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новость Белый Дом: США не отменят санкции, пока Россия не уйдет из Крыма

09.02.2017
Белый Дом. Фото: history.com
Белый Дом. Фото: history.com
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США не намерены отменять санкции против России, связанные с аннексией Крыма. Как передает "Немецкая волна", об этом заявил представитель Белого Дома Шон Спайсер.

"Мы имеем дело с двумя пакетами санкций. Один из них - по Крыму. И я думаю, что постпред США Хейли очень четко высказалась в ООН, что пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции пересматриваться не будут", - заявил Спайсер.

При этом он отказался комментировать инициативу ряда сенаторов, направленную на то, чтобы не дать президенту США Дональду Трампу единолично отменить ограничительные меры против Москвы.

Накануне группа из шести сенаторов, включая республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма и демократа от штата Мэриленд Бена Кардина, внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект, который заблокирует Трампу возможность снять санкции с России. Документ предполагает, что Белый Дом должен будет предоставить отчет с полным обоснованием необходимости отмены санкций, после чего Конгресс США в течение 120 дней сможет блокировать инициативу президента.

"Акт 2017 года о смягчении санкций против России" подготовлен по образцу схожего закона 2015 года, который обязал президента проводить через Конгресс решения, касающихся иранской ядерной программы. Законопроект Грэма - Кардина требует от президента согласовывать с Конгрессом как любые санкционные решения, так и заключения, подтверждающие отказ Москвы от поддержки террористов на востоке Украины и прекращение российских кибератак на США.

Сам Трамп ранее заявлял, что о снятии санкций с России говорить пока рано. Чиновники его администрации давали понять, что условия отмены санкций остаются теми же, что и при предыдущем президенте Бараке Обаме.

Новый постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления перед Советом Безопасности ООН 3 февраля заявила, что Вашингтон осуждает "агрессивные действия" России на востоке Украины.

"Крым является частью Украины. Наши санкции, введенные в связи с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - подчеркнула тогда Хейли.

Также Хейли осудила Москву за ситуацию в Донбассе. "Жаль, но в своем первом публичном выступлении я должна осудить агрессивные действия в Донбассе. Мы действительно хотим улучшить отношения с Москвой, но ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас жестко осудить действия России", - цитирует Хейли Reuters.

При этом, постпред России при ООН Виталий Чуркин оценил речь Хейли как "достаточно дружелюбную". "Я заметил довольно ощутимую смену тона", - сказал Чуркин. В то же время дипломат подчеркнул, что не хочет "придавать этому слишком много значения, так как это только начало пути". "Надеюсь, этот путь приведет к чему-то более конструктивному, чем то, что было до сих пор", - добавил он.

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09.02.2017

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