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статья 30 лет назад: рассекречены документы о Катынском расстреле

14.10.2022

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Путин в Катыни. 2010 год

30 лет назад, 14 октября 1992 года, Борис Ельцин передал президенту Польши Леху Валенсе знаменитый пакет № 1 - документы о Катынском расстреле. Еще через 10 месяцев Ельцин скажет "Простите нас" и встанет на колени перед памятником на военном кладбище в Варшаве.

Кремль еще до распада СССР признал ответственность "Берии, Меркулова и их подручных" за уничтожение цвета польской интеллигенции и офицерства: весной 1940 года 25 700 человек были убиты по решению специальной тройки НКВД в соответствии с постановлением Политбюро. Горбачев передал Ярузельскому списки польских офицеров - узников лагерей НКВД, но секретный пакет вскрывать не стал.

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При Путине катынский сюжет - один из самых главных для понимания логики и методов кровавого реванша НКВД-КГБ. Саботаж расследования, уклонение от извинений, лицемерные реверансы и грозные намеки (в 2010 году Путин сказал, что Сталин "совершил этот расстрел исходя из чувства мести" за пленных красноармейцев), маневры после смоленской трагедии (постановление Госдумы и телепоказ фильма Вайды "Катынь"), все более наглая ревизия истории в официальной риторике и массовой медиапродукции, пособничество продажных судей ("Мемориал" с 1989 года и вплоть до своей ликвидации бился в судах за рассекречивание) - и, наконец, окончательное выворачивание правды наизнанку.

Теперь уже совершенно неважно, назовет ли Кремль Катынский расстрел "клеветнической выдумкой геббельсовской пропаганды" (как в 70-х) или "законным решением эффективного менеджера о самозащите".

От Катыни до Бучи - прямой путь. Как же мы были наивны.

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14.10.2022
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Борис Соколов 10.04.2017
в блоге На катынских костях
182
Александр Гурьянов 23.01.2011
в блоге Катынское дело снова в Верховном суде
182
Александр Гурьянов 26.05.2010
в блоге Прокуроры выгораживают Сталина
182
Александр Гурьянов 28.04.2010
в блоге Катынь. Новый довод
182
Александр Гурьянов 21.04.2010
в блоге Катынь: процедурная победа
232
Анна Ставицкая 16.04.2012
в блоге Катынь в Страсбурге
196
Борис Соколов 10.11.2016
в блоге "Мемуары Серова" перед судом
26
Дерьмометр 09.05.2014
в блоге Катынь и закон Яровой
26
Дерьмометр 11.04.2013
в блоге Пан и хамка
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Дерьмометр 02.04.2013
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