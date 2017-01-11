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Дональд Трамп заявил, что российские власти никогда его не шантажировали. Так избранный президент США прокомментировал сообщения о том, что Россия якобы собирала компромат на него, чтобы иметь возможность оказывать давление.

"Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. У меня нет никаких дел с Россией - ни сделок, ни кредитов, ничего вообще", - написал Трамп в твиттере.

"Я легко выигрываю выборы, все убедились, что за мной целое движение, а продажные оппоненты пытаются принизить мою победу с помощью фейковых новостей. Печально! - гласит другая запись. - Спецслужбы никогда не должны были допустить утечки этой фейковой новости. Последний удар по мне. Мы что, живем в нацистской Германии?"

"Россия только что заявила, что неподтвержденный доклад, оплаченный политическими оппонентами, - это полная и тотальная фабрикация, совершенная чепуха" - прокомментировал Трамп слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Во вторник CNN сообщила, что российские спецслужбы обладают информацией, компрометирующей Трампа. По словам источников телеканала, об этом говорится в секретной части доклада, представленного 6 января американской разведкой Трампу и Бараку Обаме. Информация якобы была представлена в двухстраничном документе, приложенном к отчету.

В документе, по данным источников телеканала, говорится о том, что Москва собирала материалы как на демократов и кандидата в президенты Хиллари Клинтон, так и на республиканцев и Трампа, однако опубликовала лишь ту часть, которую сочла нужной. Публикация резюме должна была продемонстрировать, что у России была "информация, потенциально опасная для обеих политических партий, но выпустила она только ту, что нанесла ущерб Хиллари Клинтон и демократам".

Компромат, говорится в публикации, был получен от бывшего сотрудника британской разведки MI6, работавшего в России в 90-х годах получившего информацию от неких российских источников. Достоверность информации сейчас проверяет ФБР.

Позже издание Buzzfeed опубликовало полный текст документа, якобы легшего в основу публикации CNN. В комментарии к публикации отмечается, что документ содержит множество "непроверенной, неподтвержденной и потенциально непроверяемой информации", а также очевидные ошибки.

В документе среди прочего утверждается, что Трамп принимал участие в секс-вечеринках в президентском номере отеля Ritz Carlton в Москве в 2013 году, а также давал взятки через аффилированные с ним компании в ходе визитов в Петербург.

Песков назвал информацию о компромате "абсолютным вымыслом". "У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", - заявил пресс-секретарь.

В WikiLeaks опубликованный документ также назвали "неправдоподобным". "35-страничный файл PDF о Трампе, опубликованный Buzzfeed, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты неправдоподобны", - говорится в твиттере организации.

Экс-глава ФСБ Николай Ковалев информацию о сборе Россией компромата на Трампа назвал ложной. Комментируя публикации о том, что собирать компромат на Трампа начали еще в период, когда он приезжал в Москву в качестве организатора конкурса красоты, экс-глава ФСБ заметил: "Собирать компромат на человека, который приехал и занимался проведением конкурса красоты - кому это интересно? Такой практики - я могу сослаться на свой опыт работы - у нас в России нет".