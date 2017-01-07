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Вмешательство России в ход президентской кампании в Соединенных Штатах было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Об этом заявляется в рассекреченной версии доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. Документ опубликован в пятницу на сайте Аппарата директора Национальной разведки США. Ранее с полной, секретной версией доклада были ознакомлены уходящий президент страны Барак Обама и его избранный преемник Дональд Трамп.

Целями вмешательства России разведка назвала подрыв общественного доверия к американским президентским выборам, дискредитацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и поддержку ее соперника Трампа. "Мы твердо уверены в этих выводах", - подчеркивается в докладе.

ЦРУ и ФБР, отмечается в документе, полностью разделяют мнение, что Клинтон очерняли, чтобы повысить шансы Трампа. Между тем АНБ уверено в этом не настолько определенно.

Россия, далее заявляет разведка, стремилась подорвать либерально-демократический порядок, опорой которого в мире являются США, поскольку продвижение демократии Путин и его окружение воспринимают как угрозу своему режиму.

Москва вела атаки одновременно по нескольким направлениям, отмечается в документе. Использовались методы как разведывательные, в частности кибератаки, так и пропагандистские.

В кибератаках на сервера национального комитета Демократической партии американская разведка обвиняет ГРУ. Именно эта структура, заявляется в докладе, публиковала украденную переписку функционеров Демпартии через хакера Guccifer 2.0, а также сайте DCLeaks.com и WikiLeaks.

Обама после публикации доклада заявил в интервью ABC News, что считает выводы расследования верными. Он также предостерег от политизации американской разведки, пояснив, что это ее подорвет. Вскоре, заметил Обама, представители республиканцев, а также эксперты и телекомментаторы выступят с заявлениями, в которых выразят большее доверие Путину, чем своим согражданам, лишь потому, что эти сограждане - демократы. "Такого быть не должно", - подчеркнул уходящий президент.

Кроме того, Обама публично обратился к Трампу: "Мы должны помнить, что мы в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде".

В секретной версии доклада, как сообщали СМИ, указывались имена россиян, передавших WikiLeaks тысячи электронных писем со взломанного сервера Демпартии. В публичной версии документа этих имен нет.

29 декабря Министерство внутренней безопасности и ФБР опубликовали совместный доклад о кибератаках, в организации которых обвинили российскую разведку. Согласно докладу, атаки были направлены на стратегические объекты инфраструктуры, правительственные учреждения, политические организации, научные учреждения и корпорации. Целью хакеров было хищение данных.

В связи с кибератаками США ввели персональные санкции против начальника ГРУ, троих его заместителей и двоих хакеров, а также против пяти организаций, среди которых ФСБ и ГРУ. Кроме того, Вашингтон выслал из страны 35 российских дипломатов и закрыл два российских комплекса в Нью-Йорке и Мэриленде.

Путин расценил новые американские санкции как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений". В то же время он заверил, что Россия не будет опускаться до уровня кухонной дипломатии и принимать ответные меры в виде высылки сотрудников посольства США и ограничения их доступа к местам отдыха.

Трамп одобрил решение Путина и назвал российского лидера "очень ловким".