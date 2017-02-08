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Группа американских сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом и демократом Беном Кардином подготовила законопроект, обязывающий президента согласовывать смягчение антироссийских санкций с Конгрессом. Об этом сообщает Reuters.

В числе сенаторов, выступивших в поддержку документа, - республиканцы Джон Маккейн и Марко Рубио, а также демократы Шеррод Браун и Клэр Маккаскилл.

Как отмечает агентство, непонятно, поддерживают ли законопроект лидеры республиканцев - однопартийцев президента Дональда Трампа - в Конгрессе. Также неизвестно отношение к документу депутатов Палаты представителей. Тем не менее, передает Reuters, в верхней палате инициативу одобряет ряд наиболее авторитетных сенаторов, занимающихся международной политикой.

"Акт 2017 года о смягчении санкций против России" подготовлен по образцу схожего закона 2015 года, который обязал президента проводить через Конгресс решения, касающихся иранской ядерной программы. Законопроект Грэма - Кардина требует от президента согласовывать с Конгрессом как любые санкционные решения, так и заключения, подтверждающие отказ Москвы от поддержки террористов на востоке Украины и прекращение российских кибератак на США.

Согласно законопроекту у Сената и Палаты представителей есть 120 дней на то, чтобы подтвердить или отклонить эти решения и заключения Белого Дома. В силу они смогут вступить, только если в течение 120-дневного срока обе палаты Конгресса не заблокируют их, приняв соответствующую совместную резолюцию.

Сам Трамп ранее заявлял, что о снятии санкций с России говорить пока рано. Чиновники его администрации давали понять, что условия отмены санкций остаются теми же, что и при предыдущем президенте Бараке Обаме. В таком духе, в частности, высказалась на прошлой неделе новый постпред США в ООН Никки Хейли. Тем не менее пророссийская риторика Трампа во время предвыборной кампании вызывает серьезные опасения многих конгрессменов.