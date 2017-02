Члены команды президента США Дональда Трампа, принимавшие участие в избирательной кампании, неоднократно контактировали с российскими спецслужбами. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на данные, полученные от "четверых нынешних и бывших американских официальных лиц".

