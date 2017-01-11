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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Президент, Интернет, Технологии, СМИ, Мир, Политика, Общество | Персоны: Дональд Трамп, Владимир Путин

новость Трамп: Я ничем не обязан России

11.01.2017
Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, 11.01.2017. Кадр Fox News
Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, 11.01.2017. Кадр Fox News
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Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что не имеет никаких отношений с Россией и ничем ей не обязан. Как передает Reuters, об этом будущий американский лидер заявил в Нью-Йорке на своей первой после победы на выборах пресс-конференции.

Трампа спросили, согласен ли он с тем, что Владимир Путин пытался помочь ему выиграть гонку. Избранный президент ответил: "Если Путину нравится Дональд Трамп, я рассматриваю это как свой капитал, а не как долговое обязательство".

Относительно кибератак, которым подверглись США в последние месяцы перед выборами, будущий хозяин Белого Дома заметил: "Я думаю, что это Россия. Однако могу сказать, что мы подвергались кибератакам и со стороны других стран, а также частных лиц".

Трамп вновь раскритиковал CNN и другие СМИ, распространившие информацию о наличии у российских спецслужб компромата на него. Он также отказался отвечать на вопросы журналиста CNN. "Вы публикуете фэйковые новости", - пояснил избранный президент.

Ранее в среду Трамп уже выступал с подобными заявлениями в твиттере. "Россия никогда не пыталась давить на меня", - заметил он среди прочего.

Он также сослался на комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина. "Россия только что заявила, что неподтвержденный доклад, оплаченный политическими оппонентами, - это полная и тотальная фабрикация, совершенная чепуха", - написал избранный президент.

О наличии у российских спецслужб компромата на Трампа CNN сообщил во вторник. Как утверждалось, такие сведения содержатся в секретной части доклада, представленного 6 января американской разведкой Трампу и уходящему президенту Бараку Обаме.

Москва, заявлял телеканал, собирала материалы как для дискредитации не только демократов, но и республиканцев, однако опубликовала лишь те сведения, которые нанесли ущерб сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Позже Buzzfeed опубликовал полный текст документа, на котором, как утверждалось, основывался CNN. В нем среди прочего утверждалось, что Трамп принимал участие в секс-вечеринках в президентском номере отеля Ritz Carlton в Москве в 2013 году, а также давал взятки через аффилированные с ним компании в ходе визитов в Петербург.

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11.01.2017
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Разведка и неведение

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Разведку ждут кардинальные кадровые и, вероятно, структурные перемены. Тема "русских хакеров" по большому счету закрыта. Она останется в политическом лексиконе в виде мантры, журналисты будут приглядывать за выборами в Европе в надежде обнаружить русский след, но лично для Трампа опасность миновала.

Владимир Абаринов

Битва со взломом

Владимир Абаринов, 30.12.2016

Резких шагов от "хромой утки" Барака Обамы никто уже не ожидал - это не отвечало бы американской традиции и его обещанию обеспечить гладкий переход власти. Но последствия наступили. "Хромая утка" решила оставить "задел" на будущее. Санкционный список дополнен названиями таких организаций, как ГРУ и ФСБ. Из США выдворяются 35 дипломатов.

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