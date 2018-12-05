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Европейский суд по правам человека отказал правительству России в пересмотре решения по делу "Мария Алехина и другие против РФ" в Большой палате. Приговор девушкам, вознесшим панк-молитву Богородице с призывом прогнать Путина, отменен окончательно. В деле Pussy Riot поставлена точка.
А вы говорите, что нет хороших новостей, связанных с Россией. Они безусловно есть, однако новости эти специфичны, и надо уметь их отыскивать. Надо знать места, где они гнездятся и откуда разлетаются по свету. Таких мест немного, и одно из самых известных - французский город Страсбург, в котором располагается ЕСПЧ. Орган, занятый преобразованием плохих новостей в хорошие, и среди них нередко попадаются российские. Как, например, вчера, когда оттуда пришло сразу два сообщения, которые должны быть отмечены в графе "торжество справедливости".
Впрочем, одно из них, в котором описывались судьбы жителей Чечни и Ингушетии, все-таки трудно назвать совсем уж хорошей новостью. Ибо речь идет о людях похищенных и исчезнувших без следа, замученных, запытанных, убитых. Соответственно и статьи Европейской конвенции, по которым семьи погибших судились с государством, не умевшим и не желавшим расследовать эти похищения, отличаются предельной жесткостью формулировок: право на свободу и личную неприкосновенность, запрещение пыток и бесчеловечного обращения, право на жизнь... И хотя суммы выплат пострадавшим родственникам велики, ясно, что живую боль и чувство безвозвратной потери они едва ли восполнят. Не говоря уж о том, что разбирательства в Страсбурге порой длятся десятилетиями, и данный случай не был исключением, и возможности судей весьма ограничены. Они могут наказать страну, творящую произвол, но убийц покарать не могут. Оттого справедливость торжествует в отведенных ей тесных рамках, и все же это справедливость.
У Марии Алехиной, Екатерины Самуцевич и Надежды Толоконниковой все по-другому. Во-первых, они, слава богу, живы. Во-вторых, давно на свободе, включая тех, кому присудили двушечку. В-третьих, они вообще победители, вне зависимости от исхода дела в ЕСПЧ. Тем не менее вердикт страсбургских судей, последовательно признавших незаконными приговор Хамовнического суда и его утверждение в отношении Надежды и Марии в Мосгорсуде, а также отвергнувших жалобу Минюста РФ, где настаивали на их виновности, - это еще одна победа. Долгие дни и месяцы, проведенные в СИЗО и в колонии, не вернуть, и Богородица до сих пор медлит с ответом, но в историю свои имена они вписали, и это героическая история. От начала до конца.
Они вышли на сцену в эпоху массовых протестов, спровоцированных известной рокировочкой. Их судили в разгар Болотного дела, и процесс по делу Pussy Riot с его прокурорами, взывавшими к постановлениям Трулльского собора, и свидетелями обвинения, разучившимися считать деньги и отдавать сдачу, стал одним из самых трагикомических за все годы путинского режима и разоблачительных для власти. Пребывание Алехиной и Толоконниковой в зоне обернулось адом для лагерной администрации. Они освободились почти одновременно с Ходорковским, и это стало событием столь же поразительным, как и помиловка, которую Путин выписал бывшему олигарху. Общей нашей викторией, за которой не то чтобы прозревался конец эпохи, но возникали некие надежды. Надежды на то, что в прямых столкновениях с властью, если постоянно напоминать ей о позорных судах и приговорах, возможны весьма неожиданные повороты.
Вообще массовое уныние, переходящее в отчаянье и бесконечные локальные разборки в демократической среде, тогда еще не так захлестывали социум, как сегодня, а чувство тотальной безнадеги не было преобладающим. Надя с ее бесстрашным бесстыжим взором и Маша с клоунским лицом сами по себе символизировали другую Россию, способную выстоять в схватке с этой, которая умеет только тупо сажать и калечить людям судьбы. Крым еще был не наш, и мы просто не знали, куда нас скоро потащат, и не догадывались, что Трулльский собор по сути неотличим от Солсберецкого.
Что ж, тем ценней эта внезапная победа, эта весточка из прошлого, из древних времен - решение ЕСПЧ, согласно которому "Мария Алехина и другие" одерживают верх в поединке с РФ. Среди этих других, о чем выше уже сказано, и мы с вами, тоскующие по хорошим новостям и вспомнившие теперь, откуда они берутся. Причем там, в Страсбурге, лежит и ждет своего часа еще множество дел, подобных завершившемуся и вовсе на него не похожих. Что ж, будем терпеливо ждать оттуда добрых вестей, понимая, впрочем, что хорошие новости раритетны и география их однообразна. Ближе Страсбурга и разве что Гааги нет судов, в которых российских граждан судят по закону.
В день приговора Pussy Riot:
Приговор по делу Pussy Riot никто всерьез не обсуждает в правовом аспекте. Ни сторонники, ни противники панк-феминисток не сомневаются в том, что по делу принято политическое решение на самом высоком уровне. Жестокость наказания смутила даже верных путинцев. И очень немногие верят в успех кассации. Читайте отклики на приговор.
Оглашение приговора по делу Pussy Riot сопровождалось полицейской спецоперацией против группы поддержки подсудимых. Без объяснения причин полиция задержала около 100 человек. Одна из активисток пыталась укрыться на территории турецкого посольства. У Хамсуда состоялась премьера новой песни Pussy Riot о Путине. Смотрите наш фоторепортаж и видео.
Перед приговором участницам панк-группы Pussy Riot по всему миру прошли акции солидарности с Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич. В день приговора объявлена всемирная акция в поддержку Pussy Riot, о своем участии заявили сторонники девушек из более чем 30 стран. Смотрите наш фото- и видеообзор.
В деле Pussy Riot прокуратура, "оскорбленные" активисты и так называемые эксперты вновь сработали в тесной смычке - как в свое время на нашумевших процессах о выставках "Осторожно, религия" и "Запретное искусство". Портреты тех, кто вершит расправу, - профессиональных борцов с кощунством, инославием, инакомыслием, инородцами и сексуальным просвещением.
Власть, как правило, недостаточно интеллектуальна, чтобы принимать ответственные решения. Нынешняя российская власть, благословившая Хамовнический суд на шоу в духе средневековья, не исключение. Поэтому в ближайшую пятницу Толоконникову, Алехину и Самуцевич скорее всего приговорят к трем годам колонии каждую.
В Хамовническом суде завершились семидневные слушания по делу Pussy Riot. Судья Марина Сырова огласит приговор 17 августа. Прокурор запросил для участниц панк-молебна в ХХС три года лишения свободы. В среду подусимые выступили с последним словом. "Почувствуйте с нами запах свободы!" - призвала Надежда Толоконникова. Читайте фрагменты выступлений участниц группы.
Не успела судья Марина Сырова раздать всем сестрам по два года общего режима, как верховный церковный совет распространил свой призыв к прощению. Суть которого сводится к тому, что православное воинство шагает отдельно от тюремного конвоя, что оно незлобиво и милосердно. Лицемеры забывчивы.
Топорное решение суда по делу Pussy Riot произвело отталкивающее впечатление на западное общество, которое старательно ищет компромиссы между свободой, религией, моралью и политикой. У нас же подобные проблемы решаются бездумно и всегда в ущерб личности. И мы опять прославились на весь мир, но совсем не так, как хотелось бы.