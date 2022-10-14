

Путин в Катыни. 2010 год



30 лет назад, 14 октября 1992 года, Борис Ельцин передал президенту Польши Леху Валенсе знаменитый пакет № 1 - документы о Катынском расстреле. Еще через 10 месяцев Ельцин скажет "Простите нас" и встанет на колени перед памятником на военном кладбище в Варшаве.



Кремль еще до распада СССР признал ответственность "Берии, Меркулова и их подручных" за уничтожение цвета польской интеллигенции и офицерства: весной 1940 года 25 700 человек были убиты по решению специальной тройки НКВД в соответствии с постановлением Политбюро. Горбачев передал Ярузельскому списки польских офицеров - узников лагерей НКВД, но секретный пакет вскрывать не стал.







При Путине катынский сюжет - один из самых главных для понимания логики и методов кровавого реванша НКВД-КГБ. Саботаж расследования, уклонение от извинений, лицемерные реверансы и грозные намеки (в 2010 году Путин сказал, что Сталин "совершил этот расстрел исходя из чувства мести" за пленных красноармейцев), маневры после смоленской трагедии (постановление Госдумы и телепоказ фильма Вайды "Катынь"), все более наглая ревизия истории в официальной риторике и массовой медиапродукции, пособничество продажных судей ("Мемориал" с 1989 года и вплоть до своей ликвидации бился в судах за рассекречивание) - и, наконец, окончательное выворачивание правды наизнанку.



Теперь уже совершенно неважно, назовет ли Кремль Катынский расстрел "клеветнической выдумкой геббельсовской пропаганды" (как в 70-х) или "законным решением эффективного менеджера о самозащите".



От Катыни до Бучи - прямой путь. Как же мы были наивны.