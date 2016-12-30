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В Кремле царят радужные надежды на отмену санкций - это видно по целому ряду заявлений и комментариев. Насколько они оправданы? На сто процентов. С одной стороны, закон Магнитского отменить не так-то просто даже имея большинство в обеих палатах Конгресса. С другой - исключение из санкционного списка производится по представлению президента.
В Кремле царят радужные надежды на отмену санкций - это видно по целому ряду заявлений и комментариев. Насколько они оправданы? На сто процентов. С одной стороны, закон Магнитского отменить не так-то просто даже имея большинство в обеих палатах Конгресса. С другой - исключение из санкционного списка производится по представлению президента.
Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.
Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.
В Москве уже совсем было приготовились к отмене санкций и перезагрузке. У таких ожиданий, казалось бы, есть все основания. Избранный президент США взял курс на изоляционизм и хотел бы как можно меньше заниматься международными делами. В частности, ему совершенно не нужна головная боль по поводу Украины - он не раз говорил, что Украиной пусть занимается Европа. Появление на авансцене российско-американских отношений такого апостола "реалполитик", как Генри Киссинджер, вполне соответствует этой задаче.
Том Грэм, человек из команды Киссинджера, которого прочат на место посла в Москве, еще летом дал интервью, в котором молчаливо согласился с наименованием "русофил" и заявил, что Крым - второстепенная проблема двусторонних отношений:
Если будет понимание, что российско-американские отношения - это больше, чем проблема Крыма, то найдут решение проблемы Крыма. Я думаю, что есть много путей это сделать, и здесь российская сторона также должна продемонстрировать свою креативность.
Британский историк Найалл Фергюсон - единомышленник и биограф Киссинджера - креативность уже проявил. В большой статье "Русский вопрос" он пишет:
Глупо было ожидать, что русские будут бесстрастно наблюдать за тем, как в сферу западного влияния переходит важнейшая часть средневековой России, житница царской империи, место действия булгаковской "Белой гвардии" и организованного Сталиным голода, а также главная цель гитлеровского плана "Барбаросса".
Далее следует план из пяти пунктов, означающий, в сущности, признание поглощения Крыма де-факто.
Так что почва для снятия санкций готовится. Резких шагов от "хромой утки" Барака Обамы никто уже не ожидал - это не отвечало бы американской традиции и его обещанию обеспечить гладкий переход власти. Видимо, в русле ожидаемого потепления надо рассматривать и необычно мягкие высказывания Владимира Путина по случаю Дня работников органов безопасности - в прошлом в таких речах он, как правило, говорил о сотнях арестованных вражеских шпионов. А на большой пресс-конференции он не стал рассказывать, что именно он ответил Бараку Обаме на его предупреждение о последствиях хакерских взломов, - сослался на конфиденциальность, полагая, вероятно, вопрос исчерпанным.
Но последствия наступили. "Хромая утка" решила оставить "задел" на будущее. Санкционный список дополнен названиями таких организаций, как ГРУ и ФСБ. Из США выдворяются 35 дипломатов. Такого массового выдворения не было с марта 2001 года, когда в ответ на разоблачение российского агента Роберта Ханссена страну был вынужден покинуть 51 дипломат.
Этим решениям предшествовала публикация 13-страничного отчета Министерства внутренней безопасности и ФБР, в котором содержатся технические подробности взломов, то есть то самое разоблачение, которого так назойливо добивался Кремль.
Москва ответила заявлениями о "санкционной истерии" и "агонии политических трупов".
Но не так все просто, как хотелось бы Москве. Республиканские партийные боссы - Пол Райан и Митч Макконнелл - в один голос одобрили решение Обамы и сказали, что этих мер еще мало. Все согласны с тем, что полномасштабное расследование необходимо - хотя бы потому, что через четыре года жертвой взлома может стать сам Дональд Трамп. Вопрос лишь в том, будут ли это расследование проводить существующие комитеты палат по делам разведки или специально учрежденный для этой цели. В этих обстоятельствах избранный президент, еще накануне отмахивавшийся от русской киберугрозы, как от назойливой мухи, был вынужден заявить, что на будущей неделе он встретится с руководителями разведки и выслушает их доклад на эту тему.
В ближайшее время мы узнаем новые подробности от новых "родченковых" - хотя и не такие живописные, как с допинговыми пробами. Уже вчера The New York Times сопроводила сообщение о новых санкциях и выдворении дипломатов статьей о том, как российские государственные структуры вербуют хакеров. Статья содержит откровения небезызвестных Александра Вяри и Дмитрия Артимовича. Первый от настойчивых предложений ФСБ эмигрировал из России, а второму предлагали сделку, когда он находился под судом за участие во взломе базы данных "Аэрофлота". Но он, по его словам, предпочел отсидеть.
Если так пойдет и дальше, Трамп уже не сможет утверждать, что причастность России не доказана.
Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.
Демократы никак не ожидали, что проиграют, а Трамп - что выиграет. Он начинал кампанию для прикола, обещал, что при нем все станут здоровыми и богатыми, а теперь на него вдруг свалилось президентство, с которым непонятно что делать и как исполнить обещания. Между тем в стране наступил ответственнейший период "междуцарствия".
Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.
Последний довод трампофилов заключается в том, что система сдержек и противовесов, сконструированная отцами-основателями, не даст Трампу отбиться от рук. Но эффективность системы разделения властей - это результат конвенции. А Дональд Трамп - нарушитель конвенций. Через четыре года американцы могут просто не узнать свою страну.
Представитель избирательного штаба Клинтон Робби Мук обвинил в утечке русских хакеров. "Нас беспокоит тот факт, что, как говорят нам эксперты, осуществили взлом люди, исполнявшие задание российского государства, - заявил он. - А другие эксперты говорят теперь, что русские предали огласке эти письма для того, чтобы помочь Дональду Трампу".