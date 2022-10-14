30 лет назад: рассекречены документы о Катынском расстреле
Путин в Катыни. 2010 год
30 лет назад, 14 октября 1992 года, Борис Ельцин передал президенту Польши Леху Валенсе знаменитый пакет № 1 - документы о Катынском расстреле. Еще через 10 месяцев Ельцин скажет "Простите нас" и встанет на колени перед памятником на военном кладбище в Варшаве.
Кремль еще до распада СССР признал ответственность "Берии, Меркулова и их подручных" за уничтожение цвета польской интеллигенции и офицерства: весной 1940 года 25 700 человек были убиты по решению специальной тройки НКВД в соответствии с постановлением Политбюро. Горбачев передал Ярузельскому списки польских офицеров - узников лагерей НКВД, но секретный пакет вскрывать не стал.
При Путине катынский сюжет - один из самых главных для понимания логики и методов кровавого реванша НКВД-КГБ. Саботаж расследования, уклонение от извинений, лицемерные реверансы и грозные намеки (в 2010 году Путин сказал, что Сталин "совершил этот расстрел исходя из чувства мести" за пленных красноармейцев), маневры после смоленской трагедии (постановление Госдумы и телепоказ фильма Вайды "Катынь"), все более наглая ревизия истории в официальной риторике и массовой медиапродукции, пособничество продажных судей ("Мемориал" с 1989 года и вплоть до своей ликвидации бился в судах за рассекречивание) - и, наконец, окончательное выворачивание правды наизнанку.
Теперь уже совершенно неважно, назовет ли Кремль Катынский расстрел "клеветнической выдумкой геббельсовской пропаганды" (как в 70-х) или "законным решением эффективного менеджера о самозащите".
От Катыни до Бучи - прямой путь. Как же мы были наивны.
Блоги
Статьи по теме
От Катыни до Бучи
Российские зверства в Украине глазами поляка. Массовые захоронения, изнасилования, грабежи - история повторяется 80 лет спустя. Между Бучей и Катынью 400 километров. Украине угрожает раздел. Польша не бросит ее в беде. Колонка польского журналиста Эрика Мистевича.
Россия убивает
Кадры из освобожденных пригородов Киева потрясли мир. Здесь к обстрелам с неба добавился террор на земле. Причинять горе, творить жестокость, нести смерть - в этом России нет равных. Террор на захваченных территориях - способ и смысл существования российского государства.
Чекисты валят на нацистов
Москва изобретает все новые псевдоисторические поводы для антиукраинской кампании. ФСБ "раскрыла имена украинских карателей" на Орловщине. Между тем обнаруженное под Одессой крупнейшее массовое захоронение жертв НКВД попытаются списать на нацистов и их украинских пособников, уверен историк Борис Соколов.
Убивать и замалчивать
Как нужно ненавидеть собственный народ, чтобы пытаться удержать его в моральной бездне незнания и неуважения к правде. Пытаться внушить, что быть гражданином преступного государства - это честь, а не замечать и даже одобрять преступления этого государства - это и есть патриотизм?
Вышибить Клио клином
2020-й - год окончательного торжества беспамятства и бесстыдства. Победобесие закреплено в обнуленной Конституции, жертвой геноцида объявлен весь советский народ, сталинские преступления отрицаются, профессиональным историкам грозят лагерные сроки, науку и публицистику загоняют в жесткие рамки. Борис Соколов подводит итоги исторической политики Кремля в уходящем году.
Забыть о Катыни
5 марта 1940 года Политбюро приняло решение расстрелять 25 700 поляков - офицеров, полицейских и представителей "эксплуататорских классов". Преступление в Катынском лесу расследовано в деталях, но в контексте нынешнего юбилейного победобесия и антипольской кампании востребованы не факты, а фальшивки. Новая поправка к Конституции не позволит "умалять подвиги" Красной Армии и НКВД.
Походная кухня
80 лет назад по предварительной договоренности с Гитлером Сталин ввел Красную Армию в Польшу, торопясь получить причитающееся СССР по пакту Молотова - Риббентропа. В советской историографии это называлось "Освободительный поход Красной Армии в Западную Белоруссию и Западную Украину". На самом деле это была ничем не спровоцированная агрессия и настоящий удар в спину польской армии, мужественно сражавшейся против превосходящих германских сил.
Поименно назвать
К 75-летию Катынского расстрела "Мемориал" подготовил книгу памяти с именами и биографиями убитых поляков. Следственные дела расстрелянных были уничтожены, но информацию удалось собрать по другим источникам, и первый 900-страничный том готов. Книга будет издана на народные средства. О проекте рассказывает руководитель польской комиссии "Мемориала" Александр Гурьянов.
Катынь и Путин
Официальные российские информагентства кратко сообщили о завершении расследования катынской трагедии - казни двух десятков тысяч пленных польских офицеров в лесу под Смоленском осенью 1940 года. Однако отечественная прокуратура отказывается предоставить данные об этом преступлении сталинского режима польской стороне. В год 60-летия победы над гитлеризмом историческая дискуссия о Второй мировой войне и ее последствиях складывается невыигрышным для Кремля образом.
Катынь, гуманизм, патриотизм
Яков Кротов утверждает, что в фильме Анджея Вайды о Катыни нет гуманизма, поскольку в нем преобладает государственническая, национальная, патриотическая традиция. Но гуманизм не должен непременно носить анархический характер.