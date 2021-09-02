Управление ФСБ России по Орловской области рассекретило данные о массовых казнях мирных жителей в регионе в годы Второй мировой войны - "раскрыло имена украинских карателей". Формулировку ФСБ радостно подхватили СМИ.

В качестве источника имен "украинских карателей" приводятся протоколы допросов некоего Александра Родина, кстати сказать, вполне себе русского, служившего в карательном отряде, который якобы назывался "Украинская компания" и был создан в июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера. "Украинская компания" - это может быть искаженное "украинская рота". Однако в тот момент дивизия действовала не в Украине, а в районе Орла, и вряд ли украинская рота состояла из одних украинцев, что доказывает пример ее бойца Александра Родина.

Якобы одним из ее командиров был бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман, сдавшийся в плен в 1941 году. После войны он был найден КГБ и расстрелян. Замечу, что как кадровый офицер Красной Армии он вряд ли имел хоть какое-то отношение к украинскому национальному движению. До войны Мирошниченко проживал в Ростовской области, откуда и был призван в Красную Армию в 1936 году. Самое же интересное, что задолго до неожиданного открытия орловских чекистов в публикациях о поимке Мирошниченко в 1951 году его называли командиром... "русского отряда "Гетман", орудовавшего в Орловской области во время оккупации".

Тот же Родин перечисляет фамилии карателей: командиры взводов Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин, командиры отделений Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян, рядовые Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и Шереметов. Среди этих фамилий - ни одной украинской.

Тем не менее уже возбудился Следственный комитет Орловской области. По поручению председателя СКР он начал доследственную проверку. Очевидно, Мирошниченко и его подчиненным по отряду "Гетман", преимущественно русским, хотят посмертно приписать "геноцид русского народа". И это при том, что Мирошниченко и другие бойцы и командиры "Гетмана" либо понесли наказание в советское время, либо давно уже умерли своей смертью.

В то же время ФСБ и Следственный комитет не вспоминают о самом большом коллаборационистском формировании на территории Орловской области - "Локотской республике" во главе с Брониславом Каминским и созданной при ней Русской освободительной народной армии (РОНА), позднее переформированнрй в 29-ю русскую дивизию СС. Вот Каминский и РОНА успели отметиться многими карательными операциями и даже поучаствовали в "окончательном решении еврейского вопроса". Однако открывать против Каминского и его соратников дело о "геноциде русского народа" не очень удобно. И вот почему. Сам Бронислав Каминский был сильно обрусевшим поляком и фольксдойче и имел в своем роду русские и белорусские корни, но точно не имел украинских. А почти все руководители Локотского самоуправления и РОНА - как, например, отец известного советского писателя Петра Проскурина Лукьян Захарович Проскурин - были этническими русскими.



Бронислав Каминский (третий слева)

Ясно, что вся эта возня с Николаем Мирошниченко и "украинскими карателями" на Орловщине была затеяна в преддверии визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, чтобы показать миру, какие нехорошие украинцы и как они вместе с нацистами уничтожали русских.

А вот обнаружение под Одессой захоронений жертв НКВД, расстрелянных в 1937-1941 годах, в прокремлевских СМИ и на российском телевидении практически никак не освещалось. Я, например, узнал об этих страшных находках только из сюжета "Евроньюс". Участок на шестом километре Овидиопольской дороги, рядом с одесским аэропортом, долгое время находился в частной собственности, раскопки там были невозможны. Теперь археологи нашли там массовое захоронение жертв сталинских репрессий в слое мусора. Украинские историки считают, что здесь могут находиться останки до 20 тысяч одесситов. То, что это не жертвы нацистских репрессий, доказывается, в частности, тем, что в одежде жертв обнаружили советские монеты, выпущенные только до 1939 года.

Украинская сторона собирается направить запрос в архив ФСБ, чтобы попытаться идентифицировать останки жертв, но можно не сомневаться, что никакого ответа не будет (хотя, вероятно, данные о многих расстрелянных могут быть найдены в архивах НКВД Украины, которые сейчас доступны исследователям). Советские, а вслед за ними российские чекисты давно уже наловчились все захоронения жертв массовых расстрелов, найденные на временно оккупированных немцами территориях, списывать на нацистов и их пособников, покрывая тем самым преступления НКВД.



Раскопки на расстрельном полигоне под Одессой. Фото: facebook.com/gennadiytruhanov

Все началось с того, что во время расследования расстрелов поляков в Катыни председатель председатель "Специальной комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу (близ Смоленска) военнопленных польских офицеров" (при Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков под председательством Николая Шверника) Николай Бурденко придумал "немецкий метод расстрела" - почти в упор в затылок из пистолета "вальтер". Именно так были убиты польские офицеры в Катыни. На самом деле это был не немецкий, а советский метод расстрела - так чекисты расстреливали своих жертв, причем чаще всего из германских "вальтеров". Это делалось совсем не в целях маскировки (никто и подумать не мог, что обширные советские территории окажутся под немецкой оккупацией), а только потому, что "вальтеры" оказались гораздо надежнее, чем советские наганы, которые при массовых расстрелах быстро выходили из строя.

Псевдооткрытие Бурденко помогло в дальнейшем все найденные массовые захоронения на оккупированных территориях относить на счет нацистского террора. И только с частичным открытием архивов, в том числе сохранившихся архивов НКВД в Украине, стало понятно, что многие захоронения, которые раньше связывали с нацистами, на самом деле содержат останки жертв советского террора.



Протокол из архивов украинского НКВД. Фото: dumskaya.net