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новость WP: Помощник Трампа обсуждал санкции с российским послом

10.02.2017
Майкл Флинн. Фото: breitbart.com
Майкл Флинн. Фото: breitbart.com
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Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн за месяц до инаугурации обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом, ссылаясь на собственные источники в администрации США, сообщает The Washington Post.

По данным издания, в Белом Доме многие посчитали, что в разговорах с Кисляком Флинн подал Кремлю недопустимый "потенциально незаконный" сигнал о смягчении санкций, введенных администрацией Барака Обамы.

Как отмечают источники, Флинн пытался убедить Кисляка в том, что России не нужно слишком остро реагировать на санкции, введенные Бараком Обамой. Помощник главы государства, отмечается в публикации, ясно дал понять, что после инаугурации Трампа обе стороны могут обсудить ограничения. "У Кисляка сложилось впечатление, что санкционный режим будет через какое-то время пересмотрен", - рассказал собеседник издания.

В среду Флинн заявил, что обсуждения ограничений не было. Однако уже на следующий день его представитель подчеркнул, что помощник президента "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась" в разговоре с послом.

По данным газеты, сотрудники Федерального бюро расследований прослушивали телефонные разговоры Флинна и Кисляка и продолжают изучать их. Они, по словам представителей ФБР, обсуждали санкции, но помощник президента не давал явных обещаний об их ослаблении после инаугурации Трампа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Флинн провел в конце 2016 года телефонную беседу с Кисляком. Во время нее стороны, по словам Спайсера, обсуждали организацию телефонного разговора между президентом Владимиром Путиным и Трампом после его инаугурации.

14 января агентство Reuters сообщило, что Флинн пять раз созванивался с послом России 29 декабря. Источники агентства утверждали, что разговоры состоялись до введения антироссийских санкций за попытки вмешательства в избирательную систему США.

15 января избранный вице-президент США Майкл Пенс в интервью Fox News Sunday заявил, что никто из штаба Трампа в ходе избирательной кампании не контактировал с Россией. Пенс также отрицал сообщения о том, что избранный советник по национальной безопасности говорил с официальными российскими лицами о санкциях.

11 января, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Трамп заверил, что не имеет никаких отношений с Россией и ничем ей не обязан.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
10.02.2017

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