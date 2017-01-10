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Глава комитета Сената США по внешней политике Бенджамин Кардин и группа сенаторов от обеих партий подготовили законопроект о расширении санкций в отношении России. Об этом сообщает The Washington Post.

Законопроект предусматривает введение санкций против любого, кто поддерживает кибератаки против общественных и частных инфраструктур США, а также принимает участие в операциях российских Минобороны и разведки. Сенаторы также настаивают на оказании помощи Европе в ведении контрпропаганды и продвижении демократии.

Помимо этого, предусматриваются санкции против России за нарушения прав человека в Сирии и на востоке Украины. Кроме того, сенаторы предлагают ввести ограничения на инвестиции в российские энергетические проекты.

Среди инициаторов законопроекта пятеро республиканцев - Джон Маккейн, Линдси Грэм, Санс Марко Рубио, Бен Сасс и Роб Портман.

Однако, как отмечает издание, не все республиканцы поддерживают ужесточение мер в отношении России. Некоторые сенаторы намерены оставить избранному президенту Дональду Трампу больше возможностей для выбора направления развития внешней политики США.

Во вторник члены Конгресса США от Демократической партии призвали создать независимую комиссию для расследования кибератак со стороны России по образцу комиссии, занимавшейся расследованием терактов 11 сентября 2001 года. По мнению авторов инициативы, следует принять "Акт в защиту нашей демократии", создав в его рамках двухпартийную независимую комиссию, состоящую из 12 человек, которые не должны состоять в Конгрессе. Цель комиссии - изучить попытки Москвы или других структур повлиять на выборы.

29 декабря Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России в связи с кибератаками на избирательную систему США. Соответствующий указ подписал президент Барак Обама.

6 января на сайте Аппарата директора Национальной разведки США была выложена несекретная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В нем говорится, что вмешательство России в ход президентской кампании в США было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Обама и Дональд Трамп были ознакомлены с полной версией доклада.

Целями вмешательства России разведка назвала подрыв общественного доверия к американским президентским выборам, дискредитацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и поддержку ее соперника Трампа. "Мы твердо уверены в этих выводах", - подчеркивается в докладе.

Россия, говорится в докладе, стремилась подорвать либерально-демократический порядок, опорой которого в мире являются США, поскольку продвижение демократии Путин и его окружение воспринимают как угрозу своему режиму.