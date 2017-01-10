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Министерство финансов США включило главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и еще четверых россиян в "список Магнитского". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте финансового ведомства.

Помимо Бастрыкина в расширенный список попали фамилии депутата Госдумы Андрея Лугового и бывшего разведчика Дмитрия Ковтуна, подозревающихся Великобританией в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Также под санкции попал экс-председатель совета директоров "Универсального банка сбережений" Геннадий Плаксин, в прошлом работавший в структурах СКР. Как пишут "Ведомости", банк получил известность, благодаря расследованиям фонда Hermitage Capital. По данным фонда, банк был задействован в схеме хищения из бюджета более 1 миллиарда рублей.

Фамилия Станислава Гордиевского, одного из следователей по делу Магнитского, уже упоминалась в первой версии "списка Магнитского". По некоторым данным, он обвинил адвокатов Hermitage Capital Эдуарда Хайретдинова и Владимира Пастухова в использовании поддельных документов, вынудив их покинуть Россию.

Ковтун в интервью ТАСС уже заявил, что включение его и Лугового в санкционный список США связано с судопроизводством в Великобритании по "делу Литвиненко". "Но они не нашли подтверждений нашей вины в ходе судебного разбирательства", - сказал Ковтун.

При этом он добавил, что у него нет никакого имущества за рубежом и он не собирался никуда уезжать из России.

Фамилия Бастрыкина в марте 2013 года называлась среди потенциальных фигурантов санкционного списка. Тогда глава СКР заявил, что ему "окажут честь", если включат в "список Магнитского". По словам Бастрыкина, возможные санкции связаны с возбужденными СКР уголовными делами в отношении американских граждан по фактам гибели в США российских детей.

В распространенном заявлении официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби сообщается, что в настоящее время список включает в себя 44 человека. "Лица из данного списка не имеют права на получение виз, им закрыт въезд в США. Блокируются все активы этих лиц, находящиеся в юрисдикции США или контролируемые гражданами США, гражданам США запрещено осуществление каких-либо сделок с ними", - подчеркивается в сообщении.

В последний раз "список Магнитского" был расширен 2 февраля 2016 года. В него были включены пять новых персон - бывший замглавы МВД Алексей Аничин, экс-начальник управления следственного департамента МВД Павел Лапшов, следователи Борис Кибис и Олег Уржумцев, а также некий Евгений Антонов.

Москва в ответ закрыла въезд в Россию пятерым американским чиновникам, обвинив их в причастности к пыткам. В частности, въезд запрещен экс-министру юстиции США Альберто Гонсалесу.

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят властями США в конце 2012 года. Он предусматривает использование санкций против должностных лиц России, виновных в нарушении прав человека. Список неоднократно расширялся Вашингтоном, однако официальные лица самого высокого ранга в него до последнего времени не попадали.