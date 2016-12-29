Реклама

США вводят новые санкции против России в связи с кибератаками на избирательную систему США. Об этом сообщается в коммюнике Министерства финансов США.

Под санкции подпали начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также хакеры Евгений Богачев и Алексей Белан. Санкции введены также против пяти организаций, среди которых ФСБ, ГРУ, Специальный технологический центр и еще две компании, специализирующееся в области компьютерной безопасности.

Кроме того, США высылают из страны 35 российских дипломатов, сообщает Госдепартамент. У россиян есть 72 часа, чтобы покинуть Америку. Два российских комплекса в Нью-Йорке и Мэриленде будут закрыты.

"Департамент принял эти действия в рамках комплексных мер в ответ на вмешательство России в выборы в США и в связи с преследованием наших дипломатов за рубежом", - говорится в сообщении. В Госдепартаменте также отметили, что в России были закрыты 28 американских культурных центра. Кроме того, российские власти затягивают выдачу разрешения на реконструкцию генконсульства США в Петербурге.

В среду The Washington Post со ссылкой на неких высокопоставленных чиновников сообщила, что администрация Барака Обамы намерена ввести новые санкции в отношении России за вмешательство в президентские выборы в США. По данным источников издания, речь может идти как об экономических санкциях, так и мерах на дипломатическом уровне, а также операциях в киберпространстве, в том числе и тайных.

В начале минувшей недели NBC, ссылаясь на высокопоставленный источник, сообщило, что Обама в преддверии выборов связывался со своим российским коллегой Владимиром Путиным по так называемому "красному телефону", а в разговоре впервые упомянул слова "вооруженный конфликт". "Международное право, включая и законы, применимые к вооруженному конфликту, относятся и к действиям в киберпространстве, - говорилось в послании Обамы. - Мы будем оценивать действия России исходя из этих стандартов".

В октябре представитель Госдепартамента Элизабет Трюдо заявила, что в России значительно участились случаи давления на американских дипломатов. Это происходит уже два года, отметила Трюдо. Она рассказала об участившихся случаях "притеснения и слежки за дипломатическими работниками в Москве со стороны представителей служб безопасности и дорожной полиции".

Официальный представитель Госдепартамента подчеркнула, что США считают такие действия недопустимыми. "Нас тревожит то, как в последние два года обращались с нашими дипломатическими и консульскими сотрудниками. Мы заявляли о своих опасениях на самом высоком уровне", - заявила Трюдо