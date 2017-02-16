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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Спецслужбы, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость WSJ: Разведслужбы США утаивают от Трампа секретные данные

16.02.2017
Дональд Трамп. Фото из твиттера пресс-секретаря Белого Дома
Дональд Трамп. Фото из твиттера пресс-секретаря Белого Дома
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статья Статья

Разведка и неведение

Разведку ждут кардинальные кадровые и, вероятно, структурные перемены. Тема "русских хакеров" по большому счету закрыта. Она останется в политическом лексиконе в виде мантры, журналисты будут приглядывать за выборами в Европе в надежде обнаружить русский след, но лично для Трампа опасность миновала.

Владимир Абаринов
09.01.2017

Разведслужбы США не предоставляют президенту Дональду Трампу некоторые секретные сведения, так как опасаются, что эта информация может быть похищена или попадет в СМИ. Как пишет The Wall Street Journal, в ряде случаев Трампу, в частности, не рассказывали о "методах, которыми разведывательные агентства пользуются для сбора информации", в том числе для шпионажа в отношении других государств.

"По сведениям бывших и действующих официальных лиц, осведомленных о ситуации, представители разведслужб США скрывают от президента Трампа важные разведданные, они обеспокоены возможностью того, что эти сведения станут достоянием общественности или будут похищены", - говорится в материале.

"Решение официальных лиц не предоставлять Трампу информацию указывает на глубокое недоверие, которое появилось между разведывательным сообществом и президентом из-за контактов его команды с российскими властями, а также неприязненного отношения Трампа к разведывательным структурам", - отмечает издание.

"Это беспрецедентно сложные отношения между президентом и разведслужбами. Не могу припомнить, чтобы я когда-либо видел такой уровень трений. И это нехорошо для нашей страны", - рассказал изданию бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Марк Ловенталь.

Накануне стало известно, что члены команды Трампа, принимавшие участие в избирательной кампании, неоднократно контактировали с российскими спецслужбами. По словам источников The New York Times, "данные о телефонных разговорах и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что члены штаба Дональда Трампа и другие люди из его окружения неоднократно вступали в контакты с ключевыми сотрудниками российских разведывательных служб в течение года до выборов".

Звонки были перехвачены примерно в то же время, когда появились доказательства попыток вмешательства России в выборный процесс путем взлома серверов Национального комитета Демократической партии США. После этого спецслужбы начали выяснять, причастны ли к этому люди из команды Трампа. Как отмечает издание, пока никаких доказательств подобного сговора не обнаружено.

Чиновники заявили, что с российской стороны в этих контактах якобы участвовали члены правительства. Также в материале упоминается имя советника Трампа Пола Манафорта.

В начале января Трамп заявил, что не имеет никаких отношений с Россией и ничем ей не обязан. На первой после победы на выборах пресс-конференции Трампа спросили, согласен ли он с тем, что Владимир Путин пытался помочь ему выиграть гонку. Президент ответил: "Если Путину нравится Дональд Трамп, я рассматриваю это как свой капитал, а не как долговое обязательство".

Относительно кибератак, которым подверглись США в последние месяцы перед выборами, Трамп заметил: "Я думаю, что это Россия. Однако могу сказать, что мы подвергались кибератакам и со стороны других стран, а также частных лиц".

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16.02.2017
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Владимир Абаринов

Битва со взломом

Владимир Абаринов, 30.12.2016

Резких шагов от "хромой утки" Барака Обамы никто уже не ожидал - это не отвечало бы американской традиции и его обещанию обеспечить гладкий переход власти. Но последствия наступили. "Хромая утка" решила оставить "задел" на будущее. Санкционный список дополнен названиями таких организаций, как ГРУ и ФСБ. Из США выдворяются 35 дипломатов.

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