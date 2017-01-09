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Похоже, сага о "русских хакерах" подходит к концу. Уходящая администрация начисто проиграла эту партию избранному президенту из выгоднейшей позиции. Остался лишь размахивающий ржавой берданкой сенатор Маккейн и унылая мина на лице уходяшего директора национальной разведки Джеймса Клэппера.

Тема русских взломов не сходила с уст сторонников Хиллари Клинтон с середины июня, когда стало известно, что был взломан почтовый сервер Национального комитета Демократической партии. Компания компьютерной безопасности CrowdStrike, которую демократы призвали на помощь, тотчас приписала взлом российской разведке. А 22 июля WikiLeaks опубликовала первую порцию добытой хакерами информации - 19 тысяч электронных посланий с приложениями. Из этой переписки выяснилось, что партаппарат рьяно вставлял палки в колеса соперника Хиллари Клинтон - Берни Сандерса. 24 июля, буквально накануне партийного съезда, председатель Национального комитета Дебби Вассерман-Шульц под тяжестью посыпавшихся на нее обвинений подала в отставку. Партия извинилась перед Сандерсом.

Но это было еще полбеды. Утечками начал активно пользоваться Дональд Трамп. 27 июля он риторически обратился к России, призывая ее найти и предать огласке переписку, которую Хиллари Клинтон утаила от публики: "Россия, если ты меня слышишь, надеюсь, ты сможешь найти 30 тысяч пропавших писем!" И хотя на следующий день Трамп заявил, что этот призыв был, конечно же, "саркастическим", демократы стали размахивать этой фразой как жупелом, выдавая ее за несокрушимое доказательство сговора Трампа с Кремлем.

7 октября WikiLeaks начала публикацию переписки сотрудников избирательного штаба Клинтон. В тот же день Министерство внутренней безопасности и управление директора национальной разведки выпустили совместное заявление, гласившее, что взломами, по мнению разведсообщества США, руководило российское правительство и что целью взломов было вмешательство в американский избирательный процесс.

Между тем Дональд Трамп в своих речах перед избирателями обильно цитировал публикации WikiLeaks, обвиняя Клинтон в злоупотреблении должностным положением госсекретаря, коррупции и предательстве национальных интересов и обещая посадить ее в тюрьму, если он станет президентом. Эту угрозу он повторил ей в лицо во время второго раунда теледебатов.

Советники Клинтон отказывались комментировать содержание утечек на том основании, что серверы взломаны Россией и переписка, вполне вероятно, сфабрикована. Тема российского вмешательства в выборы стала сюжетом очередной серии "Симпсонов", где Путину не только удалось зарегистрироваться в качестве американского избирателя, но и сделать так, что за Трампа проголосовало 102 процента. Серия заканчивается тем, что чугунная баба рушит собор Василия Блаженного. На стройке висит объявление: "Здесь будет казино "Трамп-Кремль". И другое: "Жирным телкам вход воспрещен".

Дональд Трамп, в свою очередь, твердил, что неопровержимых доказательств причастности России не существует - может, серверы взломал, сидя на койке, "400-фунтовый мужик из Нью-Джерси" или 14-летний подросток. Последнее предположение имеет под собой реальную почву: именно американский подросток взломал в прошлом году почтовый ящик директора ЦРУ Джона Бреннана.

После неожиданной победы на выборах Трамп оказался в щекотливом положении. Он не мог отрицать, что утечки помогли ему выиграть. Назвать виновником утечек Россию означало признать, что он воспользовался помощью иностранной державы. А если бы удалось доказать наличие сговора с Кремлем, это стало бы поводом для импичмента. Заявить, как это делают Владимир Путин и Джулиан Ассанж, что мотивация хакеров не имеет значения? Очень сомнительная позиция.

Президент Обама велел разведке подготовить ему до истечения срока его полномочий доклад о действиях "русских хакеров". Для блезира доклад должен был включать не только последний избирательный цикл, но и два предыдущих. Команда Трампа чувствовала себя крайне неуютно, особенно потому, что боссы Республиканской партии говорили, вразрез с мнением новоизбранного президента, что необходимо провести парламентское расследование вмешательства России. Трамп издевался над разведкой в своих твитах, неизменно заключая слово intelligence в кавычки. Ирония избранного президента состояла в том, что другое значение слова intelligence - ум, интеллект:

Брифинг разведки насчет так называемого российского хакерства отложен до пятницы. Может, им надо больше времени, чтобы состряпать дело. Очень странно!

В начале прошлой недели атмосфера накалилась. Президент получил доклад. Трампу боссы разведки должны были представить свои выводы в пятницу (они отрицали, что брифинг был назначен на более раннюю дату и перенесен). Во вторник телекомпания Fox News показала интервью Джулиана Ассанжа. Обозреватель Шон Хэннити допытывался у него, откуда же все-таки взялись утечки.

- Можете ли вы сказать американскому народу безоговорочно, что вы не получили эту информацию о Демократической партии, эту переписку Джона Подесты, можете ли вы заверить американский народ на тысячу процентов, что вы не получили все это от России или от кого-то связанного с Россией? - Да. Мы можем сказать и уже говорили неоднократно за последние два месяца, что наш источник - не российское правительство и никакое другое государство.

