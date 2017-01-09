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Также: Абаринов, Внутренняя политика США, Российско-американские отношения, Россия, Интернет, Спецслужбы, Президент, Колонки, США, Политика, Мир | Персоны: Владимир Абаринов, Дональд Трамп, Джон Маккейн, Барак Обама, Вячеслав Никонов

статья Разведка и неведение

Владимир Абаринов, 09.01.2017
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов
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статья Статья

Битва со взломом

Резких шагов от "хромой утки" Барака Обамы никто уже не ожидал - это не отвечало бы американской традиции и его обещанию обеспечить гладкий переход власти. Но последствия наступили. "Хромая утка" решила оставить "задел" на будущее. Санкционный список дополнен названиями таких организаций, как ГРУ и ФСБ. Из США выдворяются 35 дипломатов.

Владимир Абаринов
30.12.2016
статья Статья

Отменные перспективы

В Кремле царят радужные надежды на отмену санкций - это видно по целому ряду заявлений и комментариев. Насколько они оправданы? На сто процентов. С одной стороны, закон Магнитского отменить не так-то просто даже имея большинство в обеих палатах Конгресса. С другой - исключение из санкционного списка производится по представлению президента.

Владимир Абаринов
22.12.2016
статья Статья

Серверная Америка

Многие американцы сегодня задаются вопросом: а что же себе думает глава WikiLeaks Джулиан Ассанж? Почему он подыгрывает одному из кандидатов, где же его хваленая объективность? Где взломы серверов Трампа? Он что, окончательно продался Путину?

Владимир Абаринов
17.10.2016
статья Статья

Наши со взломом

Представитель избирательного штаба Клинтон Робби Мук обвинил в утечке русских хакеров. "Нас беспокоит тот факт, что, как говорят нам эксперты, осуществили взлом люди, исполнявшие задание российского государства, - заявил он. - А другие эксперты говорят теперь, что русские предали огласке эти письма для того, чтобы помочь Дональду Трампу".

Владимир Абаринов
25.07.2016
статья Статья

Хак справа

На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.

Владимир Абаринов
02.09.2016
статья Статья

Год великого взлома

После того как о двойном взломе сообщила американская пресса, превратив предположение в утверждение и добавив, что хакеры похитили некое "досье на Трампа", в интернете объявился пользователь под ником Guccifer 2.0, заявивший, что сервер демократов взломал он. 21 июня он дал интервью, в котором отрицал, что связан с правительством России.

Владимир Абаринов
22.06.2016
статья Статья

Измены и перемены

Нынешняя полемика республиканцев и демократов вокруг русских хакеров и русского влияния на американские выборы в чем-то очень напоминает 16-летней давности историю с Гором и Черномырдиным. Главное сходство - в неподражаемом лицемерии критиков Трампа, откровенно восхищающегося Путиным.

Владимир Абаринов
01.08.2016

Похоже, сага о "русских хакерах" подходит к концу. Уходящая администрация начисто проиграла эту партию избранному президенту из выгоднейшей позиции. Остался лишь размахивающий ржавой берданкой сенатор Маккейн и унылая мина на лице уходяшего директора национальной разведки Джеймса Клэппера.

Тема русских взломов не сходила с уст сторонников Хиллари Клинтон с середины июня, когда стало известно, что был взломан почтовый сервер Национального комитета Демократической партии. Компания компьютерной безопасности CrowdStrike, которую демократы призвали на помощь, тотчас приписала взлом российской разведке. А 22 июля WikiLeaks опубликовала первую порцию добытой хакерами информации - 19 тысяч электронных посланий с приложениями. Из этой переписки выяснилось, что партаппарат рьяно вставлял палки в колеса соперника Хиллари Клинтон - Берни Сандерса. 24 июля, буквально накануне партийного съезда, председатель Национального комитета Дебби Вассерман-Шульц под тяжестью посыпавшихся на нее обвинений подала в отставку. Партия извинилась перед Сандерсом.

Но это было еще полбеды. Утечками начал активно пользоваться Дональд Трамп. 27 июля он риторически обратился к России, призывая ее найти и предать огласке переписку, которую Хиллари Клинтон утаила от публики: "Россия, если ты меня слышишь, надеюсь, ты сможешь найти 30 тысяч пропавших писем!" И хотя на следующий день Трамп заявил, что этот призыв был, конечно же, "саркастическим", демократы стали размахивать этой фразой как жупелом, выдавая ее за несокрушимое доказательство сговора Трампа с Кремлем.

