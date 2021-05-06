Убивать и замалчивать
Если бы депутатам Государственой думы России вручали что-то вроде национальной "премии Дарвина" за самую безумную законодательную инициативу, то, конечно же, Ямпольская, Жуков и унылый "сенатор"-пропагандист Пушков могли бы посостязаться за эту награду с Яровой, давно ставшей именем нарицательным для обозначения законодательного сумасшествия путинского режима.
Потому что сама идея принять закон, запрещающий историю, - а именно в этом смысл запрета на публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии в годы Второй мировой войны - в эпоху интернета и прозрачности информационного пространства это не просто мракобесие, а именно что сумасшествие самих депутатов и тех в Кремле, кто дергает за ниточки эти обветшавшие жуткие куклы.
Это в самом Советском Союзе могли запрещать книги и сажать в тюрьмы за их прочтение. Понятно, что адептам путинской России, этого ошметка сталинизма, очень хотелось бы обратно, к родным вождям. Но как туда добраться в эпоху интернета? Ведь книги можно издавать и за рубежами России. Лекции можно читать и в YouTube. В архивах КГБ можно работать не только в Москве, но и в Киеве - здесь все открыто, приезжайте, читайте, убеждайтесь, что по шкале преступлений по многим пунктам Сталин не только догнал, но и обогнал Гитлера.
Как все это скрыть теперь? Пакт Молотова - Риббентропа? Совместный военный парад большевиков и нацистов в поруганной диктаторами Польше? Катынь? Массовые изнасилования и репрессии против мирного населения - да, и отнюдь не только в Германии, хотя непонятно, почему нужно оправдывать массовые изнасилования и убийства в Германии. И как нужно ненавидеть собственный народ, чтобы пытаться удержать его в моральной бездне незнания и неуважения к правде. Пытаться внушить, что быть гражданином преступного государства - это честь, а не замечать и даже одобрять преступления этого государства - это и есть патриотизм?
Это нежелание отделять добро от зла, понимать, что борющееся за суверенитет государство может совершать военные злодеяния, что рядом с героизмом и стремлением сражаться за родину может быть и банальное мерзкое преступление, совершенное тем же героем, - тем и страшна война, что она уродует души - и так уже сыграло с российским обществом злую шутку. Это было доказано чеченскими войнами, которые привели к расчеловечиванию российских силовиков и широкой общественной поддержке полковника Буданова. Именно поэтому россияне так равнодушно в массе своей реагируют на вторжение своего государства в другие страны, на бомбардировки Алеппо, на пытки в донецких подвалах, на похищения в Крыму, на массовые изнасилования в Центральноафриканской Республике. Эти преступления, в отличие от преступлений Второй мировой войны, происходят на наших глазах и дают основания сравнивать не только сталинский и гитлеровский, но и путинский и сталинский, путинский и гитлеровский режимы. И это, кстати, никакими законами пока что не запрещается.
И да, признаю, что Владимиру Владимировичу, при всей крови, прилипшей к его загребущим рукам, до Сталина и Гитлера еще далеко. Есть над чем работать.
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