. Помогал ему в этом Александр Тимофеев по кличке Ташкент - бывший офицер российской армии, выходец из криминального бизнеса, ставший "министром по налогам и сборам". Вместе они курочили уже остатки донецкой промышленности, разрезая и вывозя в Россию на металлолом заводы и промышленное оборудование. Аппетиты парочки вызывали праведный гнев местных предпринимателей и связанных с ними полевых командиров. На Захарченко и Тимофеева не раз покушались, однако многослойная охрана до поры до времени спасала.

31 августа не спасла. По иронии судьбы - или, быть может, абсолютно логично - Захарченко и Тимофеева (которому удалось выжить) взорвали в ресторане начальника охраны "президента". Кто устроил этот взрыв, гадать бессмысленно до появления сколько-нибудь весомых доказательств. Однако кто бы это ни сделал - СБУ, высокие чиновники ФСБ или ГРУ, не поделившие с Захарченко "потоки", руководители распущенной им недавно Республиканской службы государственной охраны (его личной ФСО), наследник в должности главы ДНР Дмитрий Трапезников, тайный сторонник одного из убитых или засаженных Захарченко в подвал "полевых командиров" или наемник хозяина отжатого или отжимаемого бизнеса - вряд ли можно было предположить другой вариант развития отношений с человеком, совершенно опьяненным пролитой (в подвалах ДНР) кровью и нахапанными в ходе крупнейшего европейского ограбления ХХI века сотнями миллионов долларов.

Понятно, чем это все кончится. Жена с детьми сбегут в Крым или Подмосковье, под крыло Владислава Суркова - единственного покровителя покойника. Хорошо если успеют вывезти чемоданы с наличностью и золотом. Их "собственность" будет переделена между выжившими в кровавой междоусобице. Тимофеев, вероятно, вскоре сгинет в очередном "подвале".

Другой "гарант минских соглашений", ненавидимый еще больше, чем Захарченко, - Игорь Плотницкий - наверное будет радоваться, глядя на эту картину. Сидя не в ресторане "Сепар", а в питерских "Крестах", но пока живой. Пока.

Комментарии 29 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Николай Митрохин, 03.09.2018
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Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода

Режь публику

Николай Митрохин, 24.08.2016

На территории, которую контролирует Захарченко, были люди, специализирующиеся на определенном методе убийства. У него хватало мотивов, чтобы организовать покушение на Плотницкого, а после неудачного покушения он повел себя необычно. У руководителя ДНР появились серьезные поводы беспокоиться за свою жизнь.
Николай Митрохин

Грубые люди

Николай Митрохин, 27.08.2014

Судьба ДНР и ЛНР в военном отношении настолько висит на волоске, что российские военные выполняют роль реанимационной бригады, стремящейся довезти пациента до больницы. В практическом плане это означает попытку Путина сохранить лицо и продлить существование этих "республик" как минимум до конца переговоров.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Судьба кровавых кукол

Виталий Портников, 25.03.2016

Людям, за убийства которых отвечает Караджич, приговор уже не поможет. Но может помочь другим - тем, над кем сейчас издеваются разнообразные Плотницкие. Эти "лидеры" должны понять, что Кремль сдаст их с потрохами, - если на тот момент в Москве вообще захотят решать вопросы, связанные с будущим наемников.
Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода

Герой и хор

Николай Митрохин, 25.05.2015

Гораздо более правдоподобно выглядит предположение о том, что устранение Алексея Мозгового произошло в ходе внутренней борьбы в ЛНР. Там больше не осталось места "романтикам с большой дороги", на место которых неизбежно приходят немногословные профессиональные военные.
Виталий Портников

Не в бою и не в странствии

Виталий Портников, 10.02.2017

Гиви не первый и не последний бандит, используемый российской пропагандой для создания образа "героя русского мира". Такие появлялись во всех организованных Кремлем войнах. И всегда эти люди затем гибли не в бою, а при загадочных обстоятельствах, которые так никогда и не бывали расследованы.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

На то и моторолись

Илья Мильштейн, 17.10.2016

Короткое слово "Крым" должно послужить подсказкой. Это ведь слово ключевое, если говорить как минимум о невзгодах последних двух с половиной лет. Слово многозначное, включающее в себя и политику, и экономику, и Моторолу в широком смысле, и в особенности осатаневшее от вседозволенности начальство.
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