7 октября WikiLeaks начала публикацию переписки сотрудников избирательного штаба Клинтон. В тот же день Министерство внутренней безопасности и управление директора национальной разведки выпустили совместное заявление, гласившее, что взломами, по мнению разведсообщества США, руководило российское правительство и что целью взломов было вмешательство в американский избирательный процесс.

Между тем Дональд Трамп в своих речах перед избирателями обильно цитировал публикации WikiLeaks, обвиняя Клинтон в злоупотреблении должностным положением госсекретаря, коррупции и предательстве национальных интересов и обещая посадить ее в тюрьму, если он станет президентом. Эту угрозу он повторил ей в лицо во время второго раунда теледебатов.

Советники Клинтон отказывались комментировать содержание утечек на том основании, что серверы взломаны Россией и переписка, вполне вероятно, сфабрикована. Тема российского вмешательства в выборы стала сюжетом очередной серии "Симпсонов", где Путину не только удалось зарегистрироваться в качестве американского избирателя, но и сделать так, что за Трампа проголосовало 102 процента. Серия заканчивается тем, что чугунная баба рушит собор Василия Блаженного. На стройке висит объявление: "Здесь будет казино "Трамп-Кремль". И другое: "Жирным телкам вход воспрещен".

Дональд Трамп, в свою очередь, твердил, что неопровержимых доказательств причастности России не существует - может, серверы взломал, сидя на койке, "400-фунтовый мужик из Нью-Джерси" или 14-летний подросток. Последнее предположение имеет под собой реальную почву: именно американский подросток взломал в прошлом году почтовый ящик директора ЦРУ Джона Бреннана.

После неожиданной победы на выборах Трамп оказался в щекотливом положении. Он не мог отрицать, что утечки помогли ему выиграть. Назвать виновником утечек Россию означало признать, что он воспользовался помощью иностранной державы. А если бы удалось доказать наличие сговора с Кремлем, это стало бы поводом для импичмента. Заявить, как это делают Владимир Путин и Джулиан Ассанж, что мотивация хакеров не имеет значения? Очень сомнительная позиция.

Президент Обама велел разведке подготовить ему до истечения срока его полномочий доклад о действиях "русских хакеров". Для блезира доклад должен был включать не только последний избирательный цикл, но и два предыдущих. Команда Трампа чувствовала себя крайне неуютно, особенно потому, что боссы Республиканской партии говорили, вразрез с мнением новоизбранного президента, что необходимо провести парламентское расследование вмешательства России. Трамп издевался над разведкой в своих твитах, неизменно заключая слово intelligence в кавычки. Ирония избранного президента состояла в том, что другое значение слова intelligence - ум, интеллект:
Брифинг разведки насчет так называемого российского хакерства отложен до пятницы. Может, им надо больше времени, чтобы состряпать дело. Очень странно!

В начале прошлой недели атмосфера накалилась. Президент получил доклад. Трампу боссы разведки должны были представить свои выводы в пятницу (они отрицали, что брифинг был назначен на более раннюю дату и перенесен). Во вторник телекомпания Fox News показала интервью Джулиана Ассанжа. Обозреватель Шон Хэннити допытывался у него, откуда же все-таки взялись утечки.
- Можете ли вы сказать американскому народу безоговорочно, что вы не получили эту информацию о Демократической партии, эту переписку Джона Подесты, можете ли вы заверить американский народ на тысячу процентов, что вы не получили все это от России или от кого-то связанного с Россией?
- Да. Мы можем сказать и уже говорили неоднократно за последние два месяца, что наш источник - не российское правительство и никакое другое государство.

Газета The Washington Post разузнала некоторые подробности доклада и опубликовала их в четверг. По ее сведениям, американская разведка перехватила поздравления с победой Трампа, которыми лица из политического руководства России - это, дескать, одно из подтверждений причастности Москвы к взломам и утечкам. Подобные "доказательства" сразу насторожили. Высокопоставленные россияне поздравляли друг друга совершенно открыто. Это сделал, например, омский губернатор Виктор Назаров, заявивший, что избрание Трампа - это победа "Единой России". А видный парламентарий Вячеслав Никонов объявил о победе Трампа на пленарном заседании Думы через три минуты после того, как Хиллари Клинтон признала свое поражение, и завершил свое сообщение словами "...с чем я вас всех и поздравляю!" И сорвал бурные аплодисменты.

