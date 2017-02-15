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Члены команды президента США Дональда Трампа, принимавшие участие в избирательной кампании, неоднократно контактировали с российскими спецслужбами. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на данные, полученные от "четверых нынешних и бывших американских официальных лиц".

По словам источников, "данные о телефонных разговорах и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что члены штаба Дональда Трампа и другие люди из его окружения неоднократно вступали в контакты с ключевыми сотрудниками российских разведывательных служб в течение года до выборов".

Звонки были перехвачены примерно в то же время, когда появились доказательства попыток вмешательства России в выборный процесс путем взлома серверов Национального комитета Демократической партии США. После этого спецслужбы начали выяснять, причастны ли к этому люди из команды Трампа. Как отмечает издание, пока никаких доказательств подобного сговора не обнаружено.

Чиновники заявили, что с российской стороны в этих контактах якобы участвовали члены правительства. Также в материале упоминается имя советника Трампа Пола Манафорта.

Тот в свою очередь назвал эту информацию "абсурдом", добавив, что никогда не общался с представителями российской разведки или правительства.

В начале января Трамп заявил, что не имеет никаких отношений с Россией и ничем ей не обязан. На первой после победы на выборах пресс-конференции Трампа спросили, согласен ли он с тем, что Владимир Путин пытался помочь ему выиграть гонку. Президент ответил: "Если Путину нравится Дональд Трамп, я рассматриваю это как свой капитал, а не как долговое обязательство".

Относительно кибератак, которым подверглись США в последние месяцы перед выборами, Трамп заметил: "Я думаю, что это Россия. Однако могу сказать, что мы подвергались кибератакам и со стороны других стран, а также частных лиц".

Позже президент США пообещал, что поручит своим советникам разработать план борьбы с кибератаками. План, добавил он, должен быть готов до истечения первых 90 дней его президентства.

Трамп добавил, что кибератака на национальный комитет Демпартии стала возможной вследствие "грубой небрежности" самих демократов. "Национальный комитет Республиканской партии был надежно защищен!" - заметил он.