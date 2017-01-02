Реклама

Конгресс США даст "энергичный ответ", если избранный президент страны Дональд Трамп попытается отменить санкции в отношении России. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил член комитета Палаты представителей по делам разведки демократ Адам Шифф.

Более того, обе партии будут добиваться расширения санкций. "Вы увидите, что демократы и республиканцы, например, (Джон) Маккейн и (Линдси) Грэм и другие, объединятся, чтобы получить более мощный пакет санкций. Откровенно говоря, хотя администрация (Барака Обамы) сделала отнюдь не символический жест - это было очень значимо - этого недостаточно для сдерживания России", - подчеркнул Шифф.

Шифф также отметил, что ни в комитете по делам разведки, ни в американском разведывательном сообществе не сомневаются, что российские власти организовали хакерскую атаку на США. Отрицая это, Трамп подрывает собственный авторитет, считает конгрессмен.

Между тем пресс-секретарь избранного президента Шон Спайсер заявил телеканалу , что Трамп на этой неделе встретится с представителями американских спецслужб и потребует объяснить причины введения санкций.

"Один из вопросов, которые нас интересуют - почему именно такие меры? - сказал Спайсер. - Был ли ответ пропорциональным?"

В четверг Госдепартамент США объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух "посольских дач" в Нью-Йорке и Мэриленде. Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении ГРУ, ФСБ троих его заместителей и двоих российских хакеров. Под ограничительные меры подпали также ГРУ, ФСБ и три компании, специализирующееся в области компьютерной безопасности. Отмечалось, что эти действия приняты "в рамках комплексных мер в ответ на вмешательство России в выборы в США и в связи с преследованием наших дипломатов за рубежом".

В России болезненно отреагировали на эти санкции. Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил сожаление, что администрация Обамы заканчивает свой срок "антироссийской агонией". В пятницу российский МИД внес предложение президенту объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата.

Владимир Путин расценил новые американские санкции как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений". Однако Путин заявил, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии и принимать ответные меры в виде высылки сотрудников посольства США и ограничения их доступа к местам отдыха.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа", - говорилось в заявлении Путина. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль".

В субботу в своем твиттере избранный президент США одобрил решение Путина. "Отличный ход (В.Путина) с отсрочкой - я всегда знал, что он очень ловкий (smart)", - написал Трамп.