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Администрация президента США Дональда Трампа намерена расколоть военный и дипломатический альянс между Россией и Ираном. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации Трампа, а также на должностных лиц европейских и арабских стран.

По информации источников, таким образом Вашингтон намерен в сжатые сроки положить конец конфликту в Сирии и активизировать борьбу с "Исламским государством".

По словам одного из собеседников издания, в администрации США "не питают никаких иллюзий по поводу устремлений России". В то же время, подчеркнул чиновник, Белый Дом не рассматривает Москву как угрозу, существовавшую для США во время холодной войны.

"Между Россией и Ираном, наверняка, зияет пропасть", - цитирует издание европейского собеседника, участвовавшего в консультациях по данному вопросу в Совете национальной безопасности Белого Дома. "Пока не ясно, что именно может потребовать руководство России в обмен на ослабление альянса с Ираном", - добавил он. Источник допускает, что поставленная Вашингтоном задача может оказаться непомерно сложной и отразиться на всей архитектуре отношений США с партнерами на Западе.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил о намерении воздействовать на Иран с помощью санкций и не предупреждать о нанесении силового удара, если такое решение будет принято. Президент утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он предпочтительным в настоящий момент воздействовать на Иран с помощью санкций. При этом Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один".

"Иран нас совершенно не уважает. Это же террористическое государство номер один. Они повсюду рассылают деньги и оружие", - подчеркнул президент.

На вопрос о том, существует ли в настоящий момент угроза открытого столкновения двух стран, Трамп ответил: "Мы никогда не говорили об использовании своей военной силы".

На минувшей неделе США расширили санкции в отношении Ирана, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Ограничения были введены против всех причастных к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку корпусу "Стражей исламской революции".

До этого помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране "официальное предупреждение".