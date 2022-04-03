Россия убивает
От редакции
Кадры, снятые в киевских пригородах после ухода оккупантов, должны навсегда изменить семантику магического словосочетания "русская культура". В Ирпене девочек и женщин расстреляли и потом ездили по ним танком на улице Пушкинской и на улице Лермонтова.
Весь прошлый месяц с оккупированных территорий вокруг украинской столицы поступали страшные известия. Но масштаб трагедии стал понятен только после "снижения активности на киевском направлении", когда российская армия отступила, побросав свою подбитую технику и награбленное. Мир ужаснулся.
Здесь к обстрелам с неба добавился террор на земле. Здесь убивали тех, кто по требованию оккупантов надел белые повязки. Тех, кто пытался спастись в автомобилях или пешком. Тех, кто ехал на велосипеде. Здесь бросали дымовую гранату в подвал и расстреливали выбиравшихся оттуда женщин с детьми. Здесь ставили на колени и казнили. В первые дни задокументирована только крошечная часть преступлений.
Причинять горе, творить жестокость, нести смерть - в этом России нет равных. Это то, что умеют ее озверевшая армия, ее людоедский государственный аппарат. Это то, что приветствует ее почти полностью расчеловеченное население.
В марте 2022 года российские убийцы приступили к истреблению украинцев. В трех часах лета от западноевропейских столиц в самом центре континента развернулась на полную мощность русская машина террора.
Пытки, изнасилования, грабежи, пуля в затылок - русское зло снова гуляет по Европе. С ним знакомы эстонцы и поляки, чеченцы и грузины. Никто ничего не забыл - но русские могут повторить. И повторяют.
Это не просто разложение армии. И не просто демонстративная карательная акция свихнувшегося тирана в пароксизме вседозволенности. Террор на захваченных территориях - способ и смысл существования российского государства, источник морального удовлетворения для миллионов его подданных. С этим злом невозможно покончить, пока российское государство существует.
Такова прекрасная Россия прошлого, настоящего и будущего. Ее светлые умы, ее моральные авторитеты сейчас озабочены "кэнселингом русской культуры".
Западному миру еще предстоит осмыслить свое трагическое тридцатилетнее заблуждение, этот прекраснодушный дискурс "прогресса и интеграции". Колыбельная обернулась новым нацистским кошмаром.
Кто еще совершает зверства столь последовательно и безнаказанно - на своей и чужой территории? От Катыни - к Будапешту и Праге, от Гурьянова - к Беслану, от Самашек и Новых Атагов - к Алеппо и Восточной Гуте, от Бутовского полигона - к донецким пыточным подвалам (а на Бамбари, где тоже убивали и насиловали, и вовсе всем наплевать).
Вряд ли для этого текста найдется лучшая концовка, чем цитата из свежей проповеди товарища Гундяева: "Мы миролюбивая страна и очень многострадальный народ. У нас нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим".
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