Реклама

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News не стал оспаривать утверждения о том, что Путин убийца. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на минутный анонс интервью, помещенный на сайте телеканала. Полностью беседа с Трампом будет продемонстрирована в воскресенье.

Американский президент в очередной раз подчеркнул: "Я действительно уважаю его (Путина. - Ред.). Я уважаю множество людей, но это не значит, что я смогу с ними поладить".

Интервьюер Билл О'Райли заметил: "Путин - убийца".

"Есть множество убийц, - ответил Трамп. - У нас множество убийц. Вы считаете, что наша страна такая уж невинная?"

Соединенным Штатам лучше поладить с Россией, чем не поладить, добавил президент. "Если Россия помогает нам в таком важнейшем вопросе, как борьба с ИГ и исламским терроризмом во всем мире, - пояснил он, - то это хорошо".

Ранее на нынешней неделе функционер "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-младший второй раз за два года попал в реанимацию с симптомами, напоминающими отравление. The Washington Post и The Wall Street Journal в своих редакционных статьях обвинили Кремль в политической расправе над оппонентом. Эти статьи привлекли внимание сенатора-республиканца Джона Маккейна, который поместил ссылки на них в своем твиттере.

Как отмечается, Трамп и ранее не оспаривал обвинений Путина в убийствах. В декабре 2015 года журналист MSNBC Джо Скарборо заметил в беседе с миллиардером: "Он (Путин. - Ред.) убивает журналистов, не согласных с ним". - "Я думаю, наша страна тоже много кого убивает", - возразил Трамп.