Это ровным счетом ничего не доказывает. Пресс-секретарь Трампа Киллиан Конвей отвечала критикам своего шефа, обвинявшим его в неуважении к разведке:
Это на самом деле нечестно - и не доказано и не будет доказано, повлияла или нет Россия на результаты выборов. И давайте зададим самим себе очень простой вопрос: зачем России хотеть, чтобы Дональд Трамп стал президентом? Дональд Трамп пообещал модернизировать наши ядерные силы. Он хочет увеличить оборонный бюджет, добывать больше нефти и газа. Так ли уж Россия хочет этого?

А советник Трампа Ньют Гингрич вопрошал:
Президент не получал этот доклад перед тем, как он ввел санкции против России. На каком же основании он это сделал? Встал не с той ноги? На него снизошло озарение? Что вообще происходит

В тот же день, четверг, председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн учинил публичные слушания о киберугрозе, на которых самым грозным обвинителем России был он сам. Руководители разведки то и дело ссылались на секретность и изъяснялись околичностями, утверждая, что не могут вдаваться в конкретные детали, ибо это раскроет врагу их источники и методы работы. Публикация несекретной версии доклада планировалась на начало будущей - то есть этой - недели. Особенно бледный вид имел директор национальной разведки Джеймс Клэппер. Сразу после выборов он написал прошение об отставке, которое вступает в силу в день инаугурации нового президента. Клэппер в конце концов вынужден был признать, что 13 лет назад "оставил свои отпечатки пальцев" на докладе о наличии у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения. Где же гарантия, что разведка не ошиблась снова? На это Клэппер с тяжким вздохом промямлил:
Что бы вы ни говорили о разведке, это организация, которая учится на ошибках, и мы стараемся усваивать уроки. Это очень трудное занятие, и оно все время становится все труднее.

Это был провал. Только эти фразы и цитировали на все лады все телекомпании. В пятницу шефы разведслужб США провели брифинг для Трампа в его нью-йоркской башне, но ни в чем его не убедили. Надо полагать, он не особенно их и слушал - его заявление по итогам встречи появилось спустя считанные минуты после ее окончания. В этот момент руководители разведки и решили публиковать открытый вариант доклада немедля, чтобы хоть как-то подкрепить свою позицию.

Этот документ производит удручающее впечатление. Он предваряется уведомлением опять-таки о том, что разведка не может раскрывать свои "источники и методы" и что ее выводы имеют три "уровня уверенности": низкий, умеренный и высокий. Так, например, утверждение "Президент Путин и правительство России стремились помочь избранию Дональда Трампа посредством дискредитации Хиллари Клинтон" снабжено примечанием: ЦРУ и ФБР сделали этот вывод "с высокой степенью уверенности", тогда как Агентство национальной безопасности питает "умеренную уверенность". На вопрос же, удалось ли России повлиять на итоги выборов, разведка отвечать отказалась:
Мы не оцениваем влияния российских действий на результаты выборов 2016 года. Разведсообщество США предназначено для отслеживания и оценки намерений, возможностей и действий зарубежных политических сил. Оно не анализирует американские политические процессы или американское общественное мнение.

В сущности, в том виде, в каком главный вывод представлен общественности, он звучит так: это сделали русские, потому что они всегда так делают.

И это уже полный провал. Зачем нужна эта могучая машина, пожирающая доллары налогоплательщиков, если опытные пользователи интернета способны добыть гораздо больше информации, не опасаясь при этом раскрыть свои "источники и методы"? Достаточно вспомнить блогера Элиота Хиггинса и его группу Bellingcat, которые, пользуясь общедоступными ресурсами, расследуют обстоятельства войны в Сирии и вооруженного конфликта на востоке Украины, включая катастрофу малайзийского "Боинга". Вот у кого надо учиться американской разведке, а не на собственных ошибках.

Теперь, как говорят американцы, "стол повернулся" - стороны поменялись ролями. Разведку ждут кардинальные кадровые и, вероятно, структурные перемены. Тема "русских хакеров" по большому счету закрыта. Она останется в политическом лексиконе в виде мантры, журналисты будут приглядывать за выборами в Европе в надежде обнаружить русский след, но лично для Трампа опасность миновала.

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Владимир Абаринов, 09.01.2017

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