О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.257998.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.257998.html
Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Барак Обама, Владимир Путин

новость Меры и намерения

Трамп: Я не буду спешить с отменой санкций против России
14.01.2017
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
Реклама

Избранный президент США Дональд Трамп не собирается отменять санкции против России "по крайне мере некоторое время" после своего вступления в должность. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

Трамп отметил, что санкции могут быть отменены, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США. "Если нам удается поладить с Россией, и если Россия нам действительно помогает, если кто-то делает действительно хорошие вещи, то зачем кому бы то ни было сохранять санкции", - сказал избранный президент.

Кроме того, Трамп сказал, что готов встретиться с Владимиром Путиным после своей инаугурации. "Я понимаю, что они (российские власти. - Ред.) хотели бы встретиться, и меня это совершенно устраивает", - отметил он.

В пятницу действующий президент США Барак Обама продлил на год санкции в отношении России, введенные из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Белого Дома. При этом речь идет как о персональных санкциях, введенных в марте 2014 года, сразу после российской аннексии Крыма, так и о секторальных, которые были введены в декабре того же года. В дальнейшем санкционные списки по обоим видам санкций неоднократно расширялись.

В ходе избирательной кампании и после нее Трамп неоднократно заявлял, что намерен улучшить отношения с Россией. В том числе он критиковал введенные против России санкции. Это вызвало обеспокоенность в Конгрессе США. 2 января член комитета Палаты представителей по делам разведки демократ Адам Шифф заявил, что конгрессмены дадут "энергичный ответ", если Трамп попытается отменить санкции в отношении России. Более того, обе партии будут добиваться расширения санкций, отметил Шифф. "Откровенно говоря, хотя администрация (Обамы) сделала отнюдь не символический жест - это было очень значимо - этого недостаточно для сдерживания России", - подчеркнул конгрессмен.

10 января глава комитета Сената США по внешней политике Бенджамин Кардин и группа сенаторов от обеих партий внесли законопроект о расширении санкций в отношении России. Документ предусматривает введение санкций против любого, кто поддерживает кибератаки против общественных и частных инфраструктур США, а также принимает участие в операциях российских Минобороны и разведки. Сенаторы также настаивают на оказании помощи Европе в ведении контрпропаганды и продвижении демократии.

Помимо этого, предусматриваются санкции против России за нарушения прав человека в Сирии и на востоке Украины. Кроме того, сенаторы предлагают ввести ограничения на инвестиции в российские энергетические проекты.

Оставить комментарий Обсудить
14.01.2017
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Тень на сплетни

Владимир Абаринов, 13.01.2017

Досье с компроматом, опубликованное накануне пресс-конференции Дональжа Трампа, дало избранному президенту возможность заболтать острые вопросы, учинить показательную порку журналиста и вообще превратить мероприятие в балаган. Таков новый формат общения главы государства с прессой.
Владимир Абаринов

Разведка и неведение

Владимир Абаринов, 09.01.2017

Разведку ждут кардинальные кадровые и, вероятно, структурные перемены. Тема "русских хакеров" по большому счету закрыта. Она останется в политическом лексиконе в виде мантры, журналисты будут приглядывать за выборами в Европе в надежде обнаружить русский след, но лично для Трампа опасность миновала.


новость Новости по теме
13.01.2017 Шувалов заявил о скорой отмене санкций против России →
12.01.2017 Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию угрозой мировому порядку →
12.01.2017 Автор доклада о компромате на Трампа покинул свой дом в Великобритании →
12.01.2017 Песков: Путин и Трамп поладят между собой →
12.01.2017 Американская разведка отрицает причастность к утечкам компромата на Трампа →
11.01.2017 Трамп: Я ничем не обязан России →
11.01.2017 Кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон назвал Россию угрозой →
11.01.2017 Трамп: Россия никогда меня не шантажировала →
11.01.2017 Политики Восточной Европы предостерегают Трампа от сделки с Путиным →
11.01.2017 CNN: У российских спецслужб есть компромат на Трампа →
10.01.2017 Американские сенаторы предлагают расширить санкции против России →
10.01.2017 Сенаторы США создадут независимую комиссию для расследования кибератак →
08.01.2017 Трамп признал роль России в хакерских атаках на избирательную систему США →
02.01.2017 В Конгрессе США намерены помешать Трампу отменить санкции против России →
31.12.2016 Трамп одобрил решение Путина не высылать американских дипломатов →
29.12.2016 США ввели санкции против России в связи с кибератаками и притеснениями дипломатов →
19.12.2016 ЕС продлил санкции против России до 31 июля →
18.11.2016 Обама и лидеры стран ЕС договорились о сохранении санкций против России →
08.07.2016 Обама призвал Запад сохранить санкции против России →
03.03.2016 Обама продлил на год действие санкций в отношении России →
19.12.2014 Обама подписал закон о санкциях США против Москвы →
20.03.2014 США вводят новые санкции против России →
06.03.2014 США ввели санкции в отношении российских и крымских чиновников →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Сухопутная операция в Сирии
Присяга в батальоне "Север". Фото: grozny-inform.ru
статья Дима, Маша и "Дождь"
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Туча над "Дождем"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Кудрин: Мы отстаем даже от СССР
Алексей Кудрин. Фото: akudrin.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Убийство в Грозном подтверждают
Грозный: расстрелянная машина предполагаемых моджахедов, 17.12.2016. Источник: kavkazr.com
в блоге Война настоящих выгод
383
в блоге Сумерки русского ПЕНа
196
новость Госдума изучит доклад WADA
Михаил Дегтярев. Фото: ldpr.ru
новость Четверть продуктов подделывают
Продовольственный магазин. Фото http://novosti.err.ee
статья Украинские диагнозы
новость На зека из ИК-7 завели дело
ИК-7 в Сегеже. Фото: vnevole.ucoz.ru
новость Стомахина пока не переводят в тюрьму
Борис Стомахин в ИК-10. Фото: gleb-edelev.livejournal.com
в блоге Убийство Немцова: анализ алиби
7
новость Музейщики вступились за Исаакий
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
статья Голый народ
Виталий Портников
новость Махачкала: обыски в детсадах
МВД по Дагестану. Фото: odnoselchane.ru
новость На Украине запретили "Дождь"
Логотип телеканала "Дождь"
новость Из семьи изъяли детей с ВИЧ
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
новость Левада-центр жалуется в ЕСПЧ
Логотип Левада-центра
новость Останки Глинки опознаны
Елизавета Глинка. Фото с сайта spravedlivo-online.ru