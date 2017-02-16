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Разведслужбы США не предоставляют президенту Дональду Трампу некоторые секретные сведения, так как опасаются, что эта информация может быть похищена или попадет в СМИ. Как пишет The Wall Street Journal, в ряде случаев Трампу, в частности, не рассказывали о "методах, которыми разведывательные агентства пользуются для сбора информации", в том числе для шпионажа в отношении других государств.

"По сведениям бывших и действующих официальных лиц, осведомленных о ситуации, представители разведслужб США скрывают от президента Трампа важные разведданные, они обеспокоены возможностью того, что эти сведения станут достоянием общественности или будут похищены", - говорится в материале.

"Решение официальных лиц не предоставлять Трампу информацию указывает на глубокое недоверие, которое появилось между разведывательным сообществом и президентом из-за контактов его команды с российскими властями, а также неприязненного отношения Трампа к разведывательным структурам", - отмечает издание.

"Это беспрецедентно сложные отношения между президентом и разведслужбами. Не могу припомнить, чтобы я когда-либо видел такой уровень трений. И это нехорошо для нашей страны", - рассказал изданию бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Марк Ловенталь.

Накануне стало известно, что члены команды Трампа, принимавшие участие в избирательной кампании, неоднократно контактировали с российскими спецслужбами. По словам источников The New York Times, "данные о телефонных разговорах и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что члены штаба Дональда Трампа и другие люди из его окружения неоднократно вступали в контакты с ключевыми сотрудниками российских разведывательных служб в течение года до выборов".

Звонки были перехвачены примерно в то же время, когда появились доказательства попыток вмешательства России в выборный процесс путем взлома серверов Национального комитета Демократической партии США. После этого спецслужбы начали выяснять, причастны ли к этому люди из команды Трампа. Как отмечает издание, пока никаких доказательств подобного сговора не обнаружено.

Чиновники заявили, что с российской стороны в этих контактах якобы участвовали члены правительства. Также в материале упоминается имя советника Трампа Пола Манафорта.

В начале января Трамп заявил, что не имеет никаких отношений с Россией и ничем ей не обязан. На первой после победы на выборах пресс-конференции Трампа спросили, согласен ли он с тем, что Владимир Путин пытался помочь ему выиграть гонку. Президент ответил: "Если Путину нравится Дональд Трамп, я рассматриваю это как свой капитал, а не как долговое обязательство".

Относительно кибератак, которым подверглись США в последние месяцы перед выборами, Трамп заметил: "Я думаю, что это Россия. Однако могу сказать, что мы подвергались кибератакам и со стороны других стран, а также частных лиц".