Газета The Washington Post разузнала некоторые подробности доклада и опубликовала их в четверг. По ее сведениям, американская разведка перехватила поздравления с победой Трампа, которыми лица из политического руководства России - это, дескать, одно из подтверждений причастности Москвы к взломам и утечкам. Подобные "доказательства" сразу насторожили. Высокопоставленные россияне поздравляли друг друга совершенно открыто. Это сделал, например, омский губернатор Виктор Назаров, заявивший, что избрание Трампа - это победа "Единой России". А видный парламентарий Вячеслав Никонов объявил о победе Трампа на пленарном заседании Думы через три минуты после того, как Хиллари Клинтон признала свое поражение, и завершил свое сообщение словами "...с чем я вас всех и поздравляю!" И сорвал бурные аплодисменты.

Это ровным счетом ничего не доказывает. Пресс-секретарь Трампа Киллиан Конвей отвечала критикам своего шефа, обвинявшим его в неуважении к разведке:

Это на самом деле нечестно - и не доказано и не будет доказано, повлияла или нет Россия на результаты выборов. И давайте зададим самим себе очень простой вопрос: зачем России хотеть, чтобы Дональд Трамп стал президентом? Дональд Трамп пообещал модернизировать наши ядерные силы. Он хочет увеличить оборонный бюджет, добывать больше нефти и газа. Так ли уж Россия хочет этого?

А советник Трампа Ньют Гингрич вопрошал:

Президент не получал этот доклад перед тем, как он ввел санкции против России. На каком же основании он это сделал? Встал не с той ноги? На него снизошло озарение? Что вообще происходит

В тот же день, четверг, председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн учинил публичные слушания о киберугрозе, на которых самым грозным обвинителем России был он сам. Руководители разведки то и дело ссылались на секретность и изъяснялись околичностями, утверждая, что не могут вдаваться в конкретные детали, ибо это раскроет врагу их источники и методы работы. Публикация несекретной версии доклада планировалась на начало будущей - то есть этой - недели. Особенно бледный вид имел директор национальной разведки Джеймс Клэппер. Сразу после выборов он написал прошение об отставке, которое вступает в силу в день инаугурации нового президента. Клэппер в конце концов вынужден был признать, что 13 лет назад "оставил свои отпечатки пальцев" на докладе о наличии у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения. Где же гарантия, что разведка не ошиблась снова? На это Клэппер с тяжким вздохом промямлил:

Что бы вы ни говорили о разведке, это организация, которая учится на ошибках, и мы стараемся усваивать уроки. Это очень трудное занятие, и оно все время становится все труднее.

Это был провал. Только эти фразы и цитировали на все лады все телекомпании. В пятницу шефы разведслужб США провели брифинг для Трампа в его нью-йоркской башне, но ни в чем его не убедили. Надо полагать, он не особенно их и слушал - его заявление по итогам встречи появилось спустя считанные минуты после ее окончания. В этот момент руководители разведки и решили публиковать открытый вариант доклада немедля, чтобы хоть как-то подкрепить свою позицию.

Этот документ производит удручающее впечатление. Он предваряется уведомлением опять-таки о том, что разведка не может раскрывать свои "источники и методы" и что ее выводы имеют три "уровня уверенности": низкий, умеренный и высокий. Так, например, утверждение "Президент Путин и правительство России стремились помочь избранию Дональда Трампа посредством дискредитации Хиллари Клинтон" снабжено примечанием: ЦРУ и ФБР сделали этот вывод "с высокой степенью уверенности", тогда как Агентство национальной безопасности питает "умеренную уверенность". На вопрос же, удалось ли России повлиять на итоги выборов, разведка отвечать отказалась:

Мы не оцениваем влияния российских действий на результаты выборов 2016 года. Разведсообщество США предназначено для отслеживания и оценки намерений, возможностей и действий зарубежных политических сил. Оно не анализирует американские политические процессы или американское общественное мнение.

В сущности, в том виде, в каком главный вывод представлен общественности, он звучит так: это сделали русские, потому что они всегда так делают.

И это уже полный провал. Зачем нужна эта могучая машина, пожирающая доллары налогоплательщиков, если опытные пользователи интернета способны добыть гораздо больше информации, не опасаясь при этом раскрыть свои "источники и методы"? Достаточно вспомнить блогера Элиота Хиггинса и его группу Bellingcat, которые, пользуясь общедоступными ресурсами, расследуют обстоятельства войны в Сирии и вооруженного конфликта на востоке Украины, включая катастрофу малайзийского "Боинга". Вот у кого надо учиться американской разведке, а не на собственных ошибках.

Теперь, как говорят американцы, "стол повернулся" - стороны поменялись ролями. Разведку ждут кардинальные кадровые и, вероятно, структурные перемены. Тема "русских хакеров" по большому счету закрыта. Она останется в политическом лексиконе в виде мантры, журналисты будут приглядывать за выборами в Европе в надежде обнаружить русский след, но лично для Трампа опасность миновала.