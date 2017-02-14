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Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на два источника в администрации Дональда Трампа.

"Я непреднамеренно сообщил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моем телефонном разговоре с послом России. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", - говорится в приведенной The New York Times выдержке из письма Флинна.

Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности назначен генерал Джозеф Келлог. Он является ветераном вооруженных сил США, в которых служил с 1967 по 2003 год, в том числе провел два года на войне во Вьетнаме. До выхода на пенсию Келлог служил в Объединенном комитете начальников штабов директором по коммуникациям и компьютерным технологиям, говорится в сообщении пресс-службы Белого Дома.

Флинн покинул пост, после того как обнаружилось, что он дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого Дома относительно своих разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком. Сенаторы-демократы Эд Мерки и Крис Мерфи потребовали провести расследование в отношении содержания телефонных бесед советника с российским послом. В частности, сенаторов интересовал вопрос о том, обсуждались ли в ходе бесед вопросы, касающиеся американских санкций против России.

Поскольку беседы состоялись до инаугурации Трампа, Флинн, тогда еще не занимавший официальных должностей, не имел права обсуждать эти вопросы с дипломатическим представителем.

Флинн сначала отрицал, что в беседе затрагивалась тема антироссийских санкций. Однако затем его представитель подчеркнул, что помощник президента "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась" в разговоре с послом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Флинн провел в конце 2016 года телефонную беседу с Кисляком. Во время нее стороны, по словам Спайсера, обсуждали организацию телефонного разговора между президентом Владимиром Путиным и Трампом после его инаугурации.

14 января агентство Reuters сообщило, что Флинн пять раз созванивался с послом России 29 декабря. Источники агентства утверждали, что разговоры состоялись до введения антироссийских санкций за попытки вмешательства в избирательную систему США.

15 января Майкл Пенс в интервью Fox News Sunday заявил, что никто из штаба Трампа в ходе избирательной кампании не контактировал с Россией. Пенс также отрицал сообщения о том, что избранный советник по национальной безопасности говорил с официальными российскими лицами о санкциях.