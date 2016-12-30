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Также: Россия, США, Российско-американские отношения, Спецслужбы, Технологии, Интернет, Мир, Политика | Персоны: Мария Захарова, Владимир Путин, Сергей Лавров, Барак Обама

новость МИД предложил объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата

30.12.2016
Сергей Лавров. Фото: правительство.рф
Сергей Лавров. Фото: правительство.рф
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Российский МИД внес предложение президенту объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата. Как передает ТАСС, об этом сообщил глава ведомства Сергей Лавров.

По словам министра, из России будут высланы 31 сотрудник посольства в Москве и четверо из генконсульства в Петербурге.

"Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии и международных отношений", - подчеркнул Лавров.

"Кроме того, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и их складом на улице Дорожная", - добавил министр. "Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке", - отметил он.

Министр подчеркнул, что обвинения США во вмешательстве России на государственном уровне в выборы безосновательны.м"Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинять нас в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение", - сказал Лавров.

Накануне вечером CNN, ссылаясь на источник в американской администрации, сообщил, что российские власти в ответ на введенные Вашингтоном санкции приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов из США, Великобритании и Канады. Также сотрудникам американского посольства в России якобы запретили посещать дом отдыха в Серебряном Бору.

В российском МИДе эту информацию назвали недостоверной. "Американские официальные лица "анонимно пробрифинговали" свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый Дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", - написала на своей странице в Фейсбуке официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее в пятницу введение Вашингтоном санкций прокомментировали и в Кремле, пообещав, что в отношении США будет действовать принцип взаимности.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия с ответом торопиться не будет."Я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка и не думаю, что президент России будет каким-то образом спешить", - сказал пресс-секретарь.

Введением санкций администрация Барака Обамы наносит удар по внешней политике будущего президента США Дональда Трампа, которому "навязывается модель поведения", добавил Песков. Безусловно, основанная на принципе взаимности реакция приведет к тому, что так же будет нанесен существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях, - заявил представитель Кремля. - В любом случае решение в отношении таких шагов будет принимать президент России".

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил сожаление, что администрация Обамы заканчивает свой срок "антироссийской агонией". К сообщению, опубликованному в личном твиттере, Медведев добавил аббревиатуру RIP, что расшифровывается как Rest in peace ("покойся с миром"). Подобные надписи обычно наносят на надгробные памятники.

США объявили о введении новых санкций против России накануне вечером. Под ограничительные меры подпали начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также хакеры Евгений Богачев и Алексей Белан. Санкции введены также против пяти организаций, среди которых ФСБ, ГРУ, Специальный технологический центр и еще две компании, специализирующееся в области компьютерной безопасности.

Кроме того, США высылают из страны 35 российских дипломатов, сообщает Госдепартамент. У россиян есть 72 часа, чтобы покинуть Америку. Два российских комплекса в Нью-Йорке и Мэриленде будут закрыты.

"Департамент принял эти действия в рамках комплексных мер в ответ на вмешательство России в выборы в США и в связи с преследованием наших дипломатов за рубежом", - говорится в сообщении. В Госдепартаменте также отметили, что в России были закрыты 28 американских культурных центра. Кроме того, российские власти затягивают выдачу разрешения на реконструкцию генконсульства США в Петербурге.

Президент Барак Обама заявил, что все американцы должны быть обеспокоены действиями России. "Эти хищения данных и раскрытие информации могли быть осуществлены только под руководством самых высоких уровней российской власти", - отметил он.

Комментарии 21 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
30.12.2016

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