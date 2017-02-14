О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.258761.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.258761.html
Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Спецслужбы, Мир, Политика, Общество, Внутренняя политика США | Персоны: Дональд Трамп

новость Советник Трампа по нацбезопасности ушел в отставку

14.02.2017
Майкл Флинн. Фото: breitbart.com
Майкл Флинн. Фото: breitbart.com
Реклама

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на два источника в администрации Дональда Трампа.

"Я непреднамеренно сообщил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моем телефонном разговоре с послом России. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", - говорится в приведенной The New York Times выдержке из письма Флинна.

Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности назначен генерал Джозеф Келлог. Он является ветераном вооруженных сил США, в которых служил с 1967 по 2003 год, в том числе провел два года на войне во Вьетнаме. До выхода на пенсию Келлог служил в Объединенном комитете начальников штабов директором по коммуникациям и компьютерным технологиям, говорится в сообщении пресс-службы Белого Дома.

Флинн покинул пост, после того как обнаружилось, что он дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого Дома относительно своих разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком. Сенаторы-демократы Эд Мерки и Крис Мерфи потребовали провести расследование в отношении содержания телефонных бесед советника с российским послом. В частности, сенаторов интересовал вопрос о том, обсуждались ли в ходе бесед вопросы, касающиеся американских санкций против России.

Поскольку беседы состоялись до инаугурации Трампа, Флинн, тогда еще не занимавший официальных должностей, не имел права обсуждать эти вопросы с дипломатическим представителем.

Флинн сначала отрицал, что в беседе затрагивалась тема антироссийских санкций. Однако затем его представитель подчеркнул, что помощник президента "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась" в разговоре с послом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Флинн провел в конце 2016 года телефонную беседу с Кисляком. Во время нее стороны, по словам Спайсера, обсуждали организацию телефонного разговора между президентом Владимиром Путиным и Трампом после его инаугурации.

14 января агентство Reuters сообщило, что Флинн пять раз созванивался с послом России 29 декабря. Источники агентства утверждали, что разговоры состоялись до введения антироссийских санкций за попытки вмешательства в избирательную систему США.

15 января Майкл Пенс в интервью Fox News Sunday заявил, что никто из штаба Трампа в ходе избирательной кампании не контактировал с Россией. Пенс также отрицал сообщения о том, что избранный советник по национальной безопасности говорил с официальными российскими лицами о санкциях.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
14.02.2017

новость Новости по теме
10.02.2017 WP: Помощник Трампа обсуждал санкции с российским послом →
23.01.2017 WSJ: Контрразведка США изучала контакты помощника Трампа по нацбезопасности с Россией →
21.01.2017 Трамп подписал первые президентские указы →
20.01.2017 Дональд Трамп вступил в должность президента США →
17.01.2017 Путин: Заказчики фальшивок о Трампе "хуже, чем проститутки" →
17.01.2017 Советник Трампа назвал сроки улучшения российско-американских отношений →
14.01.2017 Трамп: Я не буду спешить с отменой санкций против России →
12.01.2017 Песков: Путин и Трамп поладят между собой →
12.01.2017 Американская разведка отрицает причастность к утечкам компромата на Трампа →
11.01.2017 Трамп: Я ничем не обязан России →
11.01.2017 Трамп: Россия никогда меня не шантажировала →
11.01.2017 CNN: У российских спецслужб есть компромат на Трампа →
10.01.2017 Американские сенаторы предлагают расширить санкции против России →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость В защиту чести Путина
Растяжка "Путин - пидарас" на акции Стратегии-31 в Москве. Фото: nl.livejournal.com
статья Милонов, евреи и 282-я статья
Илья Мильштейн
в блоге Хвала писателю-воину
383
новость Прилепин стал политруком
Захар Прилепин. Фото с сайта писателя
статья Блокада Донбасса: ВИДЕО
Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Золотой век Прилепина
383
статья Смерть бандита
Виталий Портников
в блоге Привычка безусловного покорства
383
новость Милонов: Евреям нас не сварить
Виталий Милонов. Фото: nsn.fm
новость Покаяние раввина перед Кадыровым
Пинхас Гольдшмидт приносит извинения мусульманам. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
новость Алеппо: хлор против гражданских
Дым от хлора над районом Дахрет-Аввад, 22.11.2016. Фото: Aleppo Media Center
новость Активиста нашли в подвалах ДНР
Серое Фиолетовое на пикете в защиту Бориса Стомахина. Манежная площадь, 24.08.2013. Фото Геннадия Строганова
новость Чудновец: Помилования не прошу
Евгения Чудновец. Фото с личной страницы "Вконтакте"
новость Спасение корейского беженца
Ленинградский облсуд. Фото: oblsud.lo.sudrf.ru
новость Зейтуллаев: повторный суд
Руслан Зейтуллаев на рассмотрении апелляции. Фото Антона Наумлюка
новость Ингушская военная полиция в Сирии
Алеппо. Фото: veteranstoday.com
новость Махинации на выборах в США
Стивен Миллер. Фото: @Breznican
новость Ответ Пхеньяна Трампу
Ким Чен Ын на фоне ракеты "Мусудан". Фото: rodong.rep.kp
новость Обыски у активистов в Уфе
Сагит Исмагилов. Источник: idelreal.org
статья Знаток ОПГ