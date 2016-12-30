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В Москве уже совсем было приготовились к отмене санкций и перезагрузке. У таких ожиданий, казалось бы, есть все основания. Избранный президент США взял курс на изоляционизм и хотел бы как можно меньше заниматься международными делами. В частности, ему совершенно не нужна головная боль по поводу Украины - он не раз говорил, что Украиной пусть занимается Европа. Появление на авансцене российско-американских отношений такого апостола "реалполитик", как Генри Киссинджер, вполне соответствует этой задаче.

Том Грэм, человек из команды Киссинджера, которого прочат на место посла в Москве, еще летом дал интервью, в котором молчаливо согласился с наименованием "русофил" и заявил, что Крым - второстепенная проблема двусторонних отношений:

Если будет понимание, что российско-американские отношения - это больше, чем проблема Крыма, то найдут решение проблемы Крыма. Я думаю, что есть много путей это сделать, и здесь российская сторона также должна продемонстрировать свою креативность.

Британский историк Найалл Фергюсон - единомышленник и биограф Киссинджера - креативность уже проявил. В большой статье "Русский вопрос" он пишет:

Глупо было ожидать, что русские будут бесстрастно наблюдать за тем, как в сферу западного влияния переходит важнейшая часть средневековой России, житница царской империи, место действия булгаковской "Белой гвардии" и организованного Сталиным голода, а также главная цель гитлеровского плана "Барбаросса".

Далее следует план из пяти пунктов, означающий, в сущности, признание поглощения Крыма де-факто.

Так что почва для снятия санкций готовится. Резких шагов от "хромой утки" Барака Обамы никто уже не ожидал - это не отвечало бы американской традиции и его обещанию обеспечить гладкий переход власти. Видимо, в русле ожидаемого потепления надо рассматривать и необычно мягкие высказывания Владимира Путина по случаю Дня работников органов безопасности - в прошлом в таких речах он, как правило, говорил о сотнях арестованных вражеских шпионов. А на большой пресс-конференции он не стал рассказывать, что именно он ответил Бараку Обаме на его предупреждение о последствиях хакерских взломов, - сослался на конфиденциальность, полагая, вероятно, вопрос исчерпанным.

Но последствия наступили. "Хромая утка" решила оставить "задел" на будущее. Санкционный список дополнен названиями таких организаций, как ГРУ и ФСБ. Из США выдворяются 35 дипломатов. Такого массового выдворения не было с марта 2001 года, когда в ответ на разоблачение российского агента Роберта Ханссена страну был вынужден покинуть 51 дипломат.

Этим решениям предшествовала публикация 13-страничного отчета Министерства внутренней безопасности и ФБР, в котором содержатся технические подробности взломов, то есть то самое разоблачение, которого так назойливо добивался Кремль.

Москва ответила заявлениями о "санкционной истерии" и "агонии политических трупов".

Но не так все просто, как хотелось бы Москве. Республиканские партийные боссы - Пол Райан и Митч Макконнелл - в один голос одобрили решение Обамы и сказали, что этих мер еще мало. Все согласны с тем, что полномасштабное расследование необходимо - хотя бы потому, что через четыре года жертвой взлома может стать сам Дональд Трамп. Вопрос лишь в том, будут ли это расследование проводить существующие комитеты палат по делам разведки или специально учрежденный для этой цели. В этих обстоятельствах избранный президент, еще накануне отмахивавшийся от русской киберугрозы, как от назойливой мухи, был вынужден заявить, что на будущей неделе он встретится с руководителями разведки и выслушает их доклад на эту тему.

В ближайшее время мы узнаем новые подробности от новых "родченковых" - хотя и не такие живописные, как с допинговыми пробами. Уже вчера The New York Times сопроводила сообщение о новых санкциях и выдворении дипломатов статьей о том, как российские государственные структуры вербуют хакеров. Статья содержит откровения небезызвестных Александра Вяри и Дмитрия Артимовича. Первый от настойчивых предложений ФСБ эмигрировал из России, а второму предлагали сделку, когда он находился под судом за участие во взломе базы данных "Аэрофлота". Но он, по его словам, предпочел отсидеть.

Если так пойдет и дальше, Трамп уже не сможет утверждать, что причастность России не доказана.