Администрация президента США Дональда Трампа намерена расколоть военный и дипломатический альянс между Россией и Ираном. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации Трампа, а также на должностных лиц европейских и арабских стран.

<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="http://graniru.org/Politics/Russia/m.258603.html"> <img src="http://graniru.orghttp://graniru.org/att/cards/258603.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="http://graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: WSJ: Администрация Трампа хочет вбить клин между Россией и Ираном </h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> Администрация президента США Дональда Трампа ищет способы расколоть военный и дипломатический альянс между Россией и Ираном. Как пишет The Wall Street Journal, таким образом Вашингтон намерен в сжатые сроки положить конец конфликту в Сирии и активизировать борьбу с "Исламским государством". Ранее Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один". </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>