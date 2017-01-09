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новость Обама: Я недооценил влияние дезинформации и кибератак на открытое общество

09.01.2017
Барак Обама за компьютером. Фото: whitehouse.gov
Барак Обама за компьютером. Фото: whitehouse.gov
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Действующий президент США Барак Обама правильно оценивал Владимира Путина, но недооценил степень влияния дезинформации и хакерских атак на общество США. Об этом он заявил в интервью телекомпании ABC.

"Я не думаю, что я не недооценивал его (Владимира Путина. - Ред.). Однако я думаю, что я недооценил степень влияния, которое в информационную эпоху могут оказать дезинформация, кибератаки, влияние на наше открытое общество, на наши открытые системы, вмешиваясь в наши демократические практики, как я полагаю, все быстрее", - сказал Обама.

По словам Обамы, он обеспокоен тем, что "республиканцы демонстрируют все больше доверия к Путину, нежели к своим согражданам". "Так не должно быть", - подчеркнул президент США.

"Мы должны напоминать себе, что мы (с Дональдом Трампом. - Ред.) в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде. Если мы дойдем до точки, когда в этой стране люди будут чувствовать большую симпатию к лидеру, который является врагом США и считает наш образ жизни угрозой своей безопасности, то у нас будут большие проблемы, чем кибератаки", - заявил Обама.

"Если мы потеряем бдительность, то у зарубежных стран будет возможность влиять на политические дебаты в США способами, которые не могли быть возможными 10, 20, 30 лет назад, частично из-за способа передачи новостей и частично из-за того, что все больше людей скептически относятся к основным новостным организациям, которые говорят, что все правда или все ложь", - добавил он.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп признал определенную роль российских структур в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии. Как заявил будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус, Трамп "принимает выводы разведки и не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией".

По словам помощника Трампа, избранный президент "может принять меры против России".

В пятницу на сайте Аппарата директора Национальной разведки США была выложена рассекреченная версии доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В нем говорится, что вмешательство России в ход президентской кампании в США было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Барак Обама и Дональд Трамп были ознакомлены с полной версией доклада.

Целями вмешательства России разведка назвала подрыв общественного доверия к американским президентским выборам, дискредитацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и поддержку ее соперника Трампа. "Мы твердо уверены в этих выводах", - подчеркивается в докладе.

Россия, говорится в докладе, стремилась подорвать либерально-демократический порядок, опорой которого в мире являются США, поскольку продвижение демократии Путин и его окружение воспринимают как угрозу своему режиму.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
09.01.2017

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