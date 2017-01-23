Реклама

Спецслужбы США изучали контакты между помощником президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и официальными представителями России. Как пишет The Wall Street Journal, расследование проводили в том числе ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности. Целью проверок было "установить характер контактов Флинна с представителями России и выяснить, проводились ли такие контакты в нарушение закона".

Как отмечается в публикации, особое внимание спецслужб привлек телефонный разговор, состоявшийся между помощником Трампа и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года. Аналогичные проверки проводились также и в отношении "более ранних бесед между Флинном и представителями России", пишет издание, не уточняя, о каких контактах идет речь.

По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, администрация Трампа находится "абсолютно не в курсе" расследования и не знает, что могло послужить его причиной.

14 января агентство Reuters сообщило, что Флинн пять раз созванивался с послом России 29 декабря. Источники агентства утверждали, что разговоры состоялись до введения антироссийских санкций за попытки вмешательства в избирательную систему США.

15 января избранный вице-президент США Майкл Пенс в интервью Fox News Sunday заявил, что никто из штаба Трампа в ходе избирательной кампании не контактировал с Россией. Пенс также отрицал сообщения о том, что избранный советник по национальной безопасности говорил с официальными российскими лицами о санкциях.

На вопрос, контактировал ли кто-нибудь из предвыборного штаба Трампа с Москвой, Пенс ответил: "Конечно, нет".

11 января, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Трамп заверил, что не имеет никаких отношений с Россией и ничем ей не обязан. Президент вновь раскритиковал CNN и другие СМИ, распространившие информацию о наличии у российских спецслужб компромата на него.

О наличии у российских спецслужб компромата на Трампа до этого сообщил CNN. Как утверждалось, такие сведения содержатся в секретной части доклада, представленного 6 января американской разведкой Трампу и уходящему президенту Бараку Обаме.

Москва, заявлял телеканал, собирала материалы как для дискредитации не только демократов, но и республиканцев, однако опубликовала лишь те сведения, которые нанесли ущерб сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Позже Buzzfeed опубликовал полный текст документа, на котором, как утверждалось, основывался CNN. В нем среди прочего утверждалось, что Трамп принимал участие в секс-вечеринках в президентском номере отеля Ritz Carlton в Москве в 2013 году, а также давал взятки через аффилированные с ним компании в ходе визитов в Петербург.

В Москве публикацию назвали "абсолютным вымыслом". "У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.