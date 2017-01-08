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Избранный президент США Дональд Трамп признает определенную роль российских структур в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус.

"Думаю, он принимает выводы разведки. Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией", - сказал Прибус.

По словам помощника Трампа, избранный президент "может принять меры против России".

При этом Прибус подчеркнул, что Демократическая партия сама несет определенную ответственность за то, что их письма оказались в руках хакеров. "Они были недостаточно защищены, им не хватало опыта. Они сами пустили иностранные правительства в свою систему", - заявил он.

Ранее в интервью AP Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, согласен ли он с тем, что Россия вмешалась в выборы с целью его поддержки.

В своем твиттере Трамп заявил, что кибератака на национальный комитет Демпартии стала возможной вследствие "грубой небрежности" самих демократов. "Национальный комитет Республиканской партии надежно защищен!" - заверил он.

В пятницу на сайте Аппарата директора Национальной разведки США была выложена рассекреченная версии доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В нем говорится, что вмешательство России в ход президентской кампании в США было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Барак Обама и Дональд Трамп были ознакомлены с полной версией доклада.

Целями вмешательства России разведка назвала подрыв общественного доверия к американским президентским выборам, дискредитацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и поддержку ее соперника Трампа. "Мы твердо уверены в этих выводах", - подчеркивается в докладе.

Россия, говорится в докладе, стремилась подорвать либерально-демократический порядок, опорой которого в мире являются США, поскольку продвижение демократии Путин и его окружение воспринимают как угрозу своему режиму.

Москва работала одновременно по нескольким направлениям, отмечается в документе. Использовались методы как разведывательные, в частности кибератаки, так и пропагандистские.

В кибератаках на сервера национального комитета Демократической партии американская разведка обвиняет ГРУ. Именно эта структура, заявляется в докладе, публиковала украденную переписку функционеров Демпартии через хакера Guccifer 2.0, а также сайте DCLeaks.com и WikiLeaks. Обама после публикации доклада заявил, что считает выводы расследования верными.