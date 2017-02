Накануне стало известно, что члены команды Трампа, принимавшие участие в избирательной кампании, неоднократно контактировали с российскими спецслужбами . По словам источников The New York Times, "данные о телефонных разговорах и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что члены штаба Дональда Трампа и другие люди из его окружения неоднократно вступали в контакты с ключевыми сотрудниками российских разведывательных служб в течение года до выборов".

Разведслужбы США не предоставляют президенту Дональду Трампу некоторые секретные сведения, так как опасаются, что эта информация может быть похищена или попадет в СМИ. Как пишет The Wall Street Journal, в ряде случаев Трампу, в частности, не рассказывали о "методах, которыми разведывательные агентства пользуются для сбора информации", в том числе для шпионажа в отношении других государств.