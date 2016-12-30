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Также: Абаринов, Российско-американские отношения, Президент, Спецслужбы, Интернет, Колонки, США, Россия, Мир, Политика, Внутренняя политика США | Персоны: Владимир Абаринов, Барак Обама, Дональд Трамп, Владимир Путин

статья Битва со взломом

Владимир Абаринов, 30.12.2016
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов
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статья Статья

Отменные перспективы

В Кремле царят радужные надежды на отмену санкций - это видно по целому ряду заявлений и комментариев. Насколько они оправданы? На сто процентов. С одной стороны, закон Магнитского отменить не так-то просто даже имея большинство в обеих палатах Конгресса. С другой - исключение из санкционного списка производится по представлению президента.

Владимир Абаринов
22.12.2016
статья Статья

Тьма власти

Президент Трамп, как и собирался, постарается наладить отношения с Россией, но совсем не факт, что притирка к Владимиру Путину пройдет благополучно. Трамп - новичок без всякого опыта дипломатии и со смутным представлением о международных делах, а Путин - человек жесткий и неподатливый. Непохоже, что они сойдутся характерами.

Владимир Абаринов
10.11.2016
статья Статья

Серверная Америка

Многие американцы сегодня задаются вопросом: а что же себе думает глава WikiLeaks Джулиан Ассанж? Почему он подыгрывает одному из кандидатов, где же его хваленая объективность? Где взломы серверов Трампа? Он что, окончательно продался Путину?

Владимир Абаринов
17.10.2016

В Москве уже совсем было приготовились к отмене санкций и перезагрузке. У таких ожиданий, казалось бы, есть все основания. Избранный президент США взял курс на изоляционизм и хотел бы как можно меньше заниматься международными делами. В частности, ему совершенно не нужна головная боль по поводу Украины - он не раз говорил, что Украиной пусть занимается Европа. Появление на авансцене российско-американских отношений такого апостола "реалполитик", как Генри Киссинджер, вполне соответствует этой задаче.

Том Грэм, человек из команды Киссинджера, которого прочат на место посла в Москве, еще летом дал интервью, в котором молчаливо согласился с наименованием "русофил" и заявил, что Крым - второстепенная проблема двусторонних отношений:
Если будет понимание, что российско-американские отношения - это больше, чем проблема Крыма, то найдут решение проблемы Крыма. Я думаю, что есть много путей это сделать, и здесь российская сторона также должна продемонстрировать свою креативность.

Британский историк Найалл Фергюсон - единомышленник и биограф Киссинджера - креативность уже проявил. В большой статье "Русский вопрос" он пишет:
Глупо было ожидать, что русские будут бесстрастно наблюдать за тем, как в сферу западного влияния переходит важнейшая часть средневековой России, житница царской империи, место действия булгаковской "Белой гвардии" и организованного Сталиным голода, а также главная цель гитлеровского плана "Барбаросса".
Далее следует план из пяти пунктов, означающий, в сущности, признание поглощения Крыма де-факто.

Так что почва для снятия санкций готовится. Резких шагов от "хромой утки" Барака Обамы никто уже не ожидал - это не отвечало бы американской традиции и его обещанию обеспечить гладкий переход власти. Видимо, в русле ожидаемого потепления надо рассматривать и необычно мягкие высказывания Владимира Путина по случаю Дня работников органов безопасности - в прошлом в таких речах он, как правило, говорил о сотнях арестованных вражеских шпионов. А на большой пресс-конференции он не стал рассказывать, что именно он ответил Бараку Обаме на его предупреждение о последствиях хакерских взломов, - сослался на конфиденциальность, полагая, вероятно, вопрос исчерпанным.

Но последствия наступили. "Хромая утка" решила оставить "задел" на будущее. Санкционный список дополнен названиями таких организаций, как ГРУ и ФСБ. Из США выдворяются 35 дипломатов. Такого массового выдворения не было с марта 2001 года, когда в ответ на разоблачение российского агента Роберта Ханссена страну был вынужден покинуть 51 дипломат.

Этим решениям предшествовала публикация 13-страничного отчета Министерства внутренней безопасности и ФБР, в котором содержатся технические подробности взломов, то есть то самое разоблачение, которого так назойливо добивался Кремль.

Москва ответила заявлениями о "санкционной истерии" и "агонии политических трупов".

Но не так все просто, как хотелось бы Москве. Республиканские партийные боссы - Пол Райан и Митч Макконнелл - в один голос одобрили решение Обамы и сказали, что этих мер еще мало. Все согласны с тем, что полномасштабное расследование необходимо - хотя бы потому, что через четыре года жертвой взлома может стать сам Дональд Трамп. Вопрос лишь в том, будут ли это расследование проводить существующие комитеты палат по делам разведки или специально учрежденный для этой цели. В этих обстоятельствах избранный президент, еще накануне отмахивавшийся от русской киберугрозы, как от назойливой мухи, был вынужден заявить, что на будущей неделе он встретится с руководителями разведки и выслушает их доклад на эту тему.

В ближайшее время мы узнаем новые подробности от новых "родченковых" - хотя и не такие живописные, как с допинговыми пробами. Уже вчера The New York Times сопроводила сообщение о новых санкциях и выдворении дипломатов статьей о том, как российские государственные структуры вербуют хакеров. Статья содержит откровения небезызвестных Александра Вяри и Дмитрия Артимовича. Первый от настойчивых предложений ФСБ эмигрировал из России, а второму предлагали сделку, когда он находился под судом за участие во взломе базы данных "Аэрофлота". Но он, по его словам, предпочел отсидеть.

Если так пойдет и дальше, Трамп уже не сможет утверждать, что причастность России не доказана.

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Владимир Абаринов, 30.12.2016
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Кем быть

Илья Мильштейн, 11.11.2016

Особый драматизм происходящему придает то обстоятельство, что загадку Дональда Трампа придется теперь разгадывать и самому Дональду Трампу. Это ведь разные Трампы: шоумен, рвущийся в Белый Дом, и законно избранный глава государства Это абсолютно разные проблемы - те, что приходилось решать вчера, и эти, которые необходимо будет решать завтра.
Владимир Абаринов

Дорога к Трампу

Владимир Абаринов, 18.11.2016

Демократы никак не ожидали, что проиграют, а Трамп - что выиграет. Он начинал кампанию для прикола, обещал, что при нем все станут здоровыми и богатыми, а теперь на него вдруг свалилось президентство, с которым непонятно что делать и как исполнить обещания. Между тем в стране наступил ответственнейший период "междуцарствия".
Граффити в Вильнюсе. Фото: @svabodka

Что Трамп грядущий

09.11.2016

Победа американской демократии или глобальная катастрофа? Что означает победа Дональда Трампа для мирового порядка? Подружится ли он с Путиным? Снимут ли санкции? На что надеяться Украине? Первые реакции российских комментаторов.
Владимир Абаринов

В сторону Трампа

Владимир Абаринов, 02.12.2016

Последний довод трампофилов заключается в том, что система сдержек и противовесов, сконструированная отцами-основателями, не даст Трампу отбиться от рук. Но эффективность системы разделения властей - это результат конвенции. А Дональд Трамп - нарушитель конвенций. Через четыре года американцы могут просто не узнать свою страну.

Владимир Абаринов

Наши со взломом

Владимир Абаринов, 25.07.2016

Представитель избирательного штаба Клинтон Робби Мук обвинил в утечке русских хакеров. "Нас беспокоит тот факт, что, как говорят нам эксперты, осуществили взлом люди, исполнявшие задание российского государства, - заявил он. - А другие эксперты говорят теперь, что русские предали огласке эти письма для того, чтобы помочь Дональду Трампу".


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