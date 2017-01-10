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новость Сенаторы США создадут независимую комиссию для расследования кибератак

10.01.2017
Конгресс США. Фото: house.gov
Конгресс США. Фото: house.gov
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Члены Конгресса США от Демократической партии призвали создать независимую комиссию для расследования кибератак со стороны России на избирательную систему страны. Как сообщает Reuters, структура будет создана по образцу комиссии, занимавшейся расследованием терактов 11 сентября 2001 года.

По мнению авторов инициативы, следует принять "Акт в защиту нашей демократии", создав в его рамках двухпартийную независимую комиссию, состоящую из 12 человек, которые не должны состоять в Конгрессе. Цель комиссии - изучить попытки Москвы или других структур повлиять на выборы.

Во вторник сенатор-республиканец Джон Маккейн, сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менандес представят в Конгрессе США законопроект по введению "всеобъемлющего" пакета санкций в отношении России.

Между тем, по словам начальника пресс-службы Госдепартамента США Джона Кирби, отсутствие доказательств в рассекреченной версии доклада разведки США "отражало стремление защитить источники информации и методы работы американских спецслужб".

"Не следует удивляться тому, что в несекретной версии разведывательное сообщество защищало "чувствительную" информацию, особенно касающуюся работы с источниками и методов", - заявил Кирби. Для спецслужб США "было бы безответственно раскрывать такого рода информацию".

При этом представитель Госдепа подчеркнул, что достоверность выводов доклада подтверждена в ходе закрытых брифингов, проведенных для членов конгресса, президента Барака Обамы и избранного президента Дональда Трампа.

6 января на сайте Аппарата директора Национальной разведки США была выложена рассекреченная версии доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В нем говорится, что вмешательство России в ход президентской кампании в США было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Барак Обама и Дональд Трамп были ознакомлены с полной версией доклада.

Целями вмешательства России разведка назвала подрыв общественного доверия к американским президентским выборам, дискредитацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и поддержку ее соперника Трампа. "Мы твердо уверены в этих выводах", - подчеркивается в докладе.

Россия, говорится в докладе, стремилась подорвать либерально-демократический порядок, опорой которого в мире являются США, поскольку продвижение демократии Путин и его окружение воспринимают как угрозу своему режиму.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
10.01.2017
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Владимир Абаринов

Разведка и неведение

Владимир Абаринов, 09.01.2017

Разведку ждут кардинальные кадровые и, вероятно, структурные перемены. Тема "русских хакеров" по большому счету закрыта. Она останется в политическом лексиконе в виде мантры, журналисты будут приглядывать за выборами в Европе в надежде обнаружить русский след, но лично для Трампа опасность миновала